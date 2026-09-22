SON DAKİKA | Fon soruşturmasında yeni dalga operasyon: 14 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasında yeni dalga operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakan Gürlek, "İstanbul ve Aydın’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14’ü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmiştir." dedi.

SON DAKİKA | Fon soruşturmasında yeni dalga operasyon: 14 şüpheli gözaltına alındı
Deniz YUSUFOĞLU SABAH İNTERNET

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlerin ortaya çıkarılması, mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve adaletin tecelli etmesi amacıyla yürütülen soruşturmalar kararlılıkla devam etmektedir." dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alanlanlardan hukuk önünde hesap soracak, mağdurların haklarının takipçisi olacağız" vurgusunu yaparak; sosyal medya hesabından operasyona ilişkin bilgilendirmede bulundu.

SON DAKİKA | Fon soruşturmasında yeni dalga operasyon: 14 şüpheli gözaltına alındı

Bakan Gürlek şunları kaydetti:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV), Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlere ilişkin piyasa dolandırıcılığı tespitleri doğrultusunda bugün yeni dalga operasyon gerçekleştirilmiştir.

SON DAKİKA | Fon soruşturmasında yeni dalga operasyon: 14 şüpheli gözaltına alındı

14 YENİ GÖZALTI

İstanbul ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmiştir.

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SON DAKİKA | Fon soruşturmasında yeni dalga operasyon: 14 şüpheli gözaltına alındı

BUGÜNE KADAR 60 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Bugün gerçekleştirilen operasyonla birlikte soruşturma kapsamında bugüne kadar 60 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış; 4 şüpheli tutuklanmış; 44 şüphelinin gözaltındaki adli işlemleri devam etmekte, 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

SON DAKİKA | Fon soruşturmasında yeni dalga operasyon: 14 şüpheli gözaltına alındı

Soruşturmanın mali boyutu da bütün yönleriyle incelenmekte; suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması, malvarlıklarının kaçırılmasının önlenmesi ve mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması amacıyla tüm adli ve mali tedbirler etkin bir şekilde alınmaktadır.

Hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun adalet önünde hesap verecek; suçtan elde edilen kazancın izi sonuna kadar takip edilecek ve mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması için gereken bütün hukuki tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır.

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