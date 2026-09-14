SON DAKİKA! Başkan Erdoğan’dan PISA 2025 değerlendirmesi: Dünyayı takip eden bir gençlik filizleniyor

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Anadolu Lisesi'nde "2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı ve Ankara'da Yapımı Tamamlanan Eğitim Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Eğitim öğretim yılının eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan öğretmenlerimize selamlarımızı gönderiyorum.

Başkan Erdoğan'dan PISA 2025 değerlendirmesi: Dünyayı takip eden bir gençlik filizleniyor | Video

PISA SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ

PISA 2025 raporuna göre Türkiye fen bilimleri matematik ve okuma becerileri alanında OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu. Türkiye'nin başarı sıralaması yüzde 50 oranında arttı. Milletçe hepimizi sevindirmesi gereken başarıyı birilerinin karalamaya çalıştığını görüyoruz. Bu zihniyeti hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz

"DÜNYAYI TAKİP EDEN BİR GENÇLİK FİLİZ VERİYOR"

Her şey eğitimle başlar dedik, eğitim olmazsa diğer her şey eksik, yarım kalır dedik. Aslan payını bütçede eğitime ayırdık. Birileri sürekli kötümser senaryolar yazsa da başarılı, dünyayı takip eden, teknolojiyi iyi kullanan pırıl pırıl, ışıl ışıl bir gençlik filiz veriyor Bütün bu yatırımlar, çabalarımız yarının Türkiyesini en iyi, modern, en dayanıklı şekilde inşa etmek içindir.

Tüm yatırım ve çabamız yarının Türkiye'si için. Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimiz kuşatıcı bir modeldir. Modelimizde köklerden geleceğe anlayış var.

"ERDEMLİ BİR NESİL YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

(Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli) Bilgiyi ezberleyen değil, bilgiyi kullanabilen, eleştirel düşünebilen, yetkin, erdemli bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz. Hangi görüşe, kökene, gelir grubuna ait olursa olsun hiçbir evladımızı sokakta bulmadık, sokakların insafına terketmedik. Sizler bizim göz bebeğimizsiniz.

(Öğrencilere) Kendinize, ülkenize güvenmenizi özellikle sosyal medyada köpürtülen sahte ve sanal hikayelere bakıp ümitsizliğe asla kapılmamanızı istiyorum