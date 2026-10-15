Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için siyasilerden peş peşe taziye mesajları: Mekanı cennet olsun
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Dündar Ziya Gültekin'in vefatı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve siyasilerden peş peşe başsağlığı mesajları geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.
BAŞKAN ERDOĞAN: MEKANI CENNET OLSUN
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Dündar Ziya Gültekin'in Anadolu Otoyolu'nda geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Dündar Ziya kardeşimizin kederli ailesine, yakınlarına, AK Parti'mize ve Üsküdarlı hemşehrilerimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun."
CEVDET YILMAZ: BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Düzce'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı yayımladı.
Yılmaz, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:
"Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Dündar Ziya Gültekin'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Üsküdarlı hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza da Rabb'imden acil şifalar temenni ediyorum."