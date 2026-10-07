SON DAKİKA… İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti’ye katıldı: AK Parti ile İzmir'i ayağa kaldıracağız
SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa eden ve görevini bağımsız olarak sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti’ye katıldı. Cemil Tugay'ın rozetini Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı. Törende açıklamalarda bulunan Cemil Tugay, "AK Parti'ye inanarak ve güvenerek katıldım. AK Parti ile İzmir'i ayağa kaldıracağız" ifadelerini kullandı.
SON DAKİKA…. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bugün gerçekleştirilen AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda AK Parti rozetini taktı.
Cemil Tugay'ın rozetini Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Başkan Erdoğan "Cemil Tugay'a hoş geldin sefalar getirdin diyorum" ifadelerini kullandı.
AK Parti rozetini takan İZBB Başkanı Cemil Tugay kürsüde kısa bir konuşma yaptı. Tugay, şu ifadeleri kullandı:
En iyi siyaset hizmettir. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Her İzmirli bilir ki cumhuriyete samimiyetle sahip çıkan siyasetçi kimsesizlerin kimsesi olmak için çalışandır. AK Parti'ye inanarak ve güvenerek katıldım. AK Parti ile İzmir'i ayağa kaldıracağız.
SON DAKİKA: İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı: "AK Parti kimsesizlerin kimsesidir" | Video
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda Başkan Erdoğan ile yan yana oturdu.