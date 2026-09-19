SON DAKİKA... Fon soruşturmasında yeni gelişme! Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan ile Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı

Serdar Turhan

İKİ PATRONA GÖZALTI KARARI

Yaşanan yeni gelişmeye göre hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan Pusula Portföy'ün yöneticilerinden Serdar Turhan ile Tera yöneticisi Alper Öztürk için gözaltı kararı verildi.