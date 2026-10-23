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  • SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında ‘paramızı verin’ kavgası: 5 milyon 100 bin TL için ihtar çektik!

SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında ‘paramızı verin’ kavgası: 5 milyon 100 bin TL için ihtar çektik!

SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasındaki ‘hırsızlık’ kavgası alevlendi. CHP Meclis Grubu bütçesinde bulunan 5 milyonu aşkın paranın, Yeni Parti’nin kuruluşundan bir gün önce usulsüz yollarla aktarıldığı iddia edildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu paranın iadesi için Yeni Parti'ye ihtar çektiklerini dile getirdi. “Ödeme yapılmazsa suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında ‘paramızı verin’ kavgası: 5 milyon 100 bin TL için ihtar çektik!
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SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasındaki 'hırsızlık' kavgası alevlendi. CHP Meclis Grubu bütçesinde bulunan 5 milyonu aşkın paranın, Yeni Parti'nin kuruluşundan bir gün önce usulsüz yollarla aktarıldığı iddia edildi. Milletvekillerinin rızası dışında maaşlarından yapılan kesintilerle oluşturulan bütçenin sahte belgeler kullanılarak Yeni Parti'ye götürüldüğünün belirlendi.

SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında ‘paramızı verin’ kavgası: 5 milyon 100 bin TL için ihtar çektik!

Mutlak butlan süreci sonrası görevine geri dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan konuyla ilgili ilk kez bu kadar net mesaj geldi. Kılıçdaroğlu, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve beraber hareket ettiği eski CHP'lilerin, CHP'den ayrılırken partisinin kasasında bulunan 5 milyon 100 bin TL'yi Yeni Parti'ye bağış olarak aktardıklarını iddia etti.

SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında ‘paramızı verin’ kavgası: 5 milyon 100 bin TL için ihtar çektik!

CHP'DEN ÇALIŞAN 5 MİLYON İÇİN İHTAR ÇEKİLDİ

Kılıçdaroğlu, paranın iadesi için Yeni Parti'ye ihtar çektiklerini dile getirdi. Kılıçdaroğlu, "CHP'nin bankadaki hesabını tasfiye etmişler. Bu hiç ahlaki değil ve ciddi bir sıkıntı. Kendilerine bir yazı yazdık ve paranın iadesini istedik. İmza yetkisini siz kendi çıkarınız için başka amaçla kullanıyorsunuz bu hiç ahlaki değil, doğru da değil. Aksi halde Sayıştay denetiminden de başka sorunlar çıkar ve bize hazineden gelecek olan para kesilebilir" ifadelerine yer verdi.

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SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında ‘paramızı verin’ kavgası: 5 milyon 100 bin TL için ihtar çektik!

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNURUZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ödemenin yapılmaması halinde Özgür Özel ve diğer Yeni Parti yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını da ifade etti.

#KEMAL KILIÇDAROĞLU #ÖZGÜR ÖZEL #CUMHURİYET HALK PARTİSİ #YENİ PARTİ #CHP GENEL #CHP

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