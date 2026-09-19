Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Fon soruşturmasında yeni gelişme! Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan ile Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı
Giriş Tarihi: 19.09.2026 15:46 Son Güncelleme: 19.09.2026 16:09

SON DAKİKA... Fon soruşturmasında yeni gelişme! Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan ile Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturmada, Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan ile Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU Yaşam
SON DAKİKA... Fon soruşturmasında yeni gelişme! Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan ile Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma hız kesmeden devam ediyor. 4 holding patronun tutuklandı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Alper Öztürk

HOLDİNG PATRONLARINA ADLİ KONTROL

Aralarında Tera Yatırımın Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Enver Çevik, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Bulls Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya'nın bulunduğu 51 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmişti.

Serdar Turhan

İKİ PATRONA GÖZALTI KARARI

Yaşanan yeni gelişmeye göre hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan Pusula Portföy'ün yöneticilerinden Serdar Turhan ile Tera yöneticisi Alper Öztürk için gözaltı kararı verildi.

#EMRE TEZMEN #İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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SON DAKİKA... Fon soruşturmasında yeni gelişme! Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan ile Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı
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