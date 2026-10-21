İftira ve çamur siyasetinin sözcüsü Faik Öztrak! İşte kabarık sicili: 2001 krizinin başrölündeydi

Hakaret, iftira ve yalanla siyaset yapmaya çalışan Faik Öztrak, bu kez de yürütülen fon soruşturmasını bahane ederek Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın hedef alan alçak bir algı operasyonuna girişti. Berat Albayrak üzerinden kirli provokasyon çabalarına yanıt veren avukat İsa Sinan Göktaş, "Sayın Berat Albayrak'ın fon soruşturmasına konu iddia ve eylemlerle uzaktan veya yakından, doğrudan veya dolaylı hiçbir ilgisi bulunmamasına rağmen konuya ilişkin açıklama ve haberlerde adını maksatlı ve kötü niyetli şekilde kullanan kişiler aleyhine dava açacağımızı kamuoyunun bilgi ve takdirine sunarız." ifadelerini kullandı.

Çamur siyaseti denince akla ilk gelen isimlerden olan Faik Öztrak'ın kirli geçmişi ise hala unutulmadı. 2001 krizindeki rolünden ailesinin devlete çöreklendiği gerçeğine kadar her türlü skandalın altından Öztrak çıkıyor.