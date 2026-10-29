ABD Başkanı Trump’tan Başkan Erdoğan’a TDT Zirvesi telefonu: İstikrar ve güvenin adresi

"TEŞKİLATI İLERİYE TAŞIYACAK KARARLAR ALINACAK"

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı'na yemeğe katılan liderlerin selamlarını iletti. Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13'üncü Zirvesinin Ankara'da düzenleneceğini, bu toplantıda 200 milyonu aşan nüfusuyla Orta Asya'da istikrar ve güvenin adresi haline gelen teşkilatı ileriye taşıyacak kararlar alınacağını belirtti.

ABD Başkanı Trump da Başkan Erdoğan'a Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi için başarı dileklerini iletti.

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