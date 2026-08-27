İngiliz ekonomist Timothy Ash'ten küstah sözler: Başkan Erdoğan ile Netanyahu'yu bir tuttu! SABAH'ı hedef aldı

Bodrum'da iş insanlarının katıldığı bir finans toplantısında "Jeopolitik belirsizlik dönemlerinde piyasalarda işlem yapmak" başlıklı bir sunum gerçekleştiren İngiliz ekonomist Timothy Ash, dünya siyasetindeki gelişmelerin ekonomi ve piyasalar üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinden liderlerin kişisel çıkarları ile devlet çıkarları arasındaki ilişkiye değinen Ash, bazı liderleri "sosyopat" olarak nitelendirdi.

ÖNCE BAŞKAN ERDOĞAN'IN ADINI KULLANDI SONRA GERİ ALDI

Ash, konuşmasında İsrail Başbakanı Katil Netanyahu ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın isimlerini art arda kullandı. Erdoğan'ın adını söyledikten hemen sonra ise sözlerinin kayda alındığını fark ederek geri adım attı.

İngiliz ekonomistten küstah sözler: Başkan Erdoğan ile Netanyahu'yu bir tuttu! | Video

SABAH'I HEDEF ALDI!

"Özür dilerim, bunu söylemedim. Geri alıyorum. Video çekmeyi bırakın" ifadelerini kullanan Ash, ardından konuyu SABAH Gazetesi üzerinden espri malzemesine dönüştürmeye çalıştı.

Timothy Ash, SABAH Gazetesi'ne yönelik alaycı ifadeler kullandı. İngiliz ekonomist, "Yarın SABAH Gazetesi'nin manşetinde olur. Timothy Ash'in küçük bir fotoğrafı küçük sakalıyla; bunu o söyledi derler" dedi.

Timothy Ash'in skandal sözleri sonrası 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçundan resen soruşturma başlatıldı.