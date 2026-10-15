Üsküdar Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin trafik kazasında hayatını kaybetti! Son paylaşımları yürek burktu: Afette Üsküdar halkının yardımına koşmuş

FECİ KAZADAN ACI HABER GELDİ

Gültekin'in, dün gece İstanbul'daki şiddetli yağışın ardından sahada çalışmaları takip ettiği, bugün ise Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliği seçimine katılmak üzere Ankara'ya giderken kaza geçirdiği ifade edildi.