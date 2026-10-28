Gazetemizin duyurduğu gerçekler Özel’i rahatsız etti! A Haber’in ardından SABAH’ı hedef aldı

Yeni Parti lideri Özgür Özel , İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasındaki tüm detayları okurlarına tarafsız bir şekilde ulaştıran SABAH Gazetesi 'ni hedef aldı.

Daha önce de "Yayın yaptırmayız" diyerek A Haber'i hedef alan Özel, konuk olduğu bir yayında SABAH Gazetesi'nin konuyla ilgili gerçekleri duyurmasından rahatsız oldu.

ÜÇ MAYMUNU OYNADI, GERÇEKLERİ YAZAN SABAH GAZETESİ'Nİ HEDEF ALDI

Sözde basın özgürlüğünü savunan Özel, katıldığı programda "Sarıgül'ün koruması bunu mu dedi? Oğlu itirafçı mı oldu? Hiçbirini bilmiyoruz. Sabah Gazetesi'nin yalancısıyım." diyerek gerçekleri görmezden geldi.