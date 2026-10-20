Haberler

Gündem Haberleri

Özgür Özel’i kürsüdeyken eleştirdiler: O not kameralara takıldı! “Örgüt işlerine girmemesi lazım”

Özgür Özel’i kürsüdeyken eleştirdiler: O not kameralara takıldı! “Örgüt işlerine girmemesi lazım”

CHP ile Yeni Parti arasındaki gerilim ve kaosun dozu her geçen gün artarak devam ederken, kameralara dikkat çeken bir not takıldı. Özgür Özel, Yeni Parti grup toplantısında konuşmasını gerçekleştirdiği sırada, Yeni Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Özel’i not defteri üzerinden çekiştirdi. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 22:47 Son Güncelleme: 20 Ekim 2026 23:29

ÖZEL'DEN SOĞUK TOKALAŞMA Mutlak Butlan davası sonrası koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu'na devreden ve Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in eski partisi ile çekişmeli kavgası sürerken TBMM'de eski milletvekili Hasan Gülay için düzenlenen cenaze töreninde dikkat çeken anlar yaşanmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu cenaze töreninde Özgür Özel'in elini sıkmış, Özel'in soğuk tavırları ile birlikte Kılıçdaroğlu'na bakmamaya çalıştığı görülmüştü. Zoraki tokalaşmanın üzerinden 24 saat geçmeden kürsüye çıkan Özel ve Kılıçdaroğlu yine birbirini hedef aldı.