Gazetemizin duyurduğu gerçekler Özel'i rahatsız etti! A Haber'in ardından SABAH'ı hedef aldı
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Yayın yaptırmayız" diyerek tehditler savurduğu A Haber'in ardından bu kez de SABAH Gazetesi'ni hedef aldı. Sözde basın özgürlüğü vurgusu yapan Özel, SABAH Gazetesi'nin Sarıgül ailesine yönelik soruşturmayla ilgili duyurduğu gerçekleri hedef alarak ikiyüzlü tutumunu bir kez daha gösterdi.
Yeni Parti lideri Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasındaki tüm detayları okurlarına tarafsız bir şekilde ulaştıran SABAH Gazetesi'ni hedef aldı.
Daha önce de "Yayın yaptırmayız" diyerek A Haber'i hedef alan Özel, konuk olduğu bir yayında SABAH Gazetesi'nin konuyla ilgili gerçekleri duyurmasından rahatsız oldu.
ÜÇ MAYMUNU OYNADI, GERÇEKLERİ YAZAN SABAH GAZETESİ'Nİ HEDEF ALDI
Sözde basın özgürlüğünü savunan Özel, katıldığı programda "Sarıgül'ün koruması bunu mu dedi? Oğlu itirafçı mı oldu? Hiçbirini bilmiyoruz. Sabah Gazetesi'nin yalancısıyım." diyerek gerçekleri görmezden geldi.
A HABER'İ DE HEDEF ALMIŞTI
Öte yandan Özgür Özel, partisinin İzmir'de düzenlediği sözde gazeteciler yürüyüşünde, milli medyanın gür sesi A Haber'i hedef alan skandal ifadeler kullanmıştı. A Haber'in gerçekleri ortaya koyan yayınlarından duyduğu rahatsızlığı gizleyemeyen Özel, kanalımızı doğrudan hedef alarak sokak çağrısında bulunmuştu.