Son Dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Libya mesajı: Doğu Akdeniz'de hiçbir gayrimeşru girişim başarılı olamaz
Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Libya Temsilciler Meclisi’nin Türkiye ile imzalanan Deniz Yetki Alanları Anlaşması’nı onaylaması, tarihi ve hukuki haklılığımızın tescilidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Mavi Vatan’daki haklarımızı ve kardeş Libya halkının haklarını güçlü bir biçimde savunacağız." dedi.
Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye ve Libya'nın haklarının korunması bakımından bu anlaşma hukuki olarak sağlam temellere dayanmaktadır. " dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile imzalanan Deniz Yetki Alanları Anlaşması'nı onaylaması, tarihi ve hukuki haklılığımızın tescilidir.
Türkiye ve Libya'nın haklarının korunması bakımından bu anlaşma hukuki olarak sağlam temellere dayanmaktadır.
Sahadaki gerçekleri ve hukuk ilkelerini görmezden gelen beyanlar ve dayatmacı yaklaşımlar bizim için geçersizdir.
"DOĞU AKDENİZ'DE HİÇBİR GAYRİMEŞRU GİRİŞİM BAŞARILI OLAMAZ"
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Mavi Vatan'daki haklarımızı ve kardeş Libya halkının haklarını güçlü bir biçimde savunacağız.
Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve kardeş Libya'nın haklarını yok sayan hiçbir gayrimeşru girişim başarılı olamaz.
Bölgenin geleceği dayatmalarla değil, hakkaniyet ve iş birliğiyle şekillenecektir.