Üsküdar Belediyesi’ndeki başkan vekili seçiminde skandal! AK Parti’nin oyları peş peşe iptal edildi

Aşağıdaki oy pusulası ise "Z" ve "T" harflerini bahane edilerek iptal edildi.

'SEBEPSİZ YERE AK PARTİ ADAYIMIZIN OYLARI GEÇERSİZ SAYILDI, BU KAMERALARA DA GÖSTERİLMEDİ'

Seçimin ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir açıklamalarda bulundu.

Özdemir, "Tabii şöyle bir durum oldu, üçüncü turda meclis üyelerinin iradesi sandığa yansıdı ve 23 meclis üyesinin, 17'si AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi + 6 Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesi iradesi AK Parti adayımız Dündar Ziya Gültekin Bey'den yana oldu. 27 Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesinin 6'sı oy vermeyerek 21 oy Sibel Tan Çetinkaya Hanımefendiye verildi. Tabii sebepsiz yere AK Parti adayımızın oyları geçersiz sayıldı ve bu, kameralara da gösterilmedi. Sonrasında, amacının ne olduğu belli olacak şekilde bir ara verildi. Normal şartlarda bu toplantının ara verilmeksizin nihayete ermesini gerektiren bir ortam varken, herhangi bir taşkınlık ve ara vermeyi gerektirecek bir durum yokken meclis üyelerini baskı altına almak amacıyla 10 dakikalık bir ara verildi.