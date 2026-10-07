SON DAKİKA… İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti’ye katıldı: AK Parti ile İzmir’i ayağa kaldıracağız

Cemil Tugay'ın rozetini Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Başkan Erdoğan "Cemil Tugay'a hoş geldin sefalar getirdin diyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti rozetini takan İZBB Başkanı Cemil Tugay kürsüde kısa bir konuşma yaptı. Tugay, şu ifadeleri kullandı:

En iyi siyaset hizmettir. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Her İzmirli bilir ki cumhuriyete samimiyetle sahip çıkan siyasetçi kimsesizlerin kimsesi olmak için çalışandır. AK Parti'ye inanarak ve güvenerek katıldım. AK Parti ile İzmir'i ayağa kaldıracağız.



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