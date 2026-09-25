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İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı: 44 ülkeden 714 firari Türkiye'ye getirildi! Sınır ötesinden gururlandıran bilanço…

İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı: 44 ülkeden 714 firari Türkiye'ye getirildi! Sınır ötesinden gururlandıran bilanço…

Türkiye’nin sınır ötesindeki suçlulara yönelik takibi hız kesmeden sürüyor. Yılbaşından bu yana 44 ülkede düzenlenen Kapan operasyonlarıyla kırmızı bülten ve uluslararası seviyede aranan 714 kişi Türkiye’ye getirildi. Yakalananlar arasında 170 organize suç örgütü lideri ve üyesinin bulunduğu açıklandı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 25 Eylül 2026 15:57 Son Güncelleme: 25 Eylül 2026 15:58

Türkiye, sınırlarını aşan suç örgütlerine karşı uluslararası alandaki takibini sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde 44 ülkede yürütülen Kapan operasyonlarında, yılbaşından bu yana aranan 714 kişi yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Operasyonların dikkat çeken bilançosunda, 170 organize suç örgütü lideri ve üyesinin de yer aldığı belirtildi. A Haber'in yaptığı açıklamalarda İçişleri Bakanı Çiftçi'nin operasyonlara ilişkin paylaştığı çarpıcı detaylara yer verildi. A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi, canlı yayında operasyonların bilançosunu açıkladı.

SINIR ÖTESİ MÜCADELE Fidanverdi, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sınır ötesi suçla mücadelesinin sürdüğünü belirterek, "İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suç ve suçluyla mücadelenin sınır ötesinde de tavizsiz bir kararlılıkla sürdüğünü ifade etti. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana milletimizin huzuruna kasteden zehir tacirlerinden organize suç örgütlerine kadar hiçbir yapıya göz açtırmıyoruz mesajını verdi" dedi.