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Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'soğuk' tokalaşma: Yeni Parti - CHP kavgası sürerken dikkat çeken kare

Mutlak Butlan davası sonrası koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu'na devreden ve Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in eski partisi ile çekişmeli kavgası sürerken TBMM'de eski milletvekili Hasan Gülay için düzenlenen cenaze töreninde dikkat çeken anlar yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu cenaze töreninde Özgür Özel'in elini sıktı. Özel'in soğuk tavırları ile birlikte Kılıçdaroğlu'na bakmamaya çalıştığı görüldü.

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ’soğuk’ tokalaşma: Yeni Parti - CHP kavgası sürerken dikkat çeken kare
DHA
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Ankara'da hayatını kaybeden Doğru Yol Partisi 20 ve 21'inci Dönem Manisa Milletvekili Hasan Gülay (80) için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tören düzenlendi.

Yaşlılığa bağlı rahatsızları nedeniyle hayatını kaybeden Hasan Gülay için düzenlenen törene Gülay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi partilerin grup başkan vekilleri, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, milletvekilleri ve Meclis çalışanları katıldı.

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'soğuk' tokalaşma: Yeni Parti - CHP kavgası sürerken dikkat çeken kare

Gülay'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, görevlilerin omuzlarında TBMM'nin şeref kapısı merdivenlerinin önüne getirildi. Gülay'ın hatırasına saygı duruşunda bulunulmasından sonra dua okundu.

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'soğuk' tokalaşma: Yeni Parti - CHP kavgası sürerken dikkat çeken kare

ÖZEL'DEN SOĞUK TOKALAŞMA

Törene ilk olarak Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel geldi. Ardından gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aileye taziyede bulunduktan sonra Özgür Özel ile tokalaştı. Kılıçdaroğlu'nun uzattığı eli geri çevirmeyen Özel'in soğuk tavırları ise dikkatleri çekti.

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