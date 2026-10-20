Yeni nesil suç örgütlerinden akılalmaz ’iltica’ oyunu! Şeytani çark deşifre oldu: SABAH şok detaylara ulaştı

TUTUKLANDILAR

Polis ekiplerinin düzenlediği şafak baskınıyla Malina F. ve eşi Stivi F. gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramada yüz bin euroya yakın nakit para, kilolarca külçe altın ve gümüş ele geçirildi. Malina F., "rüşvet almak", "görevi kötüye kullanmak" ve "organize/ticari amaçlarla yabancıların illegal yollarla ülkeye sızmasını sağlamak (suçlarından Eşi Stivi F. ise bu suçlara yardım ve yataklıktan tutuklanarak cezaevine gönderildi.