Seçimler ne zaman olacak? Mehmet Uçum’dan dikkat çeken mesaj: Cumhurbaşkanımız aday olacak

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Mehmet Uçum, "360 milletvekiliyle seçimlerin yenilenmesi kararı alırsa 16 Nisan 2028'te seçim yapılacak." dedi.

Mehmet Uçum'dan seçim tarihine ilişkin dikkat çeken mesaj: Cumhurbaşkanımız aday olacak | Video

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli mesajlar verdi.

Uçum "Öcalan ile yürütülen diyalog sürecidir. Hedef bedellidir. Terör örgütünün tasfiyesinin sağlanmasıdır. Örgütü kim kuruyorsa silahı kim kullandırdıysa fesh edecek de odur. Öbür türlü devlet güvenlik politikasıyla yapar diyalogda muhatap aldığı kişi bu görevini iyi yapması için bir komisyonda görevlendirilmesi daha rahat ortamda çalışması gerekliliktir sağlanan imtiyaz değildir. Görevin gerektirdiği ortam sağlamaktan ibarettir bunun dışındakiler doğru değildir." dedi.

SEÇİM TARİHİ AÇIKLAMASI

Uçum, seçim tarihine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Seçim takvimine ilişkin öngörüsünü de paylaşan Uçum, "360 milletvekiliyle seçimlerin yenilenmesi kararı alırsa 16 Nisan 2028'te seçim yapılacak." dedi. Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olacağını dile getirdi.

Bu tarihin bir anlam taşıdığını da belirten Uçum, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin geçişinin yıl dönümü 16 Nisan." diyerek 2027 yılının son çeyreğinde seçim yapılabilme ihtimalini düşük gördüğünü, mart ya da nisan ayında seçimlerin yapılabileceğini dile getirdi.