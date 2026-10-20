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Giriş Tarihi: 20.10.2026 11:24 Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 11:25

Yeni nesil suç örgütlerinden akılalmaz 'iltica' oyunu! Şeytani çark deşifre oldu: SABAH şok detaylara ulaştı

Yeni nesil suç örgütlerinin Avrupa ülkelerinden sığınma hakkı koparmak için kurduğu şeytani "kiralık sanık" çarkı deşifre oldu. Örgüt üyelerinin Telegram üzerinden "siyasi suç"satın aldıkları ortaya çıktı. SABAH, ev aramasının 800 euro, siyasilere hakaretin 6000 euro olduğu o iltica biletinin detaylarına ulaştı...

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Ümit Erkan DEMİRCAN
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Yeni nesil suç örgütlerinden akılalmaz ’iltica’ oyunu! Şeytani çark deşifre oldu: SABAH şok detaylara ulaştı

Avrupa'da sığınma hakkı elde etmek isteyen yeni nesil suç örgütlerinin " sahte kurban" soruşturması, Münih Yabancılar Dairesi'nde görevli bir memurun hiçbir dayanağı olmayan yabancılara para karşılığı oturum izni verdiği iddiasıyla başladı. İddiaya göre Türkiye'deki bir danışmanlık şirketi üzerinden yürütülen sistem, bir siyasetçiye sosyal medya üzerinden hakaret edilmesiyle başlıyordu.

Yeni nesil suç örgütlerinden akılalmaz ’iltica’ oyunu! Şeytani çark deşifre oldu: SABAH şok detaylara ulaştı

Siyasi hakaretin hemen ardından çete üyeleri, Avrupa sınırlarını aşmak isteyen arkadaşları için CİMER üzerinden şikâyet başvuruları oluşturuyor, başvurunun ardından danışmanlık çetesi devreye sokularak soruşturma açılması sağlanıyordu. Bu sırada ise çete üyeleri ise kaçak yollarla Avrupa'ya giriş yapıyordu.

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Yeni nesil suç örgütlerinden akılalmaz ’iltica’ oyunu! Şeytani çark deşifre oldu: SABAH şok detaylara ulaştı

SİYASİ SUÇ

Soruşturmanın açılmasının hemen ardından Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'ne (UYAP) düşen belgeler, sahte "siyasi suç" evraklarıyla birleştirilerek danışmanlık ofisleri aracılığıyla Münih Kamu Düzeni ve Yabancılar Dairesiçalışanı Malina F. (37) ve eşi Stivi F.'ye ulaştırılıyordu.

Bu sisteme göre ev aramasının 800 euro, siyasilere hakaret dosyasının oluşması ise 6000 euro idi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Yeni nesil suç örgütlerinden akılalmaz ’iltica’ oyunu! Şeytani çark deşifre oldu: SABAH şok detaylara ulaştı

ÖZEL RANDEVU

İddiaya göre bu evrakların temin edilmesinin ardından Stivi F., şahsi e-posta adresleri üzerinden bu "müşteriler" için sahte/özel randevular organize ediyor ve belgelerin teslim alınma süreçlerini koordine ediyordu. Ortaklar, başvuru sahiplerini fiziksel olarak KVR binasına getirip doğrudan Malina F.'nin masasına ulaştırıyordu.

Yeni nesil suç örgütlerinden akılalmaz ’iltica’ oyunu! Şeytani çark deşifre oldu: SABAH şok detaylara ulaştı

Malina F., ise evraklarındaki tüm eksikleri, yasal yetersizliklerini göz ardı ederek başvuru sahiplerine "siyasi sığınma" hakkı veriyordu.

Yeni nesil suç örgütlerinden akılalmaz ’iltica’ oyunu! Şeytani çark deşifre oldu: SABAH şok detaylara ulaştı

Büyük vurgun, Malina F.'nin, Mayıs 2025' de doğum iznine ayrılmasıyla ortaya çıktı. Geriyev dönük dosyaları inceleyen müfettişler, ciddi usulsüzlükler ve onay zinciri ihlalleri tespit etti. Haziran 2024'ten Mayıs 2025'e kadar olan 11 aylık süreçte tam 85 illegal oturum izni vakası belirlendi. Karı kocanın bu yöntemle 850.000 euro haksız kazanç sağladığı belgelendi.

Yeni nesil suç örgütlerinden akılalmaz ’iltica’ oyunu! Şeytani çark deşifre oldu: SABAH şok detaylara ulaştı

TUTUKLANDILAR

Polis ekiplerinin düzenlediği şafak baskınıyla Malina F. ve eşi Stivi F. gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramada yüz bin euroya yakın nakit para, kilolarca külçe altın ve gümüş ele geçirildi. Malina F., "rüşvet almak", "görevi kötüye kullanmak" ve "organize/ticari amaçlarla yabancıların illegal yollarla ülkeye sızmasını sağlamak (suçlarından Eşi Stivi F. ise bu suçlara yardım ve yataklıktan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#EURO

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