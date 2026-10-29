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  • İçişleri Bakanı Çiftçi duyurdu! 4 ilde turuncu kodlu uyarı: “Kuvvetli yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olalım”

İçişleri Bakanı Çiftçi duyurdu! 4 ilde turuncu kodlu uyarı: “Kuvvetli yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olalım”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yayınlanan paylaşımda ani sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı vatandaşları uyardı. Paylaşımın devamında Bakan Çiftçi: “Can ve mal güvenliklerini riske atabilecek durumlardan uzak durmalarını istirham ediyorum.” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Çiftçi duyurdu! 4 ilde turuncu kodlu uyarı: Kuvvetli yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olalım
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün değerlendirmelerine göre, 29 Ekim Perşembe günü ülkemizin çeşitli bölgelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

4 İLDE TURUNCU KODLU UYARI

Başta turuncu kodlu uyarı verilen Muğla, Antalya, Mersin ve Adana olmak üzere, sarı kodlu uyarı kapsamındaki illerimizde sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı azami dikkat gösterilmesi ve teyakkuz hâlinde olunması büyük önem taşıyor.

İçişleri Bakanı Çiftçi duyurdu! 4 ilde turuncu kodlu uyarı: “Kuvvetli yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olalım”

SEL, SU BASKINI, YILDIRIM UYARISI

AFAD'ımızın koordinasyonunda, ilgili kurumlarımızla muhtemel risklere karşı gerekli tedbirleri alıyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızdan, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün ve AFAD'ımızın uyarılarına hassasiyetle riayet etmelerini, can ve mal güvenliklerini riske atabilecek durumlardan uzak durmalarını istirham ediyorum. Unutmayalım, zamanında alınan tedbir hayat kurtarır. Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

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#MUSTAFA ÇİFTÇİ

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