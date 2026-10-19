Son dakika | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Büyük milletlerin imtihanı büyük olur!

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muhtarlar Günü buluşmasında konuştu. Başkan Erdoğan, "Suriye'de siyonist İsrail orayı karıştırmak için elinden geleni yapıyor. Etrafımız ateş çemberi, içerisinde bulunduğumuz durum tam olarak böyle. Böyle bir kaos ortamında Türkiye'ye zarar gelmemesi için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Şimdiye kadar da bunda başarılı olduk." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü yürekten tebrik ediyorum. Şimdiye kadar 40 bine yakın muhtarımızla bir araya geldik. Dertleştik, birbirimize umut olduk. Bağımızı her zaman canlı tuttuk. Muhtar bile olamaz diyerek bizi aşağıladılar. Muhtarlara devletin tüm kapılarının açılmasını bir türlü kabul edemediler. Siyasette muhtar açılımı yaşandı. Düne kadar muhtar görünce yollarını değiştirenlerin muhtarlar buluşması düzenlemesini milli iradenin güç kazanması olarak görüyoruz.

TÜRKİYE'NİN DEĞİŞTİĞİNİ KABULLENMEK ZORUNDA KALDILAR

Yıllar geçse de birilerinin Anadolu insanına tepeden bakma alışkanlıkları değişmedi. Türkiye'nin değiştiğini, Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını kabullenmeye bir türlü yanaşmadılar. Sonuçta ne oldu içlerine pek sinmese de kuzu kuzu kabullenmek zorunda kaldılar.

2026 itibarıyla muhtarlarımızın maaşını 28 bin liranın üzerine çıkardık. SGK'larını ise devlet olarak 2017'den beri biz karşılıyoruz.

"BÖLGEMİZ ATEŞ ÇEMBERİ"

Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırıları tansiyonun tırmanmasına sebep oldu. Suriye'de siyonist İsrail orayı karıştırmak için elinden geleni yapıyor. Etrafımız ateş çemberi, içerisinde bulunduğumuz durum tam olarak böyle. Böyle bir kaos ortamında Türkiye'ye zarar gelmemesi için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Şimdiye kadar da bunda başarılı olduk.

Büyük milletlerin imtihanı büyük olur. Karanlık ve kirli oyunlara karşı çok dikkatli olacağız. Milletimizin moralini bozmaya çalışanlara karşı her zaman teyakkuz halinde olacağız.