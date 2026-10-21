SON DAKİKA… Berat Albayrak’a yönelik organize saldırının arkasında kimler var? Asıl hedef Başkan Erdoğan

128 milyar dolar iftirasının AYM tarafından kanıtlandığına vurgu yapan Altınok, şöyle devam etti: Öztrak yoğun eleştiri alıyor ve bunun için de salvo yapıyor Berat Albayrak'ı gündeme getiriyor. Albayrak görevi bırakalı yıllar oldu. 128 milyar konusu hem mahkeme hem de AYM tarafından karar alınarak dahili olmadığı konusunda, kanıtlandı. Burada 17-25 Aralık ittifakı oluşturulmuş durumda. FETÖ trolleri yurt dışından yayından yapıyorlar. Faik Öztrak süreci gündeme getiriyor. Berat Albayrak'a yapılan bu saldırıların aslında hedefinin ne olduğunu kamuoyu da değerlendiriyor bu süreçte. Berat Albayrak döneminde Türk ekonomisinin durumunu herkes hatırlıyor. Berat Albayrak o dönem görevde olmasa Türk ekonomisi çok zarar görecekti. Öztrak da alıntı yaptığı yazarlarla ittifak halinde yürüyorlar. Çarklarına öyle bir çomak sokuldu ki. Berat Albayrak fikrinden bile korkuyorlar" dedi.

A Haber canlı yayınına katılan Altınok, "Meselenin üzerini örtmeye çalışıyorlar. CHP sözcüsü bir kurgu oluşturuyor ve gösterdiği devir de Borsa İstanbul'un yönetim kurulu başkanının Albayrak'ın tez danışmanı olması. Sayın Cumhurbaşkanı bugün çok net bir mesaj verdi. AK Parti tabanı örnek bir tavır sergiliyor. Ben bir 17-25 Aralık tezgahının yapılmaya çalışıldığını düşünüyorum. Her cepheden kalemler bu işe ortak oluyor. Albayrak görevi bıraktığında çok önemli bir şey söyledi. At izi it izine karıştı diye. Bu sürede öyle ittifaklar kuruldu ki fon soruşturmasını asılsız veriler üzerinden tartıştırıp bir kesimden alkış almaya çalışıyorlar" dedi.

"17-25 ARALIK'TAKİ O HAİN YÖNTEMLERİ YİNE DEVREYE SOKTULAR!"

A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Avukat Aydoğan Ahıakın, 128 milyar dolar iddialarının yargı tarafından tamamen çürütüldüğünü belirtti. Ahıakın "Bu 128 milyar dolar yalanı, Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla birlikte de yalan olduğu hukuken tescillenmişti. Orada aslında İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Sayın Berat Albayrak'ın açmış olduğu tazminat davasında, açıkça bu beyanların iftira niteliğinde ve yalan olduğuna ilişkin mahkeme kararıyla tescillenmiş ve tazminat kazanmıştı Sayın Berat Albayrak. O dönem avukatı vasıtasıyla, Sayın İsa Sinan Göktaş'ın açıklamalarından, şehit ailelerine bu tazminatın da bağışlandığı açıklanmıştı. CHP tarafından ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuru da reddolunmuştu. Bu da bize 128 milyar dolar yalanının bir iftira niteliğinde olduğunu açıkça gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"YARGI KARARLARINA RAĞMEN 128 MİLYAR DOLAR İDDİASI SÜRDÜRÜLÜYOR"

Yargı kararlarına rağmen iftiraların sürdürülmesinin suç teşkil ettiğini vurgulayan Avukat Ahıakın, "Faik Öztrak'ın açıklamalarına baktığımızda, bu yargı kararlarına rağmen halen 128 milyar dolar yalanına devam etmesi, hukuken bir tazminat sorumluluğunu gerektirir, bu kişilik haklarına tekrar saldırıda bulunması niteliğindedir. İkincisi, Türk Ceza Kanunu 267. madde uyarınca iftira suçunun unsurları itibarıyla iftira suçu da işlenmiş sayılabilir. Çünkü burada açıkça yargı kararıyla, Anayasa Mahkemesi'nden de geçmiş olan bir durumda, bir iftirayı siz tekrar gündeme getiriyorsunuz ve bunu daha da genişlettirip fon meselesi üzerinden yalan ve iftiralarınıza devam ediyorsunuz. Bir tez danışmanı olması, bir suçun işlendiğini veya bu işle doğrudan bir bağlantı olduğunu göstermez ki" sözleriyle aktardı.

"ASIL HEDEF BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRK EKONOMİSİDİR"

Geçmişte AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı görevini yürüttüğünü ve Berat Albayrak'ın fedakar çalışmalarına bizzat şahitlik ettiğini kaydeden Ahıakın, sözlerine şöyle devam etti: Sayın Berat Albayrak'ın döneminde enflasyonun ve faizin tek hanelere inmesi, yurt dışındaki 350 ton altının Türkiye'ye getirilmesi ve Enerji Bakanlığı döneminde Mavi Vatan'da sondaj gemileri anlamında Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte liderliğinde atılan adımlara baktığımızda, Sayın Berat Albayrak hem yurt dışındaki Türkiye düşmanlarının hedefi haline gelmişti, hem de içerideki kuklaları ve özellikle yurt dışındaki FETÖ firarisi kişilerin yayınlarında kişilik haklarına saldırı niteliğinde yayınlar yapıldığını görmüştük. Bugün baktığımızda aynen 17-25 Aralık emniyet ve darbe girişimindeki yöntemlerle, benzer bir akıl yurt dışından bu fon meselesinde Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor. Asıl hedef Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dır.

"CHP BELEDİYELERİNDEKİ MİLYARLARCA LİRALIK KAMU ZARARININ HESABINI VERSİNLER"

CHP yönetiminin kendi içindeki skandalları gizlemek için Berat Albayrak'a saldırdığına dikkat çeken Avukat Aydoğan Ahıakın, "Faik Öztrak'ın açıklamalarında ben şunu göremiyorum: CHP'li belediyelerde yaşanan yolsuzluklardan, açılan ceza davalarından, milyarlarca liralık kamu zararından Faik Öztrak hiç bahsetmiyor. Kendi partisi içerisinde yaşanan, özellikle Yeni Parti ile kendi aralarındaki bu kaos, kriz ve rekabette kendileri de bir rol kapmak için Sayın Berat Albayrak'a yönelik hukuken tazminat sorumluluğu ve suç teşkil edebilecek iftiralarda bulunmuşlar. CHP'nin yapması gereken, vatandaşımızın, kamunun hakkının kendi belediye başkanları tarafından nasıl çarçur edildiğinin önce bir hesabını vermeleridir" ifadelerini kullandı.

"ENFLASYONU YÜZDE 25'TEN YÜZDE 8'E DÜŞÜREN BİR BAŞARIYA TAHAMMÜL EDEMİYORLAR"

Berat Albayrak'ın görev süresi boyunca elde edilen tarihi ekonomik kazanımları anımsatan Ahıakın, sözlerini şöyle sonlandırdı: Sayın Berat Albayrak zaten 2020 yılında aktif siyaseti bırakmış. Şu an vakıf ve hayır işleriyle meşgulken birdenbire ismini gündeme getiriyorlar. Sayın Berat Albayrak bu ülkeye hizmet etmekten başka ne yaptı? Bakın yüzde 25'ten enflasyonu yüzde 8'e düşürdü kendi bakanlığı döneminde. Türkiye ekonomisi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Berat Bey'in bakanlık döneminde en iyi dönemlerinden birini yaşadı, biz bunu gördük. Bunlar muhalefet tarafından tamamen uydurulmuş iftiralar ve yalanlardır.