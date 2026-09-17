Bakan Çiftçi’den sermaye piyasası soruşturmasına ilişkin dikkat çeken çıkış: Sabaha doğru operasyon olabilir

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı canlı yayında, sermaye piyasasında yaşanan gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"OPERASYONLAR DEVAM EDECEK"

Operasyonların devam edeceğini vurgulayan Bakan Çiftçi, "Yani kısaca bugün de, yarın bugün de operasyon vardı. Yarın sabaha doğru da operasyon olabilir. Operasyonlar devam edecek. Biz 'devlet unutmaz, uyutmaz' diyoruz" ifadelerini kullandı.