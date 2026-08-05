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  • Üsküdar Belediyesi'ndeki başkan vekili seçiminde skandal! AK Parti'nin oyları peş peşe iptal edildi

Üsküdar Belediyesi'ndeki başkan vekili seçiminde skandal! AK Parti'nin oyları peş peşe iptal edildi

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklandı ve görevden uzaklaştırıldı. Bugün de Üsküdar Belediyesi'nde yapılan başkan vekili seçimlerine skandal görüntüler damga vurdu. Meclisi yöneten CHP'li Meclis 1. Başkan vekili Ali Aral, AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Tekin'in isminin yazılı olduğu oy pusulalarını çeşitli bahaneler üretek iptal etti. Tepki çeken kararların ardından Meclis salonunda tansiyon yükseldi.

Üsküdar Belediyesi’ndeki başkan vekili seçiminde skandal! AK Parti’nin oyları peş peşe iptal edildi

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün toplanan Üsküdar Belediye Meclisi'nde, CHP'nin adayı olan Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili olarak seçildi. 4'üncü turda belirlenen başkan vekili seçiminde Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alırken Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 18 oy aldı. Üsküdar Belediye Meclisi'ndeki başkan vekili seçimlerine skandal görüntüler damga vurdu.

Üsküdar Belediyesi’ndeki başkan vekili seçiminde skandal! AK Parti’nin oyları peş peşe iptal edildi

"G" HARFİNİ "6" SAYIP OYU İPTAL ETTİ

Seçimin açık sayım aşamasında CHP'li Meclis 1. Başkanvekili Ali Aral'ın sergilediği tutum pes dedirtti. AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin'in isminin yazılı olduğu pusulayı eline alan Aral, "Gültekin" soyadındaki "G" harfini "6" olarak okuyarak oyu geçersiz saydı. Pusulada "Dündar 2iya 6ültekin" yazıldığını iddia eden CHP'li Aral'ın bu akılalmaz kararına AK Parti grubundan tepkiler yükseldi. AK Partili meclis üyeleri Aral'a, "Ali Bey '6' ile 'G'nin ayrımını yapamıyor musunuz? Rövanş mı alıyorsunuz?" diyerek skandala tepki gösterdi.

Üsküdar Belediyesi'ndeki başkanvekili seçiminde skandal! "G" harfini "6" sayıp AK Parti'nin oyunu iptal etti

Üsküdar Belediyesi’ndeki başkan vekili seçiminde skandal! AK Parti’nin oyları peş peşe iptal edildi

Bir başka oy ise Gültekin soyadındaki "K" harfi bahane edilerek iptal edildi.

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Üsküdar Belediyesi’ndeki başkan vekili seçiminde skandal! AK Parti’nin oyları peş peşe iptal edildi

Aşağıdaki oy pusulası ise "Z" ve "T" harflerini bahane edilerek iptal edildi.

'SEBEPSİZ YERE AK PARTİ ADAYIMIZIN OYLARI GEÇERSİZ SAYILDI, BU KAMERALARA DA GÖSTERİLMEDİ'

Seçimin ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir açıklamalarda bulundu.

Özdemir, "Tabii şöyle bir durum oldu, üçüncü turda meclis üyelerinin iradesi sandığa yansıdı ve 23 meclis üyesinin, 17'si AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi + 6 Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesi iradesi AK Parti adayımız Dündar Ziya Gültekin Bey'den yana oldu. 27 Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesinin 6'sı oy vermeyerek 21 oy Sibel Tan Çetinkaya Hanımefendiye verildi. Tabii sebepsiz yere AK Parti adayımızın oyları geçersiz sayıldı ve bu, kameralara da gösterilmedi. Sonrasında, amacının ne olduğu belli olacak şekilde bir ara verildi. Normal şartlarda bu toplantının ara verilmeksizin nihayete ermesini gerektiren bir ortam varken, herhangi bir taşkınlık ve ara vermeyi gerektirecek bir durum yokken meclis üyelerini baskı altına almak amacıyla 10 dakikalık bir ara verildi.

Üsküdar Belediyesi’ndeki başkan vekili seçiminde skandal! AK Parti’nin oyları peş peşe iptal edildi

Sonrasında hemen aşağıda bulunan arkadaşlarımız bunlara şahit oldu, hatta kamera görüntüleri ve seslerin olduğunu gördük. Olağanüstü derecede tehditler, yumruklar havada uçuştu. Demokrasi havarisi olan Yeni Parti'nin il başkanı ve ilçe başkanı orada Cumhuriyet Halk Partisi grubunu işgal etti. Baskı ve tehditle oradaki Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerinin iradesine bir gasp teşebbüsünde bulunuldu. Biz bunlara şahit olduk, bunların kayıtları ve görüntüleri var" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA... AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'den Üsküdar açıklaması: AK Parti adayımızın oyları geçersiz sayıldı!

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#SİNEM DEDETAŞ #ÜSKÜDAR #ÜSKÜDAR BELEDİYESİ #AK PARTİ

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