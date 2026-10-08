Yeni Fuat Avni’ler Yeni Parti’li vekiller mi? Sahte belgelerle iktidarı hedef alıyorlar!
Ülke gündemine damga vuran fon soruşturmasının üzerinden başlatılan yıpratma politikasına ilişkin Gazeteci Ekrem Kızıltaş ve Mahmut Övür A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Kızıltaş, “Bu olay üzerinden iktidar çevrelerini sakatlamak isteyenler sürekli bir şeyler üretiyorlar” derken, Övür, “Bu tür algı operasyonlarının toplumda bir yeri yok artık.” dedi.
Fon soruşturması kapsamında TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını ve 43 bin fon katılımcısının paralarının ilgili bankalara transfer edildiği duyuruldu. Devletin mağdur vatandaşlarını yalnız bırakmaması bazı grupları rahatsız etti. Son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı isim benzerliği üzeriden hedef alanların ardından Gazeteci Ekrem Kızıltaş ve Mahmut Övür A Haber'de kirli algı operasyonlarını değerlendirdi.
"Sahte belgelerle iktidarı hedef alıyorlar"
BAKAN GÖKTAŞ'TAN İFTİRALARA YANIT: ÇAMUR SİYASETİNDEN BIKTIK
TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Göktaş, bir gazetecinin, Yeni Parti İzmir Milletvekili Özlale'nin fon soruşturması ile ilgili kendisi hakkındaki iddialarını sorması üzerine Göktaş, "Bunlar iddia değil yalan ve iftira" karşılığını verdi. "Ne benim ne babamın ne de ailemin bir ferdi adına hiçbir işlem yoktur" vurgusu yapan Göktaş, "Biz bu tür iftira, yalan ve çamur siyasetinden artık bıktık. Kendilerine çekidüzen vermelerini bekliyoruz. İnsanları isim benzerliği üzerinden yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur." diye konuştu. Göktaş, Özlale'nin iddiasında yer alan kişinin Bartın nüfusuna, babasının ise Konya nüfusuna kayıtlı olduğuna dikkati çekerek, "TC kimlik numarasının son iki numarasını paylaştım. Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydı. Kendilerine 'yazıklar olsun' diyorum, lanetliyorum. Böyle siyaset olmaz. İnsan üzerine, aile üzerine yıpratılmayı kesinlikle kabul etmiyorum ve kendisini derhal istifaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.
"DAVA AÇACAĞIM"
Soru üzerine babasının bir işleminin olmadığını yineleyen Göktaş, şunları kaydetti: "Özdemir soyadında Türkiye'de 500 bin insan var. 'Hasan' isimli belki 10 bin-20 bin insan vardır. Bununla beraber babamın isminin yıpratılmasına, bizlerin yıpratılmasına asla fırsat vermeyeceğim. Hukuk önünde hesabını soracağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Kesinlikle lanetliyorum. Böyle siyaset olmaz, dava açacağım. Eğer insansa ne yapması gerektiğini bilir, görevini bıraksın."