SON DAKİKA… Özgür Özel’den A Haber’i hedef gösterdi! Muhalefetin tehdit siyasetine tepki yağdı: Yerli ve milli medya konforlarını bozdu!

Özel, özellikle son dönemde politik bir propaganda olarak kutuplaşma siyasetini seçiyor. Ötekileştirmeyi diri tutan bir anlayışları var. AK Parti Cumhur İttifakı karşıtı bir dil oluşturuyorlar. Türkiye eski Türkiye değil. A Haber'den diğer mecralara kadar milli bir medya oluşmuş durumda.

YERLİ VE MİLLİ MEDYA KONFORLARINI BOZDU

28 Şubatlarda atılan manşetleri biz görmedik mi? Menderes'in idamına giden manşetleri görmedik mi? Eski Türkiye'nin hastalıkları bunlar. Yeni ve yerli bir medya ortaya çıkınca rahatsız oldular. Bu medya onların konforlarını bozdu. Sayın Berat Albayrak'a yönelik bir infaz yapıyorlar neden? Kendisi enerjide milli bir model ortaya koydu dışa bağımlılıktan vazgeçelim dedi. Ekonomide millileşmeden dolayı Sayın Albayrak hedef haline geldi.

Sokağa çağırırken niçin çağırıyorsunuz? Basın özgürlüğü tehdit altında diyorsunuz ama kendiniz tehdit ediyorsunuz. Hesaplaşacağız diyorsunuz. Bir haberi merkeze oturtup kutuplaşma yapıyorsunuz. Sizin eleştiri hakkınız kadar medyanın haber yapma hakkı yok mu? Bunu kabul etmek mümkün değil. Bir politik strateji belirlediler. Erdoğan ve Cumhur ittifakı karşıtı yapı oluşturup bunu da öfke dilini diri tutalım seçimlere de böyle gidelim. Sokağa çağırmak mesele değil. Bunu kontrol edebilecek misiniz?