Özgür Özel’den yeni sokak çağrısı: A Haber’e tehditler savurdu!

Türkiye'yi her fırsatta Avrupa'ya şikayet eden Özgür Özel bu kez de Avrupa'daki sokak eylemlerinden esinlendi.

AÇIK AÇIK PROVOKASYON YAPMIŞTI

Özgür Özel grup toplantısında skandal bir çıkış yapmış ve provokasyın çağrısını açık açık söyleyerek, "Yarın akşam saat 19.00'da Halk TV'nin önünde bütün Halk TV izleyicileriyle birlikte destek olmaya, mücadele yapmaya, Halk TV'nin hakkını halk için savunmaya gidiyoruz" demişti.

14 İLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Özel, "Ayrıca basın meslek örgütleri bu hafta sonu pazartesi, sansüre hayır habere özgürlük diyerek cumartesi günü 14 ilde saat 14.00'te yürüyüş, eylem ve basın toplantısı düzenliyorlar. Bu eylemlere bütün Yeni Partilileri, bütün muhalefetin sesinin kısılmasına isyan eden bütün demokratları yarın akşam Halk TV'ye, cumartesi de 14 şehirdeki basın meslek örgütlerinin eylemlerine davet ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

A HABER'İ HEDEF ALDI

Bugün yine halkı sokağa çağıran Özel, yaptığı konuşmasında A Haber'e tehditler savurdu.

"BEN SOKAKLARA ÇAĞIRIYORUM"

Halkı meydanlara ve sokaklara çağıran Özel, "Ben şiddete çağırmam, ben kargaşaya çağırmam. Ama şunu bil ki ben mücadeleye, direnmeye çağırıyorum. Sokaklara çağırıyorum. Meydanlara çağırıyorum" dedi.

TEHDİTTE BULUNDU

"Biz sokağa çağrı yaparsak, sen öyle orada o yalan haberlerine devam edemezsin."

CUMARTESİ GÜNÜ MEYDANLARA ÇAĞIRDI

Cumartesi günü sokağa ineceğini duyuran Özel, "Gün, cep telefonundan paylaşım yapma günü değildir; meydanlara çıkma, sokaklara akma mücadeleyi yükseltme günüdür" dedi.