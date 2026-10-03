SON DAKİKA… Ankara kulislerinde çarpıcı iddia! İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti’ye katılıyor: Tarih belli oldu!
SON DAKİKA... CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 30 Eylül'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi Ankara kulislerini heyecanlandırdı. İzmir Büyükşehir'in ve bazı ilçe belediyelerin AK Parti'ye geçecği iddiaları ortaya atıldı. A Haber Aklın Yolu programında, AK Parti'nin bu hafta yapacağı Grup Toplantısı işaret edildi Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddia edilen tarih açıklandı. İşte detaylar...
SON DAKİKA… İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Tugay'ın 30 Eylül'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi Ankara kulislerini heyecanlandırdı.
CHP'nin kalesi olarak nitelendirilen İzmir'de yerel yönetimin ve bazı ilçe belediye başkanlarının AK Parti'ye geçeceği iddiaları ortaya atıldı. Gazeteci Zafer Şahin, iddiaları A Haber canlı yayınında yorumladı. Şahin, Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı tarihi canlı yayında açıkladı.
CEMİL TUGAY VE İLÇE BELEDİYELERİ AK PARTİ'YE Mİ KATILACAK?
Haktan Uysal moderatörlüğündeki Aklın Yolu programının konuğu Gazeteci Zafer Şahin, İzmir Büyükşehir Belediyesi kulislerinden edindiği bilgilere göre Tugay'ın önümüzdeki hafta AK Parti'nin grup toplantısında partiye katılabileceğini aktardı. Olası gelişmenin İzmir'in siyasi dengeleri açısından önemli bir sonuç doğurabileceğini açıkladı.
AK PARTİ'YE KATILACAĞI TARİHİ AÇIKLADI!
İzmir Büyükşehir Belediyesi kulislerinden edindiği sıcak bilgileri paylaşan Gazeteci Zafer Şahin, şu ifadeleri kullandı: Yani sanıyorum 7 Ekim ya da 8 Ekim, haftaya çarşamba günü Büyükşehir kulislerinde konuşulan, Cemil Tugay'ın önümüzdeki hafta, yani AK Parti'nin ilk grup toplantısında AK Parti'ye katılacağı yönünde.