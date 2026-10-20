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  • Özgür Özel’i kürsüdeyken eleştirdiler: O not kameralara takıldı! “Örgüt işlerine girmemesi lazım”

Özgür Özel’i kürsüdeyken eleştirdiler: O not kameralara takıldı! “Örgüt işlerine girmemesi lazım”

CHP ile Yeni Parti arasındaki gerilim ve kaosun dozu her geçen gün artarak devam ederken, kameralara dikkat çeken bir not takıldı. Özgür Özel, Yeni Parti grup toplantısında konuşmasını gerçekleştirdiği sırada, Yeni Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Özel’i not defteri üzerinden çekiştirdi. İşte detaylar…

Özgür Özel’i kürsüdeyken eleştirdiler: O not kameralara takıldı! Örgüt işlerine girmemesi lazım
SABAH İNTERNET
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Yeni Parti ve CHP arasındaki gerilim Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in birbirlerini sürekli hedef almasıyla her geçen gün artarak devam ediyor.

Özgür Özel’i kürsüdeyken eleştirdiler: O not kameralara takıldı! “Örgüt işlerine girmemesi lazım”

ÖZEL'DEN SOĞUK TOKALAŞMA

Mutlak Butlan davası sonrası koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu'na devreden ve Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in eski partisi ile çekişmeli kavgası sürerken TBMM'de eski milletvekili Hasan Gülay için düzenlenen cenaze töreninde dikkat çeken anlar yaşanmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu cenaze töreninde Özgür Özel'in elini sıkmış, Özel'in soğuk tavırları ile birlikte Kılıçdaroğlu'na bakmamaya çalıştığı görülmüştü. Zoraki tokalaşmanın üzerinden 24 saat geçmeden kürsüye çıkan Özel ve Kılıçdaroğlu yine birbirini hedef aldı.

Özgür Özel’i kürsüdeyken eleştirdiler: O not kameralara takıldı! “Örgüt işlerine girmemesi lazım”

ÖZEL: HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK

Partisinin grup toplantısında konuşan Özel, "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, eskiyi geride bıraktık" ifadelerine yer verdi.

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Özgür Özel’i kürsüdeyken eleştirdiler: O not kameralara takıldı! “Örgüt işlerine girmemesi lazım”

KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZEL'E: CHP KAMU MAKAMINI KULLANANLARIN PARTİSİ DEĞİL

Kürsüden Yeni Parti Genel Başkanı Özel'i hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu ise sert ifadelere yer verdi. Kılıçdaroğlu, "CHP kamu makamını kişisel çıkarı için kullananların partisi değildir" dedi.

Özgür Özel’i kürsüdeyken eleştirdiler: O not kameralara takıldı! “Örgüt işlerine girmemesi lazım”

ÖZEL'İ NOT ÜZERİNDEN ÇEKİŞTİRDİLER

Öte yandan, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel kürsüde konuşmasını gerçekleştirirken ATV Haber kameralarına dikkat çeken bir görüntü takıldı. Görüntüde, Yeni Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Özel'i not defteri üzerinden çekiştirdi.

Özgür Özel'i kürsüdeyken eleştirdiler: O not kameralara takıldı!

İŞTE KAMERAYA TAKILAN O NOT!

Özgür Özel’i kürsüdeyken eleştirdiler: O not kameralara takıldı! “Örgüt işlerine girmemesi lazım”

Söz konusu defterde, "Örgüt işlerine kongre işlerine genel başkanın girmemesi lazım" ifadeleri yer aldı.

Özgür Özel’i kürsüdeyken eleştirdiler: O not kameralara takıldı! “Örgüt işlerine girmemesi lazım”

RAHATSIZLIĞI YÜZÜNDEN OKUNDU

Söz konusu notu ceketinin cebine koyan Emre yüz ifadesiyle duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Ayrıca o anlarda "Maalesef" ifadesini kullandığı görüldü.

Özgür Özel’i kürsüdeyken eleştirdiler: O not kameralara takıldı! “Örgüt işlerine girmemesi lazım”

Yaşanan bu skandalın ardından Yeni Parti kanadında nasıl bir adım atılacağı ise merak konusu…

#ÖZGÜR ÖZEL #KEMAL KILIÇDAROĞLU #YENİ PARTİ #TBMM #CHP

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