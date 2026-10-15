Üsküdar Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin trafik kazasında hayatını kaybetti! Son paylaşımları yürek burktu: Afette Üsküdar halkının yardımına koşmuş

SON DAKİKA… Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Ağır yaralanan kişinin Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin olduğu öğrenildi.
Kazanın ardından olay yerinden geçen bir doktorun, kalbi duran Gültekin'e kalp masajı yaparak yeniden hayata döndürdüğü bildirildi. Gültekin, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Düzce Çağsu Hastanesi'ne kaldırıldı.
VEFAT HABERİNİ DÜZCE İL BAŞKANI AÇIKLADI
AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Düzce'de trafik kazası geçiren Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in vefat ettiğini açıkladı.
SON PAYLAŞIMLARI YÜREK BURKTU
Kazada hayatını kaybeden Dündar Ziya Gültekin'in sosyal medyadan yaptığı son paylaşım ortaya çıktı. Dün İstanbul'da yaşanan sel felaketinde ekiplerle birlikte sokağa çıkan Dündar Ziya Gültekin'in vatandaşın sorunlarını dinlediği anlar herkesi duygulandırdı.
Gece boyunca Üsküdar'ımızın her mahallesinde ekiplerimizle sahadayız. Hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamaması ve yaşanabilecek olumsuzluklara hızlıca müdahale edebilmek için arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. https://t.co/e9fZLcbV6P— Dündar Ziya Gültekin (@DZGultekin) October 15, 2026
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