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Edirne’ye 8 bin 812 metrekarelik yeni bilgi merkezi: Bakan Ersoy 160 bin kitap kapasiteli dev kütüphaneyi açtı

Edirne’ye 8 bin 812 metrekarelik yeni bilgi merkezi: Bakan Ersoy 160 bin kitap kapasiteli dev kütüphaneyi açtı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Edirne’de 8 bin 812 metrekare kapalı alana ve 160 bin kitap kapasitesine sahip yeni İl Halk Kütüphanesi ile yeniden ihya edilen Muradiye Mevlevihânesi’nin açılışlarını gerçekleştirdi. Aynı anda binden fazla kişiye hizmet verebilecek kütüphanenin açılışında “Bir kütüphane açmak, geleceğe yatırım yapmaktır.” diyen Ersoy, kütüphanelerin ekran bağımlılığına da çözüm olacağını vurguladı.

Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 15:58

Osmanlı Devleti'ne 92 yıl başkentlik yapan Edirne, yeni bir bilgi ve öğrenme merkezine kavuştu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Edirne İl Halk Kütüphanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, ecdadın emaneti olan şehre yeni bir kütüphane kazandırmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'nın da katıldığı törende Ersoy, yeni kütüphanenin kitapları ve bilgi kaynakları kadar çocukların sesi, gençlerin enerjisi ve okuyucuların merakıyla da şehrin hayatına değer katacağını söyledi.

BAKAN ERSOY: BİR KÜTÜPHANE AÇMAK, GELECEĞE YATIRIM YAPMAKTIR Her yeni kütüphaneyi Türkiye'nin kültürel kalkınmasına yapılan önemli bir yatırım olarak gördüklerini belirten Ersoy, kütüphanelerin çocukların ve gençlerin geleceğindeki yerine dikkati çekti. Ersoy, "Çünkü bir kütüphane açmak, geleceğe yatırım yapmaktır. Bir evladımızı kitapla buluşturmak, onun dünyasını büyütmektir. Bir gencimize bilgiye erişim imkânı sunmak, hayallerine ulaşacağı yolda ona destek olmaktır." ifadelerini kullandı. Kütüphaneleri çoğaltmanın toplumun düşünce, kültür ve üretim dünyasını zenginleştirdiğini belirten Ersoy, bu mekânların çağın sorunlarından ekran bağımlılığına da çözüm olacağını vurguladı.