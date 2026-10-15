Son Dakika | Seçimler ne zaman olacak? Mehmet Uçum’dan dikkat çeken mesaj: Büyük oranda netleşti...

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, önümüzdeki seçimlere ilişkin önemli bir açıklamada bulunarak seçimin 2028 Mart veya Nisan ayında yapılmasının büyük oranda netleştiğini söyleyerek "Seçimlere 18 ay kaldı" dedi.

Hukuk Politikaları Kurulu olarak Adalet Bakanı ile yeni anayasa gündemini ele aldıklarını belirten Uçum, yeni anayasanın hukuk politikası perspektifi, mimarisi, temeli ve ilkeleri üzerine çalışmaların sürdürüleceğini söyledi. Yeni anayasa ihtiyacının yalnızca siyasilerin beklentileri üzerinden değerlendirilemeyeceğini kaydeden Uçum, halkın taleplerinin ve ihtiyaçlarının esas alınması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'de yeni anayasa talebinin uzun yıllardır gündemde olduğunu hatırlatan Uçum, 1987'den bu yana yeni ve sivil anayasa ihtiyacının tartışıldığını belirtti. Siyasi partilerin geçmiş seçimlerde de yeni anayasa sözü verdiğini aktaran Uçum, artık somut başlıkların tartışılacağı bir döneme girildiğini dile getirdi.

Uçum, Başkan Erdoğan'ın 1 Ekim'de ortaya koyduğu hedefe ilişkin, "1 Ekim 2026 tarihini yeni anayasanın yapım sürecinin başlangıç tarihi olarak belirleyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu. Yeni anayasa ile anayasa değişikliğinin birbirinden farklı süreçler olduğunun altını çizen Uçum, mevcut anayasa değişikliği usullerinin doğrudan yeni anayasa yapımına uygulanamayacağını ifade etti.

Mevcut sistemde anayasa değişikliği için 360 milletvekilinin kabul oyuna ihtiyaç duyulduğunu, 400 ve üzerindeki kabul oylarında referandumun ihtiyari olabildiğini hatırlatan Uçum, yeni anayasa söz konusu olduğunda ise halkın onayının zorunlu olduğunu belirtti.