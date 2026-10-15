Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için siyasilerden peş peşe taziye mesajları: Mekanı cennet olsun

BAKAN MEMİŞOĞLU: DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Düzce'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı yayımladı.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Dündar Ziya Gültekin'in geçirdiği elim bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

ABDULLAH ÖZDEMİR: MEKANI CENNET, MAKAMI ALİ OLSUN

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Düzce'de trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için başsağlığı mesajı paylaştı.

Özdemir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği seçimine katılmak üzere Ankara'ya seyahat ederken Düzce'de meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Özdemir, paylaşımında, "Kıymetli yol arkadaşımız Dündar Ziya Gültekin'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, teşkilatımıza ve tüm Üsküdarlı hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Aynı kazada yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Merhum Dündar Ziya Gültekin başkanımızın mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

ÖMER ÇELİK: ÇOK ÜZGÜNÜZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çok üzgünüz… Geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Dündar Ziya Gültekin'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekânı cennet olsun." dedi.