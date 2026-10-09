Son Dakika | Başkan Erdoğan’dan Uluslararası Adalet Zirvesi’nde önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda "Uluslararası Adalet Zirvesi"ne katılıyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Yasama, yargı süreçlerimiz ne kadar farklı olursa olsun Adalet dediğimizde hepimizin zihninde beliren düşünce aynıdır. Vicdan ve hakkaniyetin terk edildiği yerde Adalet olmaz. Kanun önünde eşitliğin göz ardı edildiği yerde adalet olmaz. Uluslararası barış adalet olmadan sağlanamaz. BM çatısı altındaki ülkelerin iradesi 5 ülkeye bağlı. Barış ve güvenlik adalet olmadan olmaz. BM'deki mevcut sistem sürdülebilir değil. Uluslararası anlaşmalar deyim yerindeyse hükmünü yitirmiş durumda. Uluslararası mahkemelerin verdikleri kararlar aynı şekilde uygulanamaz durumda. Neresinden tutsanız elinizde kalan bir sistem var ve bu sistemin küresel ölçekte yol açtığı sıkıntılara hepimiz tanıklık ediyoruz.

Rusya-Ukrayna savaşı her ay binlerce can kaybı ile sürüyor. Lübnan, Yemen, Sudan, Somali gibi ülkelerde neler yaşandığını hepimiz görüyoruz. Gazze'de tam 3 yıldır dünyanın gözü önünde siviller şehit ediliyor.

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