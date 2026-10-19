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SON DAKİKA | Muhalefette ‘Halk TV’ kavgası! Özel ve ekibi CHP'nin 80 milyon lirasını Cafer Mahiroğlu'na aktardı
SON DAKİKA | Muhalefette ‘Halk TV’ kavgası! Özel ve ekibi CHP'nin 80 milyon lirasını Cafer Mahiroğlu'na aktardı
Son dakika haberi: CHP ve Yeni Parti arasındaki "Halk TV" kavgası bir kez daha alevlendi. Zehir zemberek sözlerle Yeni Parti'ye yüklenen CHP Eskişehir İl Başkanı Volkan Enver Kılıç, Özgür Özel ve kurmaylarının CHP kasasından 80 milyon liralık kaynağı Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'na aktardığını iddia etti.
Giriş Tarihi: 19.10.2026 07:27
Güncelleme Tarihi: 19.10.2026 07:29