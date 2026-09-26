ABD, Meta'nın ardından TikTok'u da dize getirdi! Çocuklar için yeni sınırlamalar: Türkiye dijital tehdide karşı neyi bekliyor?

Çocukların ve gençlerin ruh sağlığını hiçe sayan, onları ekrana bağlamak için bağımlılık yapıcı algoritmalar kullanan küresel sosyal medya kartellerine karşı ABD'de başlatılan hukuki savaşta tarihi kararlar arka arkaya geliyor. Geçen ay Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'nın 17 milyar dolarlık dev faturayı kabul edip 18 yaş altına otomatik kısıtlamaları devreye sokmasının ardından, bu kez Çin merkezli TikTok geri adım attı.

100 MİLYON DOLAR ÖDEYECEKLER

BBC'nin haberine göre, TikTok ile Alabama eyaleti arasında varılan uzlaşma kapsamında şirket, davacı tarafa 100 milyon dolar ödeyecek ve çocukların platform kullanımına yönelik bir dizi önlem alacak.

Buna göre Alabama'daki çocukların TikTok kullanımına günlük 2 saat sınırı getirilirken, gece ve okul saatlerinde çocukların uygulamaya erişimi de kısıtlanacak.

Şirket ayrıca, ebeveynlerin çocuklarının platform kullanımını daha kapsamlı şekilde denetleyebilmesine imkan tanıyacak.

TikTok'un 100 milyon dolarlık ödemeyi 45 gün içinde yapması gerekirken, uzlaşma koşullarının yerine getirilmemesi halinde Alabama eyaletine 300 milyon dolara kadar ek ödeme yapması öngörülüyor.

META DA BENZER ŞEKİLDE UZLAŞMAYA VARMIŞTI

ABD'de çocukların ve gençlerin sosyal medya platformlarından zarar gördüğü iddiasıyla 2023'te açılan dev davada Meta geri adım atarak 17 milyar dolarla uzlaşmaya varmıştı. Facebook ve Instagram'ın sahibi teknoloji devi, genç kullanıcılar için bugüne kadar isteğe bağlı bıraktığı birçok güvenlik önlemini artık varsayılan ayar haline getirmeyi kabul etmişti.

İşte Meta'nın önümüzdeki günlerde kendi içerisinde yapması beklenen değişiklikler:

Instagram ve Facebook'u 18 yaşından küçüklerin kullanımı günde iki saatle sınırlandırılacak. Bu sınırı yalnızca doğrulanmış ebeveyn kaldırabilecek.

Uzlaşmanın en büyük değişikliği, Meta'nın genç kullanıcı hesaplarında birçok güvenlik sınırlamasını otomatik olarak devreye sokmak zorunda kalması.

18 yaş altı kullanıcıların hesapları için 24.00-06.00 arasında otomatik kullanım engeli getirilecek. Ebeveyn isterse bu engeli kaldırabilecek.

TÜRKİYE NEYİ BEKLİYOR?

ABD, yargı kararları ve ağır tazminatlarla kendi geleceğini emniyete alıp çocuklarını dijital tehditten kurtarırken, aynı küresel tehlikeye her gün maruz kalan Türkiye'de yasal adımların hâlâ atılmamış olması soru işaretlerini beraberinde getiriyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör