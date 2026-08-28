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SON DAKİKA | Çocuklar için sosyal medyada yeni dönem! ABD Facebook ve Instagram kuşatmasını kırdı sıra Türkiye'de
SON DAKİKA | Çocuklar için sosyal medyada yeni dönem! ABD Facebook ve Instagram kuşatmasını kırdı sıra Türkiye'de
Son dakika haberi: Bağımlılığa neden olduğu gerekçesiyle 29 eyalette hakkında dava açılan Meta, 17 milyar dolar ödeme ve yeni düzenlemeler karşılığı uzlaştı. Şirket, Instagram ve Facebook'ta 18 yaş altına günlük iki saat kullanım sınırı getirecek. Gece erişim engeli, bildirim ve beğeni kısıtlamaları yeni getirilen güncellemeler arasında yer aldı.
Giriş Tarihi: 28.08.2026 06:32
Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 06:34