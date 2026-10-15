Haberler Yaşam Haberleri Üsküdar Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin trafik kazasında hayatını kaybetti! Son paylaşımları yürek burktu: Afette Üsküdar halkının yardımına koşmuş
Giriş Tarihi: 15.10.2026 16:44 Son Güncelleme: 15.10.2026 17:00

Üsküdar Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin trafik kazasında hayatını kaybetti! Son paylaşımları yürek burktu: Afette Üsküdar halkının yardımına koşmuş

SON DAKİKA… Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliği seçimine katılmak için Ankara’ya gittiği sırada Düzce’de trafik kazası geçirdi. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada ağır yaralanan Gültekin yoldan geçen bir doktorun yaptığı kalp masajıyla hayata döndürüldü ancak acı haber geldi. Feci kazada hayatını kaybeden Gültekin’in, dün akşam yaşanan sel felaketinde sokağa çıkıp Üsküdar halkına destek olduğu anlar herkesi derinden etkiledi.

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Üsküdar Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin trafik kazasında hayatını kaybetti! Son paylaşımları yürek burktu: Afette Üsküdar halkının yardımına koşmuş
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SON DAKİKA… Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Ağır yaralanan kişinin Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından olay yerinden geçen bir doktorun, kalbi duran Gültekin'e kalp masajı yaparak yeniden hayata döndürdüğü bildirildi. Gültekin, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Düzce Çağsu Hastanesi'ne kaldırıldı.

FECİ KAZADAN ACI HABER GELDİ

Gültekin'in, dün gece İstanbul'daki şiddetli yağışın ardından sahada çalışmaları takip ettiği, bugün ise Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliği seçimine katılmak üzere Ankara'ya giderken kaza geçirdiği ifade edildi.

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VEFAT HABERİNİ DÜZCE İL BAŞKANI AÇIKLADI

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Düzce'de trafik kazası geçiren Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in vefat ettiğini açıkladı.

SON PAYLAŞIMLARI YÜREK BURKTU

Kazada hayatını kaybeden Dündar Ziya Gültekin'in sosyal medyadan yaptığı son paylaşım ortaya çıktı. Dün İstanbul'da yaşanan sel felaketinde ekiplerle birlikte sokağa çıkan Dündar Ziya Gültekin'in vatandaşın sorunlarını dinlediği anlar herkesi duygulandırdı.

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Üsküdar Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin trafik kazasında hayatını kaybetti! Son paylaşımları yürek burktu: Afette Üsküdar halkının yardımına koşmuş
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