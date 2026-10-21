Son Dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Libya mesajı: Doğu Akdeniz’de hiçbir gayrimeşru girişim başarılı olamaz

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye ve Libya'nın haklarının korunması bakımından bu anlaşma hukuki olarak sağlam temellere dayanmaktadır. " dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile imzalanan Deniz Yetki Alanları Anlaşması'nı onaylaması, tarihi ve hukuki haklılığımızın tescilidir.

Türkiye ve Libya'nın haklarının korunması bakımından bu anlaşma hukuki olarak sağlam temellere dayanmaktadır.

Sahadaki gerçekleri ve hukuk ilkelerini görmezden gelen beyanlar ve dayatmacı yaklaşımlar bizim için geçersizdir.