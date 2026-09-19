SON DAKİKA... Fon soruşturmasında yeni gelişme! Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan ile Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma hız kesmeden devam ediyor. 4 holding patronun tutuklandı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Alper Öztürk
HOLDİNG PATRONLARINA ADLİ KONTROL
Aralarında Tera Yatırımın Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Enver Çevik, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Bulls Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya'nın bulunduğu 51 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmişti.