Bakan Çiftçi'den sermaye piyasası soruşturmasına ilişkin dikkat çeken çıkış: Sabaha doğru operasyon olabilir
Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Operasyonların devam edeceğini belirten Bakan Çiftçi, "Yarın sabaha doğru da operasyon olabilir. Operasyonlar devam edecek. Biz 'devlet unutmaz, uyutmaz' diyoruz" dedi.
Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı canlı yayında, sermaye piyasasında yaşanan gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"OPERASYONLAR DEVAM EDECEK"
Operasyonların devam edeceğini vurgulayan Bakan Çiftçi, "Yani kısaca bugün de, yarın bugün de operasyon vardı. Yarın sabaha doğru da operasyon olabilir. Operasyonlar devam edecek. Biz 'devlet unutmaz, uyutmaz' diyoruz" ifadelerini kullandı.
48 İSME YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI
Öte yandan, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Tera Yatırımın Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Enver Çevik, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Bulls Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya'nın bulunduğu 48 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.
Hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulanan kişilerin isimleri şöyle: Ahmet Özcan, Ali Rıza İncekara, Alper Öztürk, Ayşe Seher Aydın, Berkan Gülen, Bülent Uygun, Büşra Alçelik, Celal Yarız, Emre Tezmen, Enes Furkan Çetinkaya, Enes Yazıcı, Enver Çevik, Erdin Özel, Erkan Kilimci, Feryal Köker, Furkan Baki, Gözde Hacıoğlu, Haldün Saffet İnal, Halil İbrahim Ege, İbrahim Bekci, İlhan Aygün, İsmail Ege, Kemal Akkaya, Lütfi Çetinel, Mehmet Erbey, Mehmet Salih Turhan, Mehmet Yıldırım, Muhammed Yarız, Murat Keçeci, Müjdat Ede, Mustafa Bor, Nilgül Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ömer Bedir Çetinel, Ramazan Erbey, Sabahattin Reha Şen, Salih Can Bülbül, Samet Çetinel, Selçuk Kahya, Serdar Turhan, Serhat Güven, Sezai Bekgöz, Sezer Gümüş, Şerifegül Yıldırım, Uğur Akkafa.