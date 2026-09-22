SON DAKİKA | Fon soruşturmasında yeni dalga operasyon: 14 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi: Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasında yeni dalga operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakan Gürlek, "İstanbul ve Aydın’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14’ü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmiştir." dedi.
Son dakika haberi... Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlerin ortaya çıkarılması, mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve adaletin tecelli etmesi amacıyla yürütülen soruşturmalar kararlılıkla devam etmektedir." dedi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alanlanlardan hukuk önünde hesap soracak, mağdurların haklarının takipçisi olacağız" vurgusunu yaparak; sosyal medya hesabından operasyona ilişkin bilgilendirmede bulundu.
Bakan Gürlek şunları kaydetti:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV), Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlere ilişkin piyasa dolandırıcılığı tespitleri doğrultusunda bugün yeni dalga operasyon gerçekleştirilmiştir.
14 YENİ GÖZALTI
İstanbul ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmiştir.