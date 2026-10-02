BM’de İsrail heyeti TBMM’de Yeni Parti! 10 gün arayla aynı tavır

TBMM yeni yasama yılı açılış töreninde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Kurul hitabı öncesi Yeni Parti siyasi hazımsızlığını bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Başkan Erdoğan kürsüye geldiği sırada Özgür Özel ile birlikte Yeni Partili vekiller salondan ayrıldı! Özel ile vekillerinin bu tavrı, 10 gün önce BM'de yaşananları hatırlattı. BM Genel Kurulu'nda Başkan Erdoğan'ın katil Netanyahu ve soykırım şebekesine yönelik sözleri salonda büyük alkış almıştı. Gerçeklerden rahatsız olan İsrail heyeti ise arkasına bile bakmadan salondan ayrılmıştı...

BM’de İsrail heyeti TBMM’de Yeni Parti! 10 gün arayla aynı tavır
SABAH İNTERNET
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SON DAKİKA… Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı dün başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul'a geldiği sırada Yeni Parti milletvekilleri ayağa kalkmadı.

BM’de İsrail heyeti TBMM’de Yeni Parti! 10 gün arayla aynı tavır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapacağı sırada Özgür Özel ve Yeni Parti vekillerinin salondan ayrılması büyük tepki topladı. Bu görüntü sadece 10 gün önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki anları hatırlattı.

BM’de İsrail heyeti TBMM’de Yeni Parti! 10 gün arayla aynı tavır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kürsüye çıkıp katil Netanyahu'nun soykırımını dünyaya anlatmıştı.

İki farklı görüntü, benzer hareket! Başkan Erdoğan konuşurken Yeni Partililer'in salonu terk etmesi akıllara İsrail Heyeti'ni getirdi | Video

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BM’de İsrail heyeti TBMM’de Yeni Parti! 10 gün arayla aynı tavır

Filistin halkının mücadelesine destek veren Başkan Erdoğan'ın sözleri büyük alkış alırken İsrail heyeti salondan adeta kaçmıştı.

BM’de İsrail heyeti TBMM’de Yeni Parti! 10 gün arayla aynı tavır

TBMM'de İsrail heyetinin izinden giden Yeni Parti'nin tavrı siyasi hazımsızlığını bir kez daha kanıtladı.

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