İstanbul 2 Nolu Barosu Başkan Adayı Ali Kasım Tuna'dan devrim niteliğinde projeler: "Avukatlık mesleğinde yeni bir çağ başlayacak"

Daha önce İstanbul 2 Nolu Barosu'nda yönetim kurulu üyeliği ve Adil Yargılanma Merkezi Başkanlığı görevlerini yürüten Ali Kasım Tuna, İstanbul 2 Nolu Barosu'na Başkan Adayı olduğunu açıklamıştı.

Ali Kasım Tuna, dün bir otelde gerçekleştirilen toplantıda başkan seçilmesi halinde yapacaklarını ve baronun işleyişiyle ilgili planlarını açıkladı.

"BARO BAŞKANLIĞINA ADAYIM"

Konuşmasında, kendisine emanet edilecek her yetkiyi, her görevi ve her kuruşun hesabını vereceğini söyleyen Avukat Tuna, "Baroyu güçlü kılacak olan bir kişinin gücü değil, ortak bir iradenin gücüdür. Huzurlarınızda bir kez daha ifade ediyorum: Baro başkanlığına adayım" dedi.

"HİÇBİR MESLEKTAŞIMIZIN YALNIZ BIRAKILMADIĞI BİR BARO"

'Meslek büyüklerimizin tecrübesini başımızın üzerinde taşıyacağız' diyen Tuna, "Biz kapısı da telefonu da her zaman açık, meslektaşının hakkı çiğnendiğinde ilk yanında duran, gençlerin yönetimde gerçek anlamda söz sahibi olduğu, avukatın emeğinin karşılığını alabildiği, tehdit altında kalan hiçbir meslektaşımızın yalnız bırakılmadığı bir baro istiyoruz" şeklinde konuştu.

AV. ALİ KASIM TUNA'NIN VAATLERİ

1) Baromuzu; genç avukatların çekim merkezi yapacak, meslek büyüklerimizin birikimleriyle güçlendireceğiz.

Genç meslektaşlarımızın yönetimde, komisyonlarda ve temsil görevlerinde etkin yer aldığı; meslek büyüklerimizin tecrübesinin her kararda yol gösterdiği bir yönetim anlayışını hayata geçireceğiz. Gençlerin enerjisini üstatlarımızın birikimiyle buluşturacağız.

2) Baromuz bünyesinde faaliyet gösterecek Mentörlük Sistemi ve Tecrübe Aktarım Merkezi kuracağız. Deneyimli meslektaşlarla stajyer ve genç avukatları çalışma alanlarına göre eşleştirecek; düzenli görüşmeler, uygulamalı dosya çalışmaları ve tecrübe aktarımlarıyla mesleğe başlangıcı destekleyeceğiz.

3) Genç avukat istihdamını destekleyeceğiz. Meslekteki ilk beş yılındaki avukatların güvenceli istihdamını teşvik etmek amacıyla; genç avukat istihdam eden hukuk bürolarının prim ve istihdam maliyetlerinin azaltılmasına yönelik teşvik modelleri geliştirecek, gerekli mevzuat düzenlemelerinin hayata geçirilmesi için ilgili kurumlar nezdinde çalışma yürüteceğiz.

4) Ruhsat ve mesleğe giriş giderlerini destekleyeceğiz. Mesleğe yeni başlayan avukatların karşılaştığı ruhsat, harç ve zorunlu giderlerin azaltılması ve mümkün olan kalemlerde kaldırılması amacıyla mevzuat çalışmaları hazırlayacak; gerekli düzenlemelerin hayata geçirilmesi için ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunacak ve sürecin takipçisi olacağız.

5) Bağ-Kur prim yükünü hafifleteceğiz. Mesleğe yeni başlayan avukatların özellikle ilk yıllarında karşılaştıkları Bağ-Kur prim yükünün azaltılması ve kademeli hale getirilmesi amacıyla mevzuat çalışmaları hazırlayacak; gerekli düzenlemelerin hayata geçirilmesi için ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunacak ve sürecin takipçisi olacağız.

6) Stajyer Avukatlara staj süresi içerisinde ek mali destek sunacağız. Katılım bankalarıyla yapılacak iş birlikleriyle, stajyer avukatlara özel faizsiz finansman imkânları geliştirecek; geri ödemelerin mesleğe başladıktan sonra yapılabileceği avantajlı destek modelleri oluşturacağız.

7) Staj yeri eşleştirme sistemi kuracağız.

8) Yine Genç Kardeşlerimizi ve bu salonda herkesi ilgilendiren bir husus olan staj süresinin kıdem süresi içerisinde sayılması için çalışacağız.

EĞİTİM VE İHTİSAS

"Hedefimiz sadece mesleğe başlangıcı kolaylaştırmak değil; baromuzun mevcut birikimini daha da ileriye taşımak, niteliğini ve itibarını her alanda artırmaktır. Baromuzu her kıdemden ve her yaştan meslektaşımız için nitelikli bir eğitim ve ihtisas merkezine çevireceğiz. Mevzuat değişikliklerinden uygulamadaki yeniliklere kadar her alanda bilgi birikimimizi artıracak, mesleki formasyonumuzu

her daim zirvede tutacağız. "

Bunun için;

1) SEM eğitim sistemini yenileyecek, Eğitim programlarını daha verimli, güncel ve uygulamaya dönük hâle getirerek niteliğini artıracağız.

2) CMK eğitimlerini düzenli takvime bağlayacağız. CMK eğitimlerini üç ayda bir periyotlarla düzenleyecek, eğitimlerde uygulamaya ağırlık vereceğiz.

3) Uygulamalı Hukuk Akademisi kuracağız. Dosya inceleme, dilekçe yazımı, duruşma ve icra pratiğinin yanı sıra yapay zekâ kullanımında veri güvenliği ve meslek sırrı konularında uygulamalı çalışmalar yapacağız.

4) Mesleki ve sektörel zirveler düzenleyeceğiz. Hukukun farklı çalışma alanlarında düzenleyeceğimiz tematik zirvelerde kamu kurumlarını, özel sektörü, akademiyi ve avukatları aynı platformda buluşturacağız. Güncel hukuki ve sektörel sorunların birlikte ele alındığı, mevzuat ve uygulama ihtiyaçlarının tartışıldığı, yeni çalışma alanları ve iş birliklerinin geliştirildiği bu zirveleri düzenli hale getireceğiz.

YAŞAM KALİTESİ VE ADLİYE ÇALIŞMA KOŞULLARI

"Bir taraftan mesleki niteliğimizi artıracak, bir taraftan gün içerisinde karşılaştığımız zorlukların üstesinden birlikte gelmeye çalışacağız. Meslektaşlarımızın mesleklerini ifa ederken yaşam kalitesini artırmaya yönelik her adımı birlikte atacağız."

Bu kapsamda;

1) Adliye çevresinde avukat kütüphaneleri ve çalışma alanları oluşturacağız. Meslektaşlarımızı adliyenin gürültü ve stresinden çekip çıkaracak; sığınacakları sessiz ve nezih çalışma alanları sunacak; gün içinde nefes alabilecekleri sosyal ortamları hayata geçireceğiz.

2) Adliyelere yakın paylaşımlı ofisleri artıracağız.

3) Çocuk sahibi avukatlar için adliyelerde çocuk bakım merkezleri oluşturacak, adliyelere çocuk emzirme odaları kazandıracağız.

4) Anadolu ve Avrupa Yakalarına Baro Sosyal Tesisleri Kazandıracağız.

Baro Sosyal Tesisleri Kazandıracağız. İçerisinde sosyal tesis, misafirhane, restoran, lokal, dinlenme ve sosyalleşme alanlarının yer aldığı; meslektaşlarımızın şehrin yoğunluğundan uzaklaşarak aileleri ve misafirleriyle huzur içinde vakit geçirebilecekleri nitelikli tesisler oluşturacağız.

5) Baro binamızı daha kullanışlı hâle getirecek; adliyelerdeki baro odalarını meslektaşlarımızın aktif olarak kullanabileceği, ihtiyaca uygun çalışma alanlarına dönüştüreceğiz.

6) Engelli meslektaşlarımız için erişilebilirlik sağlayacağız. Baro binamızda ve adliyelerde engelli meslektaşlarımızın kullanımına uygun gerekli revizyonların yapılması için çalışacağız.

7) Düzenli Kültür ve Sanat Etkinlikleri Düzenleyeceğiz Meslektaşlarımızın yoğun çalışma hayatı içerisinde nefes alabilecekleri, sosyalleşebilecekleri ve kültürel birikimlerini zenginleştirebilecekleri düzenli etkinlikler gerçekleştireceğiz. Söyleşilerden tiyatro ve konserlere, sergilerden edebiyat ve sinema buluşmalarına kadar farklı alanlarda programlar oluşturacak; meslektaşlarımızın ve ailelerinin katılımına açık nitelikli organizasyonlar düzenleyeceğiz.

MESLEKİ GÜVENLİK VE HAKLAR

"Değerli meslektaşlarım; nefes alacağımız alanlar, sosyal imkanlarımız ve yaşam kalitemiz kadar, güvenle çalışabileceğimiz bir mesleki zemin inşa etmek de en büyük sorumluluğumuzdur. Haciz mahallinde, adliye koridorunda ya da büroda baskıya, tehdide ve şiddete maruz kalan tek bir avukat dahi kalmayana dek mücadele edeceğiz.Savunmayı savunmasız bırakmayacak, mesleki haklarımızı ve güvenliğimizi teminat altına alacağız."

Buna yönelik;

1. 7/24 Acil Mesleki Güvenlik Hattı kuracağız. Avukata karşı tehdit, saldırı veya mesleki faaliyetin engellenmesi hâlinde hızlı yönlendirme ve hukuki takip sağlayacağız.

2. Avukat Hakları Merkezini sahada güçlendireceğiz. Adliyede veya mesleki faaliyeti sırasında hak ihlali yaşayan meslektaşımızın yanında Avukat Hakları Merkezi temsilcisinin bulunmasını sağlayacak; olayın tutanak altına alınmasından gerekli hukuki ve idari başvuruların yapılmasına kadar süreci fiilen takip edeceğiz.

3. Tüm haciz işlemlerinde kolluk eşliği için çalışacağız. Haciz işlemlerinde avukatın güvenliğinin risk değerlendirmesine bırakılmaması; haciz mahallinde kolluk desteğinin etkin ve erişilebilir hâle getirilmesi için ilgili kurumlarla uygulama modeli geliştirecek, gerekli mevzuat düzenlemelerinin takipçisi olacağız. Adli kolluk yapılanması içerisinde avukatların mesleki faaliyetlerine yönelik güvenlik mekanizmalarının güçlendirilmesini gündeme taşıyacağız.

4. Avukata yönelik şiddete karşı caydırıcı düzenlemelerin takipçisi olacağız. Sağlık çalışanlarına yönelik Beyaz Kod uygulamasına benzer şekilde, avukata yönelik tehdit ve şiddette hızlı bildirim, etkin müdahale ve özel takip mekanizması oluşturulmasına yönelik bir model hazırlayacak; avukatın mesleki faaliyeti nedeniyle hedef alınmasına karşı daha caydırıcı düzenlemelerin hayata geçirilmesi için mevzuat çalışması yürüteceğiz.

5. Adliyelerdeki alan kısıtlamalarının kaldırılması için çalışacağız. Avukatların görevlerini yerine getirmesini güçleştiren adliye içi alan ve erişim kısıtlamalarını tespit edecek; avukat kimliğiyle mesleki faaliyetin gerektirdiği alanlara erişimin kolaylaştırılması için Adalet Bakanlığı ve ilgili adli merciler nezdinde kalıcı bir uygulama standardı oluşturulmasını takip edeceğiz.

6. Kişisel veri ifşasına karşı hızlı mekanizma kuracağız. Soruşturma ve kovuşturmalarda avukatların kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde paylaşılması hâlinde hızla devreye girecek bir başvuru ve hukuki takip mekanizması oluşturacak; gerekli hâllerde KVKK, savcılık ve ilgili kurumlar nezdindeki süreçleri meslektaşımız adına yakından takip edeceğiz.

7. Savunmanın bağımsızlığını koruyacağız. Avukatın mesleki faaliyetinin suçla özdeşleştirilmesine, savunma görevinin baskı altına alınmasına ve avukatlık statüsünü zayıflatan uygulamalara karşı kurumsal ve hukuki mücadele yürütecek; savunmanın bağımsızlığını güçlendirecek mevzuat çalışmalarının takipçisi olacağız.

8. Hamile meslektaşlarımızın mazeret hakkını güvenceye alacağız. Gebelik döneminde duruşmaya katılamamanın hak kaybına yol açmaması ve mazeretin kanuni güvenceye kavuşması için başta HMK ve ilgili usul mevzuatında değişiklik önerileri hazırlayacak; Adalet Bakanlığı ve ilgili kurumlar nezdinde düzenlemenin hayata geçirilmesinin takipçisi olacağız.

9. Mesleğin itibarını koruyacağız. Avukatlık mesleğinin toplumdaki saygınlığını zedeleyen, mesleği itibarsızlaştıran veya kamuoyunda yanlış algı oluşturan içeriklere karşı etkin bir takip mekanizması oluşturacağız.

10. Mesleğin niteliğini koruyacağız. Hukuk fakültesi kontenjanlarındaki azaltımın sürdürülmesini, fakülteye girişte başarı sıralaması şartının ve Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) uygulamasının korunmasını savunacağız. Adliye çevrelerindeki arzuhalciler başta olmak üzere, ancak ve ancak avukatın yetkinliği ile üstesinden gelinebilecek işlerin hiçbir nam ve unvan altında yapılmaması için etkin mücadele edeceğiz.

11. Kamu Avukatlarımızın Özlük ve Mesleki Haklarının Takipçisi Olacağız Kamu avukatlarımızın gösterge ve ek gösterge sorunlarının giderilmesi, ücret ve vekâlet ücretlerindeki kayıpların telafi edilmesi, mali ve sosyal haklarının üstlendikleri sorumlulukla uyumlu hâle getirilmesi için somut mevzuat önerileri hazırlayacak; ilgili bakanlıklar, TBMM ve Türkiye Barolar Birliği nezdinde güçlü girişimlerde bulunarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.

EKONOMİK VAATLER

Değerli meslektaşlarım; bağımsız savunmanın temeli, ekonomik olarak da güçlü ve bağımsız kalabilmekten geçer. Emeğimizin değersizleştirilmesine, CMK ve adli yardım tarifelerindeki komik ücretlere ve uzayan tahsilat çilelerine son vermek zorundayız.



1. CMK sistemini evrak karmaşasından arındıracağız.

CMK görevlendirme, evrak ve ücret süreçlerinin tek bir dijital yapı üzerinden daha hızlı ve kolay yürütülmesi için teknik model geliştirecek; ücretlerin gecikmeksizin ödenmesini sağlayacak idari ve mevzuat düzenlemeleri için Adalet Bakanlığı ve ilgili kurumlar nezdinde sürecin takipçisi olacağız.

2. Avukatlık hizmetlerinde KDV yükünün azaltılması için çalışacağız.

Avukatlık hizmetlerinin niteliği ve adalete erişim hakkı gözetilerek KDV oranının düşürülmesi, belirli hizmetlerde istisna veya farklı oran modellerinin değerlendirilmesi için somut mevzuat önerileri hazırlayacak; Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve TBMM nezdinde düzenlemenin takipçisi olacağız.

3. Avukatlara yeni iş ve çalışma alanları açılması için çalışacağız.

Şirketlerin sözleşmeli avukat bulundurma yükümlülüğünün kapsamının genişletilmesi; sermaye esaslı mevcut ölçütlerin şirketlerin ekonomik büyüklüğünü daha doğru yansıtan kriterlerle geliştirilmesi için mevzuat önerileri hazırlayacağız.

Bu kapsamda; başta kat karşılığı sözleşmelerinin imzası olmak üzere, gayrimenkul alım satım ve kiralama sözleşmeleri, kentsel dönüşüm süreçleri, şirket kuruluş, devir ve ortaklık işlemleri ile site ve apartman yönetimi işlemleri gibi birçok özel alanda avukat hizmetinin yaygınlaşması ve avukatlara yeni çalışma alanları açılması için çalışacağız.

4. Avukatla temsil ve hukuki danışmanlığın kapsamını genişleteceğiz.

5. Avukatlara özel kapsamlı bir mevzuat ve içtihat portalı oluşturacağız.

Güncel mevzuatı; Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve diğer yargı mercilerinin kararlarıyla tek platformda buluşturan, gelişmiş arama ve filtreleme imkânları sunan dijital bir hukuk portalını meslektaşlarımızın ücretsiz kullanımına açacağız.

6. Avukatların mesleki verilere erişimini kolaylaştıracağız.

Avukatların yürüttükleri iş ve takipler kapsamında hukuken erişim yetkisi bulunan tapu, TAKBİS ve diğer kamu verilerine daha hızlı ve doğrudan ulaşabilmeleri için ilgili kurumlarla entegrasyon ve protokol modelleri geliştirecek; erişimi sınırlayan uygulama ve mevzuat sorunlarının giderilmesini takip edeceğiz.

7. Yeşil pasaportta 15 yıllık kıdem şartının düşürülmesi için çalışacağız.

Avukatların hususi damgalı pasaport hakkından daha erken yararlanabilmesi için mevcut 15 yıllık kıdem şartının düşürülmesini ve avukatlık stajında geçen sürenin kıdem hesabına dâhil edilmesini öngören mevzuat değişikliği hazırlayacak; düzenlemenin hayata geçirilmesi için ilgili kurumlar nezdinde takip yürüteceğiz.

8. Meslektaşlarımızın vize süreçlerini kolaylaştıracağız.

Baromuz bünyesinde Vize Destek Birimi oluşturarak mesleki durum, kayıt ve referans yazılarını standart ve hızlı şekilde sağlayacak; yoğun seyahat eden meslektaşlarımız için konsolosluklar ve yetkili vize kuruluşlarıyla kurumsal iş birlikleri geliştirerek başvuru süreçlerinin kolaylaştırılması için çalışacağız.

9. Doğum ve ağır hastalık dönemlerinde aidat yükünü tamamen kaldıracağız.

Doğum yapan veya ağır hastalık nedeniyle mesleki faaliyetini geçici olarak sürdüremeyen meslektaşlarımızın bu dönemdeki aidat yükünü tamamen kaldıracak; kalıcı bir sosyal destek modeli oluşturacağız.

ŞEFFAF VE KATILIMCI YÖNETİM

"Dile getirdiğimiz tüm vaatleri anlamlı kılacak en temel unsur, güvene dayalıve şeffaf bir yönetim anlayışıdır. Bizler, baromuzu her kuruş bütçesinin açıkça paylaşıldığı, alınan her kararda meslektaşlarımızın fikrinin alındığı, tam katılımcı ve dinamik bir yapıyla geleceğe taşımak istiyoruz. Yönetimde dijitalleşmeyi, bütçede mutlak şeffaflığıve her bir meslektaşımızın yönetimde doğrudan söz sahibi olmasını sağlayacak temel ilkelerimiz şunlardır;"

1. Baro bütçesini meslektaşlarımızın denetimine açacağız.

Baromuzun bütçesini, yaptığı harcamaları, imzaladığı anlaşmaları ve komisyon faaliyetlerini altı ayda bir açık, anlaşılır ve denetlenebilir raporlarla yayımlayacak; baronun her kuruşunun hesabını meslektaşlarımıza vereceğiz.

2. Etkin komisyonlar kuracağız.

Verdiğimiz her sözün güvencesi şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı olacaktır. Baro bütçesinden alınan kararlardan, komisyon çalışmalarından seçim vaatlerinin gerçekleşme durumuna kadar yönetimin her alanını meslektaşlarımızın denetimine açacağız.

3. Her vaat için sorumlu birim, takvim ve bütçe açıklayacağız.

Açıkladığımız her vaadi ölçülebilir ve takip edilebilir hâle getirecek; hangi birimin sorumlu olduğunu, uygulama takvimini, ihtiyaç duyulan bütçeyi ve gerçekleşme durumunu meslektaşlarımızla düzenli olarak paylaşacağız.

4. Dijital baroyu tek uygulamada toplayacağız.

Baroyla ilgili tüm işlemlerimizi ve yazışmalarımızı tek bir uygulama üzerinden gerçekleştirebileceğimiz; mobil ve web üzerinden erişilebilen, sade ve kolay kullanılır bir dijital baro sistemi kuracağız.

5. WhatsApp iletişim hattı kuracağız.

Meslektaşlarımızın soru, talep ve sorunlarını doğrudan baroya iletebileceği, başvurularının ilgili birime yönlendirilerek sonucunu takip edebileceği aktif bir WhatsApp iletişim hattını hizmete sunacağız.

6. Her gün bir nöbetçi yönetim kurulu üyesi baro merkezinde olacak.

Meslektaşlarımızın randevusuz olarak yönetime ulaşabileceği bir uygulamayı hayata geçireceğiz.

7. Her ay başkanın katılacağı Meslektaşlar Günü düzenleyeceğiz.

Her ay düzenli olarak gerçekleştireceğimiz Meslektaşlar Gününde başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz meslektaşlarımızla yüz yüze bir araya gelecek; sorunları, talepleri ve önerileri doğrudan dinleyecek, neticesinde alınabilecek kararları birlikte değerlendireceğiz.

ALTI MAKRO PROJE

"Buraya kadar paylaştığımız hiçbir vaadi diğerinden ayırmıyoruz. Bizim nazarımızda her bir vaadimiz, başlı başına aynı değere ve aynı kıymete sahiptir. Zira hangi vaadimizin, hangi meslektaşımızın yarasına merhem olacağını, hayatını dokunuşuyla nasıl değiştireceğini, hangi yükünü hafifleteceğini bilemeyiz; ancak her birinin mesleğimiz için hayati birer ihtiyaç olduğunu çok iyi biliyoruz. Şimdi ise, bu hayati vaatlerimizin taç noktası olan; ufkumuzu yansıtacak, avukatlık mesleğinde yeni bir çağ başlatacak devrim niteliğinde altı büyük makro projeyi de huzurlarınıza getirmenin

haklı gururunu taşıyoruz! Bu altı proje, baromuzun bugününü değiştirecek, yarınını ise inşa edecek en güçlü adımlarımızdır!"

Birinci makro projemiz; avukatın emeğini ve en temel hakkı olan vekalet ücretini doğrudan yasal ve sistem üzerinden güvenceye kavuşturacak olan devrim niteliğinde bir adımdır!

Günümüzde avukatın en büyük kanayan yarası, bin bir emekle sunduğu hizmetin karşılığını bulamaması, tahsilini sağlayamaması, hakkı olan alacağına kavuşamaması, alacağının enflasyonu karşısında erimesidir.

Bu çileye artık bir son vereceğiz!

Yargı sistemine entegre edilecek elektronik altyapı projemizle; Avukatlık Asgari Ücret Tarifesindeki tutarın sistem üzerinden elektronik ortamda peşin yatırılması zorunlu kılınacak ve bu ücret yatırılmadan dava açılamayacaktır.

UYAP üzerinden tüm Türkiye'de hayata geçirilmesine öncülük etmeyi hedeflediğimiz bu projemiz ile avukatın tahsilat riskini en aza indirecek, dava açılış anından itibaren vekalet ücretini devlet ve sistem güvencesi altına alacağız.

Avukat, artık emeğinin peşinde koşan değil, hakkını ilk andan itibaren güvencede bilen gururlu bir meslek mensubu olacaktır!

İkinci makro projemiz ise; sadece mesleki sorunları konuşan değil, meslektaşının geleceğine, ailesine ve yaşamına dokunan bir baro anlayışının eseridir: Devlet Kurum ve Kuruluşlarının Güvencesiyle Meslektaş Konut Yapı Kooperatifi!

Yüksek arsa maliyetleri, ağır finansman yükü ve fahiş konut fiyatları karşısında bireysel olarak ezilen meslektaşlarımızın yanındayız.

Bireysel olarak aşamadığımız bu ekonomik duvarları, mesleki dayanışmamızın oluşturduğu muazzam toplu güçle yıkacağız.

Baromuz mensubu meslektaşlarımızın bir araya gelerek elde edebilecekleri toplu alım gücünü kullanarak uygun arsaları tespit edecek; devlet kurum ve kuruluşlarının güvencesiyle, maliyet esaslı ve kat karşılığı modellerle meslektaşlarımızı en uygun koşullarda ev sahibi yapacağız.

Geliştireceğimiz bu yapı kooperatif modelinde mali yeterlilikten teknolojik altyapıya, teminat yapısından geçmiş tecrübelere kadar en güçlü firmalar yarıştırılacak; meslektaşımız için önceden tespit edeceğimiz ihtiyaçlara uygun en güvenilir, en ekonomik, en sağlam, en avantajlı teklifler seçilecektir.

Klasik kooperatif anlayışını tersine çevirerek, para toplayıp arsa aramayacağız. Önce arsayı bulacak, imarını inceleyecek, hukuki durumunu araştıracak ve mimari ön projesini hazırlatacağız.

Firmalardan tekliflerini toplayacak ve maliyetini hesaplayacağız. Finansman alternatiflerini oluşturacak, sonra tüm bu projeyi siz meslektaşlarımızın önüne koyacağız.

Meslektaşımız neye, nerede ve hangi maliyetle ortak olduğunu bilerek karar verecek.

Meslektaşımız henüz karar aşamasındayken; nerede yaşayacağını, hangi konut alternatiflerinin bulunduğunu, maliyetini, ödeme planını ve teslim takvimini tüm şeffaflığı ile görecek.

En önemlisi de bu sistem soyut bir güvene değil; avukatların içerisinde yer aldığı, bilgisiyle ve engin tecrübesiyle sarsılmaz bir denetlenebilirliğe ve güvene dayanacak!

Dijital portalımız üzerinden toplanan kaynaklar, kooperatif hesapları, hakedişler, ruhsat süreçleri ve inşaatın anlık ilerleyişi her bir meslektaşımız tarafından 7/24 şeffafça takip edilebilecektir.

Üçüncü makro projemiz; anlaşmalı kurumları artırmak ve meslektaşlarımıza somut avantajlar sağlamaktır.

Bu taahhüdümüzü 6 ay içinde yerine getireceğiz!

Sağlık, kılık kıyafet, gıda, kırtasiye, akaryakıt, enerji, ulaşım, sigorta, kargo, teknoloji, yapay zekâ yazılımları ve benzeri meslektaşlarımızın gündelik hayatta ve büro hayatında temasta bulunduğu tüm alanlarda Türkiye'nin kurumsal firmalarıyla indirim anlaşmaları yapacak, mevcut anlaşmaları geliştirecek ve meslektaşlarımıza yönelik somut avantajlar sağlayacağız.

Bu konuda sözümüz nettir: Göreve geldiğimiz günden itibaren 6 ay içinde bu anlaşmaları hayata geçirecek, anlaşmalı kurumların listesini ve sağlanan avantajları tüm meslektaşlarımızla açıkça paylaşacağız.

Dördüncü makro projemiz; inşallah, içerisinde hukuk kütüphanesinin, konferans salonunun, etkinlik alanının ve baromuzun genel merkezinin bulunduğu bir Hukuk Külliyesi oluşturmaktır.

Bu külliye; meslektaşlarımızın araştırma ve çalışma yapabileceği geniş ve nitelikli bir hukuk kütüphanesine, eğitimlerin, seminerlerin, panellerin ve zirvelerin gerçekleştirileceği modern bir konferans salonuna, meslek büyüklerimizle genç meslektaşlarımızın bir araya geleceği etkinlik ve sosyal alanlarına, ayrıca baromuzun yönetim ve hizmet birimlerinin tek çatı altında toplandığı bir genel merkeze ev sahipliği yapacaktır.

Böylece baromuz; sadece işlem yapılan bir bina değil, meslektaşlarımızın kendi evi gibi hissettiği, bilginin üretildiği, tecrübenin paylaşıldığı ve mesleki dayanışmanın yaşatıldığı bir hukuk yuvasına kavuşacaktır.

Gelecek kuşaklara bırakabileceğimiz en kalıcı eserlerden biri olacak bu külliyeyi, şeffaf ve denetlenebilir bir süreçle hayata geçirmek için çalışacağız.

Beşinci makro projemiz; katılım bankalarıyla meslektaşlarımıza özel finansman imkânları geliştirmektir.

Katılım bankalarıyla kurumsal iş birliği protokolleri oluşturarak meslektaşlarımıza faizsiz bankacılık ilkelerine uygun avantajlı finansman, işlem ücreti ve bankacılık ürünleri sunulması için çalışacağız.

UYAP üzerinden gerçekleştirilen harç ve masraf ödemelerinde ilave ücret ve komisyonların kaldırılması için de ilgili kurumlarla gerekli girişimleri yürüteceğiz.

Bu finansman desteğini; staja başlarken, stajı bitirirken, mesleğe ilk başlangıç zamanında, ofisin ilk açılışında ve devlete olan borçların finanse edilmesinde meslektaşlarımızın yanında olacak şekilde, mesleki hayatın her aşamasına yayacağız.

Bazı katılım bankalarıyla yaptığımız görüşmelerle, belirli bir ödemesiz dönemi bulunan 2 milyon liraya kadar finansman imkânını meslektaşlarımıza kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Altıncı makro projemiz ise; üniversitelerle, hukuk fakülteleriyle ve hukuk kulüpleriyle aktif iletişim, iş birliği ve birebir temas yoluyla 2 Nolu Baromuzun üye sayısını 7.000'e ulaştırmaktır.

Hukuk fakültelerini ziyaret edecek, hukuk kulüpleriyle düzenli buluşmalar ve ortak etkinlikler yapacak, öğrencilerimizle ve genç hukukçu adaylarıyla birebir görüşerek onları daha mesleğe adım atmadan baromuzun çatısına davet edeceğiz.

Amacımız; gençlerin tercih ettiği, güçlenen ve büyüyen bir 2 Nolu Baro oluşturmaktır.

Hedefimizin net bir rakamı var: 7.000 üye.

Bu hedefe ulaşacağız.

Ulaşamazsam, bir sonraki seçimde aday olmayacağım.