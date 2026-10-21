Eyyüp Kadir İnan’dan Özel’e sert tepki: Kaybolan siyasi itibarını A Haber’i tehdit ederek düzeltemezsin

Özgür Özel grup toplantısında skandal bir çıkış yapmış ve halkı sokağa davet ederek provokasyon çağrısında bulunmuştu.

SOKAK ÇAĞRISINI YİNELEMİŞTİ

Bugün yine halkı sokağa çağıran Özgür Özel, "Ben şiddete çağırmam, ben kargaşaya çağırmam. Ama şunu bil ki ben mücadeleye, direnmeye çağırıyorum. Sokaklara çağırıyorum. Meydanlara çağırıyorum" dedi.

Özgür Özel'den yeni sokak çağrısı: A Haber'e tehditler savurdu!

Konuşmasında A Haber'e tehditler savuran Özel, "Biz sokağa çağrı yaparsak, sen öyle orada o yalan haberlerine devam edemezsin" ifadelerini kullandı.

İNAN'DAN ÖZEL'E SERT TEPKİ

Özgür Özel'in konuşmasının ardından, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından Özel'e sert tepki gösterdi.

"RÜŞVET ÇARKININ GÜÇLÜ TEMSİLCİSİ"

Özgür Özel'in rüşvet çarkının güçlü temsilcisi olduğunu belirten Eyyüp Kadir İnan, "Kaybolan siyasi itibarını A Haber'i tehdit ederek düzeltemezsin" diye konuştu.

"BU SÖZLERİN NE ANLAMA GELDİĞİNİ AÇIKLAMAK ZORUNDASIN"

"A Haber'e yönelik bu sözlerinin ne anlama geldiğini açıklamak zorundasın!" diyen İnan, "Gazetecilerin yayınlarına nasıl "devam edemeyeceğini" söyle. Söyle de o büyük laflarının arkasında duracak cesaretin var mı, görelim." şeklinde tepki gösterdi.

