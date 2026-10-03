SON DAKİKA… Ankara kulislerinde çarpıcı iddia! İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti’ye katılıyor: Tarih belli oldu!

Tugay'ın Ankara temaslarının detaylarına dikkat çeken Gazeteci Zafer Şahin, "Aslında şöyle; Cemil Tugay'ın Ankara ziyareti o gün, çarşamba günü, öğle saatlerinde duyulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a randevu talebi Cemil Tugay'dan geliyor. Kendisi baş başa bir görüşme gerçekleştirmek istiyor. Hatırlarsan Mansur Yavaş 'ın verdiği fotoğraf vardı, 9 Eylül günü Sayın Cumhurbaşkanı ile Külliye'de bir fotoğraf vardı. Kendisi de sanıyorum tıpkı Mansur Yavaş gibi benzer bir fotoğraf vermek istiyor. Yani başka herhangi bir siyasetçi olmadan bir fotoğraf vermek istiyor. Ben tabii bu görüşmeden sonra AK Parti İzmir milletvekilleriyle de görüştüm. Yani şöyle söyleyeyim; o gün itibarıyla zaten geçiş kararı netleşmişti. Burada şu var: İzmir'in kronikleşmiş sorunları var, çok uzun uzadıya anlatmaya gerek yok. Özellikle ulaşımla, trafikle ilgili, altyapıyla ilgili çok ciddi sıkıntılar var. Zaten aynı gün Ulaştırma Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu ile görüşmesi de o geçişin tamamlandığını gösteren bir başka işaretti" ifadelerini kullandı.

İzmir'in siyasi geçmişine ve sembolik önemine değinen Gazeteci Zafer Şahin, sözlerine şöyle devam etti: Efendim, işte bu önemli mi, Büyükşehir Belediye Başkanı niye geçiyor? Tabii bu siyaseten tartışılır ama sembolik anlamda önemli. Niye önemli? Çünkü İzmir, Türkiye'de muhalefetin, özellikle CHP'nin kalesi olarak bilinen bir kent. Çok uzun yıllardır, işte rahmetli Burhan Özfatura'dan sonra İzmir, hep DSP ve CHP geleneğinden gelen isimler tarafından idare edildi. Yaklaşık 30 yıllık bir zaman diliminden bahsediyoruz.

İLÇE BELEDİYELERİNDEN DE KATILIM BEKLENİYOR

İzmir'de başka ilçe belediyelerinin de geçiş yapıp yapmayacağı konusundaki kulis bilgilerini aktaran Gazeteci Zafer Şahin, "Başka belediyeler geçer mi? Evet, kimileri 6 belediye diyor, kimileri 3 belediye ismi veriyor ama daha çok taşra ilçeler diyebileceğimiz, yani metropolün dışındaki ilçelerin geçme ihtimali daha yüksek gözüküyor; Bergama gibi, Tire gibi, Bayındır gibi. Zaten şöyle de bir şey var mesela Bergama Belediye Başkanı bir önceki seçimde AK Parti'den milletvekili aday adayı olmuş. Daha sonra dönmüş, CHP'den belediye başkanı seçilmiş. Bergama'da bir önceki dönem zaten AK Parti'deydi. Yine Bayındır yakın dönemde AK Parti'deydi" sözleriyle aktardı.

Gazeteci Zafer Şahin devamında, "Tire her zaman geleneksel olarak merkez sağın, DYP ve ANAP çizgisinin etkili olduğu bir yerdir. Dolayısıyla İzmir'in taşra ilçelerinin Cemil Tugay'dan sonra AK Parti'ye katılma ihtimali son derece yüksek bence de. Bir de son söz; şu an öyle bir ortam var ki mesela beni en çok şaşırtan, yakın dönemde Çiğli'nin AK Parti'ye katılması oldu. Sen de bilirsin, Çiğli metropol bir ilçedir ve CHP'nin çok güçlü olduğu bir yerdir" açıklamasını yaptı.