SON DAKİKA | Çocuklar için sosyal medyada yeni dönem! ABD Facebook ve Instagram kuşatmasını kırdı sıra Türkiye’de

Son dakika haberi: ABD'de çocukların ve gençlerin sosyal medya platformlarından zarar gördüğü iddiasıyla 2023'te açılan dev davada Meta geri adım atarak 17 milyar dolarla uzlaşmaya vardı. Facebook ve Instagram'ın sahibi teknoloji devi, genç kullanıcılar için bugüne kadar isteğe bağlı bıraktığı birçok güvenlik önlemini artık varsayılan ayar haline getirmeyi kabul etti. İşte Meta'nın önümüzdeki günlerde kendi içerisinde yapması beklenen değişiklikler:



