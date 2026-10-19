Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Muhalefette ‘Halk TV’ kavgası! Özel ve ekibi CHP'nin 80 milyon lirasını Cafer Mahiroğlu'na aktardı

SON DAKİKA | Muhalefette ‘Halk TV’ kavgası! Özel ve ekibi CHP'nin 80 milyon lirasını Cafer Mahiroğlu'na aktardı

Son dakika haberi: CHP ve Yeni Parti arasındaki "Halk TV" kavgası bir kez daha alevlendi. Zehir zemberek sözlerle Yeni Parti'ye yüklenen CHP Eskişehir İl Başkanı Volkan Enver Kılıç, Özgür Özel ve kurmaylarının CHP kasasından 80 milyon liralık kaynağı Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'na aktardığını iddia etti.

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MURATHAN YILDIRIM
Giriş Tarihi: 19.10.2026 07:27 Güncelleme Tarihi: 19.10.2026 07:29
SON DAKİKA | Muhalefette ‘Halk TV’ kavgası! Özel ve ekibi CHP’nin 80 milyon lirasını Cafer Mahiroğlu’na aktardı

Son dakika haberi: Geçtiğimiz günlerde Halk TV'ye kayyum atanmasına destek veren CHP Eskişehir İl Başkanı Volkan Enver Kılıç'a Yeni Parti Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan "Alçak" diyerek tepki göstermişti.

SON DAKİKA | Muhalefette ‘Halk TV’ kavgası! Özel ve ekibi CHP’nin 80 milyon lirasını Cafer Mahiroğlu’na aktardı

İkili arasındaki söz düellosu, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibine yönelik çarpıcı iddiaları da gündeme taşıdı. Arslan'a sert ifadelerle cevap veren Volkan Enver Kılıç, belediye başkanlarının Halk TV'ye sponsor olmaları için baskı altına alındığını da öne sürdü. Kılıç'ın açıklamasında şu ifadeler ön plana çıktı:

SON DAKİKA | Muhalefette ‘Halk TV’ kavgası! Özel ve ekibi CHP’nin 80 milyon lirasını Cafer Mahiroğlu’na aktardı

"80 MİLYON LİRA" İDDİASI

Devletin vatandaşlarımızın vergisinden partimize yolladığı, gariplerin, muhtaçların da hakkı olan paradan, 80 milyon liranın, yurt dışında kaçak yaşayan Halk TV'nin yalancı patronuna aktarılmasına vicdanınız razı geliyor mu?

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SON DAKİKA | Muhalefette ‘Halk TV’ kavgası! Özel ve ekibi CHP’nin 80 milyon lirasını Cafer Mahiroğlu’na aktardı

"HALK TV YAYIN ORGANI DEĞİL"

Halk TV yayın organı değildir. Gazetecilik ve yayıncılık faaliyetleri yüzünden el konulmadı. Kaçak müptezel patronu soy ismini Mahiroğlu olarak değiştiren Cafer Özdemir'in 30 milyar lira tutarındaki yolsuzluk ve kara para aklama iddiasıyla el konuldu. Ticari sahtekârlık iddiasıyla el konuldu.

SON DAKİKA | Muhalefette ‘Halk TV’ kavgası! Özel ve ekibi CHP’nin 80 milyon lirasını Cafer Mahiroğlu’na aktardı

BAŞKANLARA "SPONSORLUK" BASKISI

Halk TV'nin kaçak sahibine, Görkemli Hatıralar adı altında yıllardır belediyelerden kaç milyon hatta milyar lira aktardınız? Belediye başkanlarına program için milyonlarca lira tutarında sponsor olmaları için baskı yapmadınız mı? Hesap ortada. İddianameler de... Halk TV'ye 80 milyon lira verdiniz mi, vermediniz mi?

SON DAKİKA | Muhalefette ‘Halk TV’ kavgası! Özel ve ekibi CHP’nin 80 milyon lirasını Cafer Mahiroğlu’na aktardı

VAHİM İDDİALAR

Cafer Özdemir belediyelere tekstil ürünleri sattı mı satmadı mı? Görkemli Hatıralar'a, belediyelerden, program başı en az 1 milyon, parti kasasından her ay kaç lira verdiniz, 3 milyon mu, 5 mi? Halk TV'nin kapanmasını istiyor muydunuz? Malum asgari ücretle çalıştırdığınız basın emekçilerini asgari ücretle, yarı aç yarı tok yıllarca çalıştırdınız, şimdi kıdem tazminatlarını devlete yükleme zamanı? Ne güzel memleket!

SON DAKİKA | Muhalefette ‘Halk TV’ kavgası! Özel ve ekibi CHP’nin 80 milyon lirasını Cafer Mahiroğlu’na aktardı

"KOZA'NIN SERMAYESİ KİMDEN?"

Halk TV ile işiniz bitti. Sahi alternatif olarak kurduğunuz Koza TV'nin sermayedarı kim? Yoksa Koza TV'yi milletin cebinden, belediye kasalarından mı finanse edeceksiniz?

#ÖZGÜR ÖZEL #YENİ PARTİ #HALK TV #CHP