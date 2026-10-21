SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

AK Parti'ye gönül vermiş tüm dava arkadaşlarıma selamları yolluyorum, yol arkadaşlarımın her birini muhabbetle kucaklıyorum. Özellikle gençleri bağrıma basıyorum.

"ZİYA GÜLTEKİN'İN MEKANI CENNET OLSUN"

Ziya Gültekin kardeşimiz, Üsküdar aşığı ve hizmet etmekten mutluluk duyan müstesna bir insandı. Hem teşkilatımız hem de Üsküdar'da sevilen bir isimdi. Biz kendisinden razıyız, Rabbi'mde razı olsun. Ziya Gültekin kardeşimizi cennetiyle müşerref eylesin. 3 yetim evladının tek tek gözlerinden öpüyorum. Dün yapılan oylamada seçilen Muhammed Emin Sarıoğlu'nu tebrik ediyorum. Ziya kardeşimizin hepimizi kedere boğan vefatından sonra özellikle sosyal medya platformlarında tek merkezden yönetildiği anlaşılan nefret kampanyasına şahit olduk. İnsanlıktan nasibini almamış bir güruh içlerinde biriktirdiklerini hepsini kustular. Bu gözü dönmüşlük, öyle bir raddeye ulaştı ki; taziye mesajlarını gönderenlere bile saldırdılar.

MUHALEFETE TEPKİ

Muhalefet dünyayı ve bölgemizi takip etmiyor. Türkiye'ye yönelik operasyonlardan habersizler. Her şeye gözlerini kapatmış durumdalar, plan ve program yok. Ülkenin sorunlarına çözüm önerisi yok, siyasette nezaketi korumak yok. Kusura bakmasınlar ama bu tavır doğru bir tavır değildir. Sorunlu bir tavır değildir. Türk demokrasisi için tehlikeli bir tavırdır.

24 yıl boyunca bu ülkenin başına ciddi sıkıntılar geldi, boylarına bakmadan Türkiye'yi alçakça tehdit edenler oldu, Türkiye'yi içeriden çökertmen için Gezi gibi nice dümen çevirdiler. Muhalefeti destekleyip, iktidarı devireceğiz diyenden, dergi kapakları üzerinden mesaj verenlere kadar nice saldırıyla karşı karşıya kaldık.

"SORUMLU SİYASETİ NE ZAMAN ÖĞRENECEKSİNİZ?"

Gittiniz etek öptünüz, utanmadan savaştayız diyorsunuz, siz lafınızın nereye gittiğinin farkında mısınız, sorumlu siyaset yapmayı ne zaman öğreneceksiniz, onlara diyorum ki, bu milletin kardeşliğinden artık ellerinizi çekin. Bölerek, ötekileştirerek varacağınız hiçbir yer olmadığını artık kabul edin. Açık söylüyorum: Böyle sorumsuz bir söylem olmaz. Sürekli insanları tahrik ederek siyaset yapılmaz, siyaset aklına geleni söylemek değil, sözünü tartarak ifade etme sanatıdır.

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