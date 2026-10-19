Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'soğuk' tokalaşma: Yeni Parti - CHP kavgası sürerken dikkat çeken kare

Ankara'da hayatını kaybeden Doğru Yol Partisi 20 ve 21'inci Dönem Manisa Milletvekili Hasan Gülay (80) için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tören düzenlendi.

Yaşlılığa bağlı rahatsızları nedeniyle hayatını kaybeden Hasan Gülay için düzenlenen törene Gülay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi partilerin grup başkan vekilleri, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, milletvekilleri ve Meclis çalışanları katıldı.