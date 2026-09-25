İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı: 44 ülkeden 714 firari Türkiye'ye getirildi! Sınır ötesinden gururlandıran bilanço…
Türkiye’nin sınır ötesindeki suçlulara yönelik takibi hız kesmeden sürüyor. Yılbaşından bu yana 44 ülkede düzenlenen Kapan operasyonlarıyla kırmızı bülten ve uluslararası seviyede aranan 714 kişi Türkiye’ye getirildi. Yakalananlar arasında 170 organize suç örgütü lideri ve üyesinin bulunduğu açıklandı. İşte detaylar…
Türkiye, sınırlarını aşan suç örgütlerine karşı uluslararası alandaki takibini sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde 44 ülkede yürütülen Kapan operasyonlarında, yılbaşından bu yana aranan 714 kişi yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Operasyonların dikkat çeken bilançosunda, 170 organize suç örgütü lideri ve üyesinin de yer aldığı belirtildi. A Haber'in yaptığı açıklamalarda İçişleri Bakanı Çiftçi'nin operasyonlara ilişkin paylaştığı çarpıcı detaylara yer verildi.
A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi, canlı yayında operasyonların bilançosunu açıkladı.
SINIR ÖTESİ MÜCADELE
Fidanverdi, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sınır ötesi suçla mücadelesinin sürdüğünü belirterek, "İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suç ve suçluyla mücadelenin sınır ötesinde de tavizsiz bir kararlılıkla sürdüğünü ifade etti. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana milletimizin huzuruna kasteden zehir tacirlerinden organize suç örgütlerine kadar hiçbir yapıya göz açtırmıyoruz mesajını verdi" dedi.
44 ÜLKEDEN 714 KİŞİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
Fidanverdi, "Asayiş suçlarından 332, kaçakçılık ve organize suçlardan 271, narkotik suçlarından 99, terör suçlarından 12 kişi olmak üzere kırmızı bülten ve uluslararası seviyede aradığımız 44 ülkeden 714 şahsı sınır ötesi Kapan operasyonlarıyla enselerinden tutup getirdik. Bu kişilerin arasında 170'i organize suç örgütü lideri ve üyesidir" ifadelerini kullandı.