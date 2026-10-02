BM’de İsrail heyeti TBMM’de Yeni Parti! 10 gün arayla aynı tavır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapacağı sırada Özgür Özel ve Yeni Parti vekillerinin salondan ayrılması büyük tepki topladı. Bu görüntü sadece 10 gün önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki anları hatırlattı.