İftira ve çamur siyasetinin sözcüsü Faik Öztrak! İşte kabarık sicili: 2001 krizinin başrölündeydi
CHP'li Faik Öztrak ve Yeni Partili Ümit Özlale fon soruşturması üzerinden Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan kirli provokasyon çabalarına kalkıştı. Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, iftiraları net bir dille yalanlarken çamur siyasetinden medet uman Faik Öztrak'ın kirli geçmişi hala unutulmadı. IMF'nin Türkiye ekonomisine karabasan gibi çöktüğü 2001 krizinde başrolde olan Faik Öztrak'ın ailesinin ise 1 asırdır devlete yuvalandığı ortaya çıkmıştı. İşte Öztrak'ın kabarık sicili...
Hakaret, iftira ve yalanla siyaset yapmaya çalışan Faik Öztrak, bu kez de yürütülen fon soruşturmasını bahane ederek Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın hedef alan alçak bir algı operasyonuna girişti. Berat Albayrak üzerinden kirli provokasyon çabalarına yanıt veren avukat İsa Sinan Göktaş, "Sayın Berat Albayrak'ın fon soruşturmasına konu iddia ve eylemlerle uzaktan veya yakından, doğrudan veya dolaylı hiçbir ilgisi bulunmamasına rağmen konuya ilişkin açıklama ve haberlerde adını maksatlı ve kötü niyetli şekilde kullanan kişiler aleyhine dava açacağımızı kamuoyunun bilgi ve takdirine sunarız." ifadelerini kullandı.
Çamur siyaseti denince akla ilk gelen isimlerden olan Faik Öztrak'ın kirli geçmişi ise hala unutulmadı. 2001 krizindeki rolünden ailesinin devlete çöreklendiği gerçeğine kadar her türlü skandalın altından Öztrak çıkıyor.
2001 KRİZİNDE DE BAŞROLDEYDİ
İsmi, IMF'nin Türkiye ekonomisine karabasan gibi çöktüğü 2001 krizinde öne çıkan CHP'li Faik Öztrak'ın 2000'de BDDK Yardımcılığı yaptığı, 2001'de Kemal Derviş tarafından Hazine Müsteşarı yapıldığı biliniyor.
20 bankanın battığı, binlerce kişinin işsiz kaldığı, Türkiye ekonomisine 251 milyarlık yük bindirilen kriz döneminde Hazine, Faik Öztrak tarafından yönetiliyordu.
IMF, bu süreçte borç para vermek için "sömürge yasaları"nı Öztrak aracılığıyla dayattı. Vergilere yüksek zamlar, önlenemeyen enflasyon ile toplumu canından bezdiren isimlerin başında yine Öztrak gelmişti.
Kemal Derviş, 16 ay boyunca birlikte çalıştığı Öztrak'ı kendi yerine geçmesi için mevcut hükümete tavsiye etmişti.
Öztrak'ın, küresel sömürü aracı haline gelen ve Türkiye'nin yıllardır kapısına muhtaç edildiği IMF ile otel oldasın gizli görüşme yaptığı ortaya çıkmıştı.
AKRABALARI DEVLET BÜROKRASİSİNDE!
Liyakat yalanını diline dolayan Öztrak'ın ailesinin yıllardır devletin sırtından geçindiği, eski hükümetler ve bürokraside önemli roller aldıkları ortaya çıkmıştı.
Öztrak ailesinin geçmişine bakıldığında bürokrasi ve siyasetin merkezinde yer alan bir aile yapısı olduğu görülüyor. Akrabalarından birçoğunun devletin ya da başka kurumların belli noktalarında yıllarca görev yaptığı kaynaklarda da mevcut.
Örneğin CHP'li Faik Öztrak'ın dedesi eski İçişleri Bakanı Mustafa Faik Öztrak sekiz dönem CHP milletvekilliği yaptı. Bugün Tunceli dediğimiz Dersim'de "Olmayan" isyanı bastırma gerekçesiyle, kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere ortak paydaları Alevilik olan vatandaşlar katledildi. Belgenin altında Dahiliye Vekili (İçişleri Bakanı) Mustafa Faik Öztrak'ın imzası var.