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Yeni nesil suç örgütlerinden akılalmaz 'iltica' oyunu! Şeytani çark deşifre oldu: SABAH şok detaylara ulaştı
Giriş Tarihi: 20.10.2026 11:24
Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 11:25
Yeni nesil suç örgütlerinden akılalmaz 'iltica' oyunu! Şeytani çark deşifre oldu: SABAH şok detaylara ulaştı
Yeni nesil suç örgütlerinin Avrupa ülkelerinden sığınma hakkı koparmak için kurduğu şeytani "kiralık sanık" çarkı deşifre oldu. Örgüt üyelerinin Telegram üzerinden "siyasi suç"satın aldıkları ortaya çıktı. SABAH, ev aramasının 800 euro, siyasilere hakaretin 6000 euro olduğu o iltica biletinin detaylarına ulaştı...