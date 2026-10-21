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  • SON DAKİKA… Berat Albayrak’a yönelik organize saldırının arkasında kimler var? Asıl hedef Başkan Erdoğan

SON DAKİKA… Berat Albayrak’a yönelik organize saldırının arkasında kimler var? Asıl hedef Başkan Erdoğan

SON DAKİKA… CHP ve Yeni Parti, bir kez daha iftira siyasetinde birleşti! Faik Öztrak ve Ümit Özlale’nin fon soruşturması üzerinden Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'a yönelik skandal ifadelerine tepki gecikmedi. Albayrak’ın avukatı İsa Sinan Göktaş, dezenformasyon niteliğindeki asılsız iddialara ilişkin yaptığı açıklamada yerel yönetimlerdeki yolsuzlukları perdelemek amacıyla kurulan kumpasın ve uluslararası odakların Başkan Erdoğan'ı hedef alan kirli oyunlarının yargıya taşınacağını belirtti. A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler CHP ve Yeni Parti hattında üretilen iftiraların perde arkasını tek tek deşifre etti.

SON DAKİKA… Berat Albayrak’a yönelik organize saldırının arkasında kimler var? Asıl hedef Başkan Erdoğan
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SON DAKİKA… CHP ve Yeni Parti, bir kez daha iftira siyasetinde birleşti! Faik Öztrak ve Ümit Özlale'nin fon soruşturması üzerinden Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'a yönelik skandal ifadelerine tepki gecikmedi. Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, "Faik Öztrak, Ümit Özlale ve türevleri tarafından kasıtlı ve iyi niyetten uzak şekilde servis edilen, dezenformasyon niteliğindeki asılsız beyanlara ilişkin açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur." dedi. Berat Albayrak üzerinden kirli provokasyon çabalarına yanıt veren İsa Sinan Göktaş, "Sayın Berat Albayrak'ın fon soruşturmasına konu iddia ve eylemlerle uzaktan veya yakından, doğrudan veya dolaylı hiçbir ilgisi bulunmamasına rağmen konuya ilişkin açıklama ve haberlerde adını maksatlı ve kötü niyetli şekilde kullanan kişiler aleyhine dava açacağımızı kamuoyunun bilgi ve takdirine sunarız." ifadelerini kullandı. Öte yandan; Göktaş, Berat Albayrak döneminde yapılan tarihi atılımları örnekleriyle tek tek açıklayarak yalan fırtınası estirenlere anlamlı bir cevap verdi.

SON DAKİKA… Berat Albayrak’a yönelik organize saldırının arkasında kimler var? Asıl hedef Başkan Erdoğan

BERAT ALBAYRAK'I YİNE KİMLER, NEDEN HEDEF ALIYOR?

Zafer Şahin, A Haber canlı yayınında iftira siyasetini lanetledi. Şahin "Hiç şaşırmadık Hikmet, her zaman olduğu gibi ne zaman çetrefilli bir konu olsa ve asıl sorumlular gizlenmek istense hemen gündeme Berat Albayrak'ın adı getirilir. Burada da aynı senaryoyu sergiliyorlar. Çok enteresandır, yani bundan altı küsur yıl önce görevden ayrılmış bir ismin, bugün muhalefet tarafından, yine muhalefete belli konularda servis edildiği anlaşılan belgelerle hedef haline getirilmeye çalışılması, aslında burada kimi sorumluların gözden kaçırılmaya çalışılmasıyla aynı anlama geliyor" ifadelerini kullandı. Muhalefetin bu bilgileri ve Berat Albayrak'a hücum etme talimatını kimden aldığının sorgulanması gerektiğine dikkat çeken Şahin, "Kimin taşeronu olarak bu adımları atıyorsunuz? Orası çok ilginç" sözleriyle operasyonun perde arkasına işaret etti.

Birbirine zıt muhalefet partilerinin ortak paydada buluşmasının manidar olduğunu kaydeden Zafer Şahin, "İlginçtir, Faik Öztrak gibi, Ümit Özlale gibi siyaseten bugün kavgalı olan, farklı partilerde olan isimlerin dahi ortak hedefi Berat Albayrak. E Berat Albayrak görevden ayrılalı altı küsur sene olmuş. Bu bahse konu olan fon soruşturması son iki yılı kapsıyor, 2024-2026 dönemini kapsıyor. Berat Albayrak 2020'den beri yok. Neden şimdi sistemli bir biçimde acaba Berat Albayrak'ın ismini gündeme getirmeye çalışıyorlar? Muhalefetin hiçbir konuda anlaşamayan Yeni Parti ve CHP'nin Berat Albayrak'a hücum etme, Berat Albayrak'ı sanki bu işin bir numaralı sorumlusu gibi gösterme motivasyonunun arkasında kim var, kimler var, neden bunu yapıyorlar?" dedi. Sosyal medyada yapay zeka ile hazırlanan sözde ilişki tablolarının akıllara ziyan olduğunu belirten Şahin, Berat Albayrak'ın tez danışmanı üzerinden zorlama bağlar kurulmaya çalışıldığını ifade etti.

SON DAKİKA… Berat Albayrak’a yönelik organize saldırının arkasında kimler var? Asıl hedef Başkan Erdoğan

"FAİK ÖZTRAK'TA GARİP BİR BERAT ALBAYRAK TAKINTISI VE KOMPLEKSİ VAR!"

CHP'li Faik Öztrak'ın geçmişten bu yana Berat Albayrak'a yönelik husumet beslediğini dile getiren Zafer Şahin, "Bu iddiaları gündeme getiren isim Faik Öztrak da çok ilginç. Ben yakinen takip ediyorum, Faik Öztrak'ta niyeyse çok tuhaf bir Berat Albayrak fobisi var, kendince bir kompleks duyuyor. 2020 yılıydı, o zaman da mesela Berat Albayrak'a sosyetik olmakla itham etmişti Faik Bey. Ama Faik Bey biliyorsun aslında Türkiye'nin açık ara en sosyetik siyasetçisidir. Aileden en az üç dört kuşaktan itibaren hep Öztraklar ailesi bakandır, milletvekilidir. Faik Bey de böyle ağzında gümüş kaşıkla doğan bir isim olarak her zaman devletin, CHP'nin en önemli koltuklarını işgal etmiş bir isimdir" ifadelerini kullandı.

"ASIL HESAP VERMESİ GEREKEN FAİK ÖZTRAK'TIR"

Zafer Şahin, Faik Öztrak'ın Türk ekonomisine geçmişte vurduğu darbelere değinerek sözlerine şöyle devam etti: Faik Öztrak'ın yapması gereken, bence 25 yıl önce meşhur 2001 ekonomik krizindeki rolüne dair bir hesap vermesidir. O hesabı vermeli Faik Öztrak. O dönemde biz Faik Öztrak'ın 2001 yılında Kemal Derviş'le beraber Türk ekonomisinde neler yaptıklarını belgeleriyle yazmıştık. Orada IMF'den gelen bir talimatla mali yapıları sağlam olmasına rağmen 5 bankanın bizzat Faik Öztrak'ın imzasıyla nasıl batırıldığını ben o dönem köşemde yazmıştım. Faik Öztrak'ın kamu da Kemal Derviş'in yardımcısı olarak Türk ekonomisine verdiği, attığı o imzayla milyar milyar dolarlık zararların detayları hala devletin arşivlerinde duruyor.

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SON DAKİKA… Berat Albayrak’a yönelik organize saldırının arkasında kimler var? Asıl hedef Başkan Erdoğan

"KENDİ AYIPLARINI PERDELEME GAYESİNDELER"

SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok, 17-25 Aralık ittifakının kurulduğuna dikkat çekti.

A Haber canlı yayınına katılan Altınok, "Meselenin üzerini örtmeye çalışıyorlar. CHP sözcüsü bir kurgu oluşturuyor ve gösterdiği devir de Borsa İstanbul'un yönetim kurulu başkanının Albayrak'ın tez danışmanı olması. Sayın Cumhurbaşkanı bugün çok net bir mesaj verdi. AK Parti tabanı örnek bir tavır sergiliyor. Ben bir 17-25 Aralık tezgahının yapılmaya çalışıldığını düşünüyorum. Her cepheden kalemler bu işe ortak oluyor. Albayrak görevi bıraktığında çok önemli bir şey söyledi. At izi it izine karıştı diye. Bu sürede öyle ittifaklar kuruldu ki fon soruşturmasını asılsız veriler üzerinden tartıştırıp bir kesimden alkış almaya çalışıyorlar" dedi.

"17-25 İTTİFAKI OLUŞTURULMUŞ DURUMDA"

128 milyar dolar iftirasının AYM tarafından kanıtlandığına vurgu yapan Altınok, şöyle devam etti: Öztrak yoğun eleştiri alıyor ve bunun için de salvo yapıyor Berat Albayrak'ı gündeme getiriyor. Albayrak görevi bırakalı yıllar oldu. 128 milyar konusu hem mahkeme hem de AYM tarafından karar alınarak dahili olmadığı konusunda, kanıtlandı. Burada 17-25 Aralık ittifakı oluşturulmuş durumda. FETÖ trolleri yurt dışından yayından yapıyorlar. Faik Öztrak süreci gündeme getiriyor. Berat Albayrak'a yapılan bu saldırıların aslında hedefinin ne olduğunu kamuoyu da değerlendiriyor bu süreçte. Berat Albayrak döneminde Türk ekonomisinin durumunu herkes hatırlıyor. Berat Albayrak o dönem görevde olmasa Türk ekonomisi çok zarar görecekti. Öztrak da alıntı yaptığı yazarlarla ittifak halinde yürüyorlar. Çarklarına öyle bir çomak sokuldu ki. Berat Albayrak fikrinden bile korkuyorlar" dedi.

SON DAKİKA… Berat Albayrak’a yönelik organize saldırının arkasında kimler var? Asıl hedef Başkan Erdoğan

"17-25 ARALIK'TAKİ O HAİN YÖNTEMLERİ YİNE DEVREYE SOKTULAR!"

A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Avukat Aydoğan Ahıakın, 128 milyar dolar iddialarının yargı tarafından tamamen çürütüldüğünü belirtti. Ahıakın "Bu 128 milyar dolar yalanı, Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla birlikte de yalan olduğu hukuken tescillenmişti. Orada aslında İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Sayın Berat Albayrak'ın açmış olduğu tazminat davasında, açıkça bu beyanların iftira niteliğinde ve yalan olduğuna ilişkin mahkeme kararıyla tescillenmiş ve tazminat kazanmıştı Sayın Berat Albayrak. O dönem avukatı vasıtasıyla, Sayın İsa Sinan Göktaş'ın açıklamalarından, şehit ailelerine bu tazminatın da bağışlandığı açıklanmıştı. CHP tarafından ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuru da reddolunmuştu. Bu da bize 128 milyar dolar yalanının bir iftira niteliğinde olduğunu açıkça gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"YARGI KARARLARINA RAĞMEN 128 MİLYAR DOLAR İDDİASI SÜRDÜRÜLÜYOR"

Yargı kararlarına rağmen iftiraların sürdürülmesinin suç teşkil ettiğini vurgulayan Avukat Ahıakın, "Faik Öztrak'ın açıklamalarına baktığımızda, bu yargı kararlarına rağmen halen 128 milyar dolar yalanına devam etmesi, hukuken bir tazminat sorumluluğunu gerektirir, bu kişilik haklarına tekrar saldırıda bulunması niteliğindedir. İkincisi, Türk Ceza Kanunu 267. madde uyarınca iftira suçunun unsurları itibarıyla iftira suçu da işlenmiş sayılabilir. Çünkü burada açıkça yargı kararıyla, Anayasa Mahkemesi'nden de geçmiş olan bir durumda, bir iftirayı siz tekrar gündeme getiriyorsunuz ve bunu daha da genişlettirip fon meselesi üzerinden yalan ve iftiralarınıza devam ediyorsunuz. Bir tez danışmanı olması, bir suçun işlendiğini veya bu işle doğrudan bir bağlantı olduğunu göstermez ki" sözleriyle aktardı.

"ASIL HEDEF BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRK EKONOMİSİDİR"

Geçmişte AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı görevini yürüttüğünü ve Berat Albayrak'ın fedakar çalışmalarına bizzat şahitlik ettiğini kaydeden Ahıakın, sözlerine şöyle devam etti: Sayın Berat Albayrak'ın döneminde enflasyonun ve faizin tek hanelere inmesi, yurt dışındaki 350 ton altının Türkiye'ye getirilmesi ve Enerji Bakanlığı döneminde Mavi Vatan'da sondaj gemileri anlamında Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte liderliğinde atılan adımlara baktığımızda, Sayın Berat Albayrak hem yurt dışındaki Türkiye düşmanlarının hedefi haline gelmişti, hem de içerideki kuklaları ve özellikle yurt dışındaki FETÖ firarisi kişilerin yayınlarında kişilik haklarına saldırı niteliğinde yayınlar yapıldığını görmüştük. Bugün baktığımızda aynen 17-25 Aralık emniyet ve darbe girişimindeki yöntemlerle, benzer bir akıl yurt dışından bu fon meselesinde Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor. Asıl hedef Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dır.

"CHP BELEDİYELERİNDEKİ MİLYARLARCA LİRALIK KAMU ZARARININ HESABINI VERSİNLER"

CHP yönetiminin kendi içindeki skandalları gizlemek için Berat Albayrak'a saldırdığına dikkat çeken Avukat Aydoğan Ahıakın, "Faik Öztrak'ın açıklamalarında ben şunu göremiyorum: CHP'li belediyelerde yaşanan yolsuzluklardan, açılan ceza davalarından, milyarlarca liralık kamu zararından Faik Öztrak hiç bahsetmiyor. Kendi partisi içerisinde yaşanan, özellikle Yeni Parti ile kendi aralarındaki bu kaos, kriz ve rekabette kendileri de bir rol kapmak için Sayın Berat Albayrak'a yönelik hukuken tazminat sorumluluğu ve suç teşkil edebilecek iftiralarda bulunmuşlar. CHP'nin yapması gereken, vatandaşımızın, kamunun hakkının kendi belediye başkanları tarafından nasıl çarçur edildiğinin önce bir hesabını vermeleridir" ifadelerini kullandı.

"ENFLASYONU YÜZDE 25'TEN YÜZDE 8'E DÜŞÜREN BİR BAŞARIYA TAHAMMÜL EDEMİYORLAR"

Berat Albayrak'ın görev süresi boyunca elde edilen tarihi ekonomik kazanımları anımsatan Ahıakın, sözlerini şöyle sonlandırdı: Sayın Berat Albayrak zaten 2020 yılında aktif siyaseti bırakmış. Şu an vakıf ve hayır işleriyle meşgulken birdenbire ismini gündeme getiriyorlar. Sayın Berat Albayrak bu ülkeye hizmet etmekten başka ne yaptı? Bakın yüzde 25'ten enflasyonu yüzde 8'e düşürdü kendi bakanlığı döneminde. Türkiye ekonomisi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Berat Bey'in bakanlık döneminde en iyi dönemlerinden birini yaşadı, biz bunu gördük. Bunlar muhalefet tarafından tamamen uydurulmuş iftiralar ve yalanlardır.

#BERAT ALBAYRAK #BAŞKAN ERDOĞAN #A HABER #YENİ PARTİ

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