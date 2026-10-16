SON DAKİKA… Dündar Ziya Gültekin için cenaze programı belli oldu! Bugün cuma namazı sonrası cenaze töreni düzenlenecek
SON DAKİKA… Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, dün Düzce’de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Üsküdar Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Gültekin için bugün cenaze töreni düzenlenecek. Dündar Ziya Gültekin cuma namazını müteakip Büyük Çamlıca Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek
SON DAKİKA… Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Düzce'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Üsküdar Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Dündar Ziya Gültekin'in cenaze programıyla ilgili bilgi verildi.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Paylaşımda "Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Dündar Ziya Gültekin'i, geçirdiği trafik kazası sonucu kaybetmenin derin teessürünü yaşıyoruz. Gece gündüz demeden, ilk günkü azim ve adanmışlıkla Üsküdar'ımız ve komşularımız için durmaksızın çalışan kıymetli Başkan Vekilimizi her zaman gayreti, samimiyeti ve şehrimize kattığı değerlerle hatırlayacağız" ifadelerine yer verildi.
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilen programa merhum Gültekin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi ve eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, belediye çalışanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program kapsamında merhum Gültekin için Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilerek dualar edildi. Kur'an tilavetinin ardından merhum Dündar Ziya Gültekin'in ailesi ve yakınları fuaye alanında taziyeleri kabul etti.
Öte yandan, Dündar Ziya Gültekin'in cenazesinin cuma namazını müteakip Büyük Çamlıca Camii'nden kaldırılacağı bildirildi.