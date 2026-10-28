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  • Gazetemizin duyurduğu gerçekler Özel'i rahatsız etti! A Haber'in ardından SABAH'ı hedef aldı

Gazetemizin duyurduğu gerçekler Özel'i rahatsız etti! A Haber'in ardından SABAH'ı hedef aldı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Yayın yaptırmayız" diyerek tehditler savurduğu A Haber'in ardından bu kez de SABAH Gazetesi'ni hedef aldı. Sözde basın özgürlüğü vurgusu yapan Özel, SABAH Gazetesi'nin Sarıgül ailesine yönelik soruşturmayla ilgili duyurduğu gerçekleri hedef alarak ikiyüzlü tutumunu bir kez daha gösterdi.

Gazetemizin duyurduğu gerçekler Özel’i rahatsız etti! A Haber’in ardından SABAH’ı hedef aldı
SABAH İNTERNET
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Yeni Parti lideri Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasındaki tüm detayları okurlarına tarafsız bir şekilde ulaştıran SABAH Gazetesi'ni hedef aldı.

Gazetemizin duyurduğu gerçekler Özel'i rahatsız etti! A Haber'in ardından SABAH'ı hedef aldı

Daha önce de "Yayın yaptırmayız" diyerek A Haber'i hedef alan Özel, konuk olduğu bir yayında SABAH Gazetesi'nin konuyla ilgili gerçekleri duyurmasından rahatsız oldu.

ÜÇ MAYMUNU OYNADI, GERÇEKLERİ YAZAN SABAH GAZETESİ'Nİ HEDEF ALDI

Sözde basın özgürlüğünü savunan Özel, katıldığı programda "Sarıgül'ün koruması bunu mu dedi? Oğlu itirafçı mı oldu? Hiçbirini bilmiyoruz. Sabah Gazetesi'nin yalancısıyım." diyerek gerçekleri görmezden geldi.

Gazetemizin duyurduğu gerçekler Özel'i rahatsız etti! A Haber'in ardından SABAH'ı hedef aldı

A HABER'İ DE HEDEF ALMIŞTI

Öte yandan Özgür Özel, partisinin İzmir'de düzenlediği sözde gazeteciler yürüyüşünde, milli medyanın gür sesi A Haber'i hedef alan skandal ifadeler kullanmıştı. A Haber'in gerçekleri ortaya koyan yayınlarından duyduğu rahatsızlığı gizleyemeyen Özel, kanalımızı doğrudan hedef alarak sokak çağrısında bulunmuştu.

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Gazetemizin duyurduğu gerçekler Özel'i rahatsız etti! A Haber'in ardından SABAH'ı hedef aldı

BAŞKAN ERDOĞAN: BİZE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ DERSİ VEREMEZ

Özel'in A Haber'e yönelik tehditlerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sert tepki göstermişti. Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Daha düne kadar meydanlarda basın kuruluşlarını, gazetecileri, televizyon kanallarını alenen tehdit edenler bize basın özgürlüğü dersi veremezler. " ifadelerini kullanmıştı.

SON DAKİKA… Özgür Özel A Haber’i hedef gösterdi! Muhalefetin tehdit siyasetine tepki yağdı: Yerli ve milli medya konforlarını bozdu! Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'in A Haber'i tehdidine sert tepki: Bize basın özgürlüğü dersi veremez

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