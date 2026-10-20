Yeni nesil suç örgütlerine sınır ötesi kapan: 3 Bakanlıktan Brüksel çıkarması! Ortak Eylem Planı imzalanacak
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek Brüksel'e çıkarma yaptı. Üçlü Bakanlar Zirvesi kapsamında iş birliğinin güçlendirilmesini, karşılıklı uzman toplantıları ve eğitim faaliyetleriyle bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılmasını amaçlayan 2027–2028 Yılları Ortak Eylem Planı imzalanacak.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek Brüksel'de önemli Güvenlik Diplomasisi temaslarında bulunuyor.
Belçika'da, Türkiye ve Belçika'nın Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlarının katılımlarıyla Üçlü Bakanlar Zirvesi düzenleniyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü ile Belçika Federal Polisi arasında; başta terörizm, organize suçlar, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olmak üzere sınır aşan suçlarla mücadelede iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.
ORTAK EYLEM PLANI İMZALANACAK
Öte yandan; Karşılıklı uzman toplantıları ve eğitim faaliyetleriyle bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılmasını amaçlayan 2027–2028 Yılları Ortak Eylem Planı imzalanacak.