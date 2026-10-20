Yeni nesil suç örgütlerine sınır ötesi kapan: 3 Bakanlıktan Brüksel çıkarması! Ortak Eylem Planı imzalanacak

Belçika'da, Türkiye ve Belçika'nın Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlarının katılımlarıyla Üçlü Bakanlar Zirvesi düzenleniyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Belçika Federal Polisi arasında; başta terörizm, organize suçlar, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olmak üzere sınır aşan suçlarla mücadelede iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.