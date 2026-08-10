Yeni Parti’de ’oylama’ krizi: Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu’na rağmen ’evet’

CHP'deki mutlak butlan kararının ardından Genel Başkanlık koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu'na devreden Özgür Özel Yeni Parti'yi kurdu. Yeni Parti'nin ise yeni dönemde nasıl bir siyaset izleyeceği merak edilirken, ilk kritik sınav Terörsüz Türkiye Yasası Görüşmeleri ile verildi.

Ekrem İmamoğlu'nun gölgesi ve talimatlarıyla partiyi şekillendirdiği ifade edilen Özgür Özel'in Terörsüz Türkiye Yasası için Meclis'te konuşma yaptı.

ÖZEL: BU YASAYA EVET DİYECEĞİZ!

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Partimizin duruşuna ve milletvekillerimizin göstereceği duruşa güvenerek bu metne kefil olmadan, ama barışın sorumluluğunu taşıyarak iktidarın hesabına karşı durarak ama Türkiye'nin geleceğinin önünü açacak bir sorumluluğu üstleniyorum. Ben ve yönetici arkadaşlarım tarihi bir tutarlılık ve sorumluluk içinde bu yasaya 'evet' diyeceğiz" dedi.

DİLEK İMAMOĞLU'NDAN 'HAYIR' ÇAĞRISI!

Özgür Özel'in konuşması öncesi ise sosyal medyada ve parti kulislerinde açık bir kriz yaşandı. Özel'in yasaya 'evet' diyeceği konuşulurken, Dilek İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı X'ten 'yüzümüzümilletedönelim' şeklinde 'hayır' çağrısı yapması dikkatleri çekti.

YENİ PARTİ'DE YÖNETİM KRİZİ...

Özel'in açıklaması ve Dilek İmamoğlu'nun çağrısı sonrası Yeni Partili bazı vekiller sosyal medya hesaplarından 'Hayır' oyu vereceğini açıkladı. Söz konusu iki farklı tavır Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında yaşanan görüş ayrılığı ve yönetim krizini de gösterdi.