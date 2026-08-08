Bakan Gürlek'ten çetelerle mücadele mesajı: Asla meydanı boş sanmayın, devlet buradadır
Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Esenyurt’ta gerçekleştirdikleri istişare toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, sokak çeteleriyle mücadelede yeni bir boyuta geçileceğini belirterek, "Yaptıkları yanlarına kar kalmayacak. Asla meydanı boş sanmayın, devlet buradadır." dedi. Çiftçi ise Esenyurt’ta emniyet çalışmaları kapsamında 800 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Çiftçi ayrıca Terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanan çerçeve yasanın TBMM’den geçeceğini belirterek, sürecin bugüne gelmesindeki en büyük payın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ait olduğunu söyledi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek, ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
GÜRLEK: "ESENYURT'U SUÇUN VE SUÇLUNUN MERKEZİ HALİNE GETİRMEK İSTEYENLERE KARŞI KARARLIYIZ"
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'un nüfus yoğunluğu en yüksek ilçelerinden Esenyurt'ta, İçişleri Bakanı ile gerçekleştirdikleri istişare toplantısının ardından vatandaşlarla bir araya geldi. Gürlek, Esenyurt'un hızlı gelişiminin beraberinde asayiş olaylarını da getirdiğini belirterek, ilçenin huzur ve güvenliğinin korunması için kararlılıkla mücadele edeceklerini söyledi.
Gürlek, Esenyurt'u suçun ve suçlunun merkezi haline getirmek isteyen tüm illegal yapılar ile bunların İstanbul'a uzanan kollarını koparmakta kararlı olduklarını vurguladı. Devletin ciddiyetini ve kararlılığını yerinde göstermek amacıyla İçişleri Bakanı ile Esenyurt'ta bulunduklarını belirten Gürlek, uyuşturucu, bahis, kumar ve sokak çetelerine yönelik sert mesajlar verdi.
Gürlek, "Uyuşturucu, bahis, kumar ve sokak çeteleri; torbacısından baronuna, tetikçisinden azmettiricisine, bireysel ve organize sanal kumar yapılanmalarının faillerine kadar herkes şunu bilsin ki: Peşinizdeyiz. Yaptığınız yanınıza kâr kalmayacak ve Türk milleti adına, hukuk çerçevesinde hesaba çekileceksiniz. Asla meydanı boş sanmayın. Devlet buradadır ve vatandaşının yanındadır." dedi.
"DEVLET TEPENİZE BİNECEK"
Adaletin vatandaşın kendisini sokağında güvende hissetmesi, gençlerin zehir tacirlerinden korunması ve alın terinin yasa dışı bahis ile dolandırıcılık şebekelerine teslim edilmemesi olduğunu belirten Gürlek, sokak çetelerinin çocukları ve gençleri tehdit unsuru olarak kullanmasının önüne geçeceklerini ifade etti.
Gürlek, "Kendisini devletin gücünün üzerinde gören, toplumun huzurunu, vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit altına almak isteyenler şunu iyi bilsin: Devlet tepenize binecek ve gereği neyse yapacak. çünkü biz bunun için varız." ifadelerini kullandı.
"KARARLI BİR MÜCADELE ANLAYIŞIDIR"
Adalet Bakanlığı olarak 24 Nisan 2026'da Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığını kurduklarını açıklayan Gürlek, böylece uzmanlaşma, veri analizi ve başsavcılıklar arasındaki koordinasyonun kalıcı bir kurumsal yapıya kavuşturulduğunu ifade etti. Gürlek, 22 Haziran 2026'da ise "Organize Suç Örgütleri ile Mücadele" konulu genelgenin yayımlandığını söyledi. Genelgeyle soruşturmaların bütüncül biçimde yürütülmesi, suç gelirlerinin izlenmesi, mal varlığı tedbirlerinin etkin uygulanması ve iller arası eş güdüm konusunda ortak bir çalışma çerçevesi oluşturulduğunu belirtti.
Mücadelenin günübirlik olmadığını vurgulayan Gürlek, "Dosyayı açmakla yetinmeyen, delili takip eden, paranın izini süren, firariyi yurt dışında da arayan ve suç ekonomisini sürdürülemez hâle getirmeyi hedefleyen kararlı bir mücadele anlayışıdır" ifadelerini kullandı.
"ADALETİN TECELLİSİ DAHA HIZLI VE DAHA KARARLI OLACAK"
Uyuşturucu, sokak çeteleri ve sanal kumar suçlarıyla mücadelede suç zincirinin bütün halkalarının sorumluluğunu ortaya çıkaran organize bir yöntem izlediklerini belirten Gürlek, başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlarla entegre biçimde sahadaki çalışma metotlarını geliştirdiklerini açıkladı.
Suç ve suç örgütleriyle daha hızlı ve etkin mücadele edilmesini sağlayacak altyapıyı hayata geçirdiklerini belirten Bakan Gürlek, "Buradan devlet ve millet düşmanlarına bir kez daha sesleniyorum: Adaletin tecellisi artık daha hızlı ve daha kararlı olacaktır" dedi.
ŞUBAT-TEMMUZ DÖNEMİNDE BİNLERCE OPERASYON: TESPİT EDİLEN İŞLEM HACMİ 1 TRİLYON TÜRK LİRASI
Bakan Gürlek, 2026 yılının Şubat-Temmuz döneminde Türkiye genelinde uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve organize suç yapılanmalarına yönelik binlerce operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığının çalışmaları ile 81 il Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonu kapsamında on binlerce şüpheli hakkında işlem yapıldığını belirten Gürlek, çok sayıda şüphelinin tutuklandığını, çok sayıda şüpheli hakkında da adli kontrol tedbirlerinin uygulandığını vurguladı. 22 Haziran tarihli genelge doğrultusunda organize suç örgütlerine yönelik mücadelenin daha da güçlendirildiğini belirten Gürlek, suçtan elde edilen yüz milyonlarca lira ile yüksek miktarda döviz, milyarlarca lira değerindeki uyuşturucu madde ve üretim girdileri ile binlerce taşınmaz, araç, banka hesabı, şirket ve finansal işletmenin soruşturma ve tedbir süreçlerine dahil edildiğini ifade etti. Yasa dışı bahis siteleri ve kripto varlık hesapları hakkında da gerekli işlemlerin yapıldığını belirten Gürlek, tespit edilen toplam işlem hacminin 1 trilyon Türk lirasını aştığını aktardı.
"SUÇ GELİRİNİ KORUYAMAYAN ÖRGÜT AYAKTA KALAMAZ"
Tablonun örgütlü suçun yalnızca bir asayiş meselesi olmadığını, aynı zamanda devasa bir kayıt dışı ekonomi ve kara para meselesi olduğunu bu nedenle suçun görünen yüzüne değil, onu besleyen finansal damarlara yöneleceklerini belirten Gürlek, "Suç gelirini koruyamayan, parasını sisteme sokamayan, taşınmazını ve şirketini kullanamayan örgüt ayakta kalamaz" dedi. Gürlek, milletin başına bela olan her suç yapısının üzerine, bireysel veya kurumsal olup olmadığına bakmaksızın sonuna kadar gideceklerini ve tüm paravan yapıları yok etmeye hazır olduklarını ifade etti.