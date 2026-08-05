Üsküdar Belediyesi'ndeki başkan vekili seçiminde skandal! AK Parti'nin oyları peş peşe iptal edildi
Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklandı ve görevden uzaklaştırıldı. Bugün de Üsküdar Belediyesi'nde yapılan başkan vekili seçimlerine skandal görüntüler damga vurdu. Meclisi yöneten CHP'li Meclis 1. Başkan vekili Ali Aral, AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Tekin'in isminin yazılı olduğu oy pusulalarını çeşitli bahaneler üretek iptal etti. Tepki çeken kararların ardından Meclis salonunda tansiyon yükseldi.
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün toplanan Üsküdar Belediye Meclisi'nde, CHP'nin adayı olan Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili olarak seçildi. 4'üncü turda belirlenen başkan vekili seçiminde Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alırken Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 18 oy aldı. Üsküdar Belediye Meclisi'ndeki başkan vekili seçimlerine skandal görüntüler damga vurdu.
"G" HARFİNİ "6" SAYIP OYU İPTAL ETTİ
Seçimin açık sayım aşamasında CHP'li Meclis 1. Başkanvekili Ali Aral'ın sergilediği tutum pes dedirtti. AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin'in isminin yazılı olduğu pusulayı eline alan Aral, "Gültekin" soyadındaki "G" harfini "6" olarak okuyarak oyu geçersiz saydı. Pusulada "Dündar 2iya 6ültekin" yazıldığını iddia eden CHP'li Aral'ın bu akılalmaz kararına AK Parti grubundan tepkiler yükseldi. AK Partili meclis üyeleri Aral'a, "Ali Bey '6' ile 'G'nin ayrımını yapamıyor musunuz? Rövanş mı alıyorsunuz?" diyerek skandala tepki gösterdi.
Üsküdar Belediyesi'ndeki başkanvekili seçiminde skandal! "G" harfini "6" sayıp AK Parti'nin oyunu iptal etti