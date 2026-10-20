Özgür Özel’i kürsüdeyken eleştirdiler: O not kameralara takıldı! “Örgüt işlerine girmemesi lazım”
CHP ile Yeni Parti arasındaki gerilim ve kaosun dozu her geçen gün artarak devam ederken, kameralara dikkat çeken bir not takıldı. Özgür Özel, Yeni Parti grup toplantısında konuşmasını gerçekleştirdiği sırada, Yeni Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Özel’i not defteri üzerinden çekiştirdi. İşte detaylar…
Yeni Parti ve CHP arasındaki gerilim Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in birbirlerini sürekli hedef almasıyla her geçen gün artarak devam ediyor.
ÖZEL'DEN SOĞUK TOKALAŞMA
Mutlak Butlan davası sonrası koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu'na devreden ve Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in eski partisi ile çekişmeli kavgası sürerken TBMM'de eski milletvekili Hasan Gülay için düzenlenen cenaze töreninde dikkat çeken anlar yaşanmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu cenaze töreninde Özgür Özel'in elini sıkmış, Özel'in soğuk tavırları ile birlikte Kılıçdaroğlu'na bakmamaya çalıştığı görülmüştü. Zoraki tokalaşmanın üzerinden 24 saat geçmeden kürsüye çıkan Özel ve Kılıçdaroğlu yine birbirini hedef aldı.
ÖZEL: HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK
Partisinin grup toplantısında konuşan Özel, "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, eskiyi geride bıraktık" ifadelerine yer verdi.