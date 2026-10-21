SON DAKİKA… Berat Albayrak’a yönelik organize saldırının arkasında kimler var? Asıl hedef Başkan Erdoğan
SON DAKİKA… CHP ve Yeni Parti, bir kez daha iftira siyasetinde birleşti! Faik Öztrak ve Ümit Özlale’nin fon soruşturması üzerinden Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'a yönelik skandal ifadelerine tepki gecikmedi. Albayrak’ın avukatı İsa Sinan Göktaş, dezenformasyon niteliğindeki asılsız iddialara ilişkin yaptığı açıklamada yerel yönetimlerdeki yolsuzlukları perdelemek amacıyla kurulan kumpasın ve uluslararası odakların Başkan Erdoğan'ı hedef alan kirli oyunlarının yargıya taşınacağını belirtti. A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler CHP ve Yeni Parti hattında üretilen iftiraların perde arkasını tek tek deşifre etti.
SON DAKİKA… CHP ve Yeni Parti, bir kez daha iftira siyasetinde birleşti! Faik Öztrak ve Ümit Özlale'nin fon soruşturması üzerinden Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'a yönelik skandal ifadelerine tepki gecikmedi. Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, "Faik Öztrak, Ümit Özlale ve türevleri tarafından kasıtlı ve iyi niyetten uzak şekilde servis edilen, dezenformasyon niteliğindeki asılsız beyanlara ilişkin açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur." dedi. Berat Albayrak üzerinden kirli provokasyon çabalarına yanıt veren İsa Sinan Göktaş, "Sayın Berat Albayrak'ın fon soruşturmasına konu iddia ve eylemlerle uzaktan veya yakından, doğrudan veya dolaylı hiçbir ilgisi bulunmamasına rağmen konuya ilişkin açıklama ve haberlerde adını maksatlı ve kötü niyetli şekilde kullanan kişiler aleyhine dava açacağımızı kamuoyunun bilgi ve takdirine sunarız." ifadelerini kullandı. Öte yandan; Göktaş, Berat Albayrak döneminde yapılan tarihi atılımları örnekleriyle tek tek açıklayarak yalan fırtınası estirenlere anlamlı bir cevap verdi.
BERAT ALBAYRAK'I YİNE KİMLER, NEDEN HEDEF ALIYOR?
Zafer Şahin, A Haber canlı yayınında iftira siyasetini lanetledi. Şahin "Hiç şaşırmadık Hikmet, her zaman olduğu gibi ne zaman çetrefilli bir konu olsa ve asıl sorumlular gizlenmek istense hemen gündeme Berat Albayrak'ın adı getirilir. Burada da aynı senaryoyu sergiliyorlar. Çok enteresandır, yani bundan altı küsur yıl önce görevden ayrılmış bir ismin, bugün muhalefet tarafından, yine muhalefete belli konularda servis edildiği anlaşılan belgelerle hedef haline getirilmeye çalışılması, aslında burada kimi sorumluların gözden kaçırılmaya çalışılmasıyla aynı anlama geliyor" ifadelerini kullandı. Muhalefetin bu bilgileri ve Berat Albayrak'a hücum etme talimatını kimden aldığının sorgulanması gerektiğine dikkat çeken Şahin, "Kimin taşeronu olarak bu adımları atıyorsunuz? Orası çok ilginç" sözleriyle operasyonun perde arkasına işaret etti.
Birbirine zıt muhalefet partilerinin ortak paydada buluşmasının manidar olduğunu kaydeden Zafer Şahin, "İlginçtir, Faik Öztrak gibi, Ümit Özlale gibi siyaseten bugün kavgalı olan, farklı partilerde olan isimlerin dahi ortak hedefi Berat Albayrak. E Berat Albayrak görevden ayrılalı altı küsur sene olmuş. Bu bahse konu olan fon soruşturması son iki yılı kapsıyor, 2024-2026 dönemini kapsıyor. Berat Albayrak 2020'den beri yok. Neden şimdi sistemli bir biçimde acaba Berat Albayrak'ın ismini gündeme getirmeye çalışıyorlar? Muhalefetin hiçbir konuda anlaşamayan Yeni Parti ve CHP'nin Berat Albayrak'a hücum etme, Berat Albayrak'ı sanki bu işin bir numaralı sorumlusu gibi gösterme motivasyonunun arkasında kim var, kimler var, neden bunu yapıyorlar?" dedi. Sosyal medyada yapay zeka ile hazırlanan sözde ilişki tablolarının akıllara ziyan olduğunu belirten Şahin, Berat Albayrak'ın tez danışmanı üzerinden zorlama bağlar kurulmaya çalışıldığını ifade etti.
"FAİK ÖZTRAK'TA GARİP BİR BERAT ALBAYRAK TAKINTISI VE KOMPLEKSİ VAR!"
CHP'li Faik Öztrak'ın geçmişten bu yana Berat Albayrak'a yönelik husumet beslediğini dile getiren Zafer Şahin, "Bu iddiaları gündeme getiren isim Faik Öztrak da çok ilginç. Ben yakinen takip ediyorum, Faik Öztrak'ta niyeyse çok tuhaf bir Berat Albayrak fobisi var, kendince bir kompleks duyuyor. 2020 yılıydı, o zaman da mesela Berat Albayrak'a sosyetik olmakla itham etmişti Faik Bey. Ama Faik Bey biliyorsun aslında Türkiye'nin açık ara en sosyetik siyasetçisidir. Aileden en az üç dört kuşaktan itibaren hep Öztraklar ailesi bakandır, milletvekilidir. Faik Bey de böyle ağzında gümüş kaşıkla doğan bir isim olarak her zaman devletin, CHP'nin en önemli koltuklarını işgal etmiş bir isimdir" ifadelerini kullandı.
"ASIL HESAP VERMESİ GEREKEN FAİK ÖZTRAK'TIR"
Zafer Şahin, Faik Öztrak'ın Türk ekonomisine geçmişte vurduğu darbelere değinerek sözlerine şöyle devam etti: Faik Öztrak'ın yapması gereken, bence 25 yıl önce meşhur 2001 ekonomik krizindeki rolüne dair bir hesap vermesidir. O hesabı vermeli Faik Öztrak. O dönemde biz Faik Öztrak'ın 2001 yılında Kemal Derviş'le beraber Türk ekonomisinde neler yaptıklarını belgeleriyle yazmıştık. Orada IMF'den gelen bir talimatla mali yapıları sağlam olmasına rağmen 5 bankanın bizzat Faik Öztrak'ın imzasıyla nasıl batırıldığını ben o dönem köşemde yazmıştım. Faik Öztrak'ın kamu da Kemal Derviş'in yardımcısı olarak Türk ekonomisine verdiği, attığı o imzayla milyar milyar dolarlık zararların detayları hala devletin arşivlerinde duruyor.