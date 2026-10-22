SON DAKİKA… Özgür Özel’den A Haber’i hedef gösterdi! Muhalefetin tehdit siyasetine tepki yağdı: Yerli ve milli medya konforlarını bozdu!
SON DAKİKA… Yeni Parti lideri Özgür Özel, bir kez daha iki yüzlü tutumunu gözler önüne serdi. Sözde basın özgürlüğü vurgusu yapan Özel, yerli ve milli medyayı hedef haline getirdi. A Haber'i "Yayın yaptırmayız" diyerek tehdit eden, vatandaşları sokağa çağırıp Avrupa'daki kaosu Türkiye'ye taşımak isteyen Özel'e tepki gecikmedi. A Haber canlı yayınına katılan uzmanlar, "Eski Türkiye’nin hastalıkları bunlar. Yeni ve yerli bir medya ortaya çıkınca rahatsız oldular. Bu medya onların konforlarını bozdu" dedi.
SON DAKİKA... Türkiye'yi kaosa sürüklemeyi hedefleyen Özgür Özel, dün bir kez daha sokak çağrısını yineledi. "Sokaklara çağırıyorum, meydanlara çağırıyorum" diyerek provokasyona devam etti.
İKİ YÜZLÜ TUTUMU ORTAYA ÇIKTI!
Her fırsatta basın özgürlüğüne vurgu yapan Özgür Özel'in A Haber'e yönelik tehditleri iki yüzlü tutumunu gözler önüne serdi. Belediyelerindeki ve A Takımındaki rüşvet çarkına göz yumup destek veren Özgür Özel'e tepki gecikmedi.
ÖZEL KUTUPLAŞMA SİYASETİNİ SEÇİYOR
Gazeteci Sinan Burhan A Haber ekranlarında Özgür Özel'in skandal çağrısı ve küstah tehditleriyle ilgili yaptığı değerlendirmelerde muhalefetin tehdit siyasetine dikkat çekti. Burhan şunları söyledi:
Özel, özellikle son dönemde politik bir propaganda olarak kutuplaşma siyasetini seçiyor. Ötekileştirmeyi diri tutan bir anlayışları var. AK Parti Cumhur İttifakı karşıtı bir dil oluşturuyorlar. Türkiye eski Türkiye değil. A Haber'den diğer mecralara kadar milli bir medya oluşmuş durumda.
Özgür Özel A Haber'i hedef gösterdi, gazetecileri tehdit etti | Video
YERLİ VE MİLLİ MEDYA KONFORLARINI BOZDU
28 Şubatlarda atılan manşetleri biz görmedik mi? Menderes'in idamına giden manşetleri görmedik mi? Eski Türkiye'nin hastalıkları bunlar. Yeni ve yerli bir medya ortaya çıkınca rahatsız oldular. Bu medya onların konforlarını bozdu. Sayın Berat Albayrak'a yönelik bir infaz yapıyorlar neden? Kendisi enerjide milli bir model ortaya koydu dışa bağımlılıktan vazgeçelim dedi. Ekonomide millileşmeden dolayı Sayın Albayrak hedef haline geldi.
Sokağa çağırırken niçin çağırıyorsunuz? Basın özgürlüğü tehdit altında diyorsunuz ama kendiniz tehdit ediyorsunuz. Hesaplaşacağız diyorsunuz. Bir haberi merkeze oturtup kutuplaşma yapıyorsunuz. Sizin eleştiri hakkınız kadar medyanın haber yapma hakkı yok mu? Bunu kabul etmek mümkün değil. Bir politik strateji belirlediler. Erdoğan ve Cumhur ittifakı karşıtı yapı oluşturup bunu da öfke dilini diri tutalım seçimlere de böyle gidelim. Sokağa çağırmak mesele değil. Bunu kontrol edebilecek misiniz?