SON DAKİKA | Muhalefette ‘Halk TV’ kavgası! Özel ve ekibi CHP’nin 80 milyon lirasını Cafer Mahiroğlu’na aktardı

BAŞKANLARA "SPONSORLUK" BASKISI



Halk TV'nin kaçak sahibine, Görkemli Hatıralar adı altında yıllardır belediyelerden kaç milyon hatta milyar lira aktardınız? Belediye başkanlarına program için milyonlarca lira tutarında sponsor olmaları için baskı yapmadınız mı? Hesap ortada. İddianameler de... Halk TV'ye 80 milyon lira verdiniz mi, vermediniz mi?



