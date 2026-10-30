SON DAKİKA | Mustafa Sarıgül Yeni Parti’den istifa ettiğini açıkladı! Sosyal medyadan duyurdu

Son dakika... Türkiye, Sarıgüller soruşturmasını ve ortaya çıkan skandallar zincirini konuşurken Sarıgül'den yeni bir açıklama geldi. Mustafa Sarıgül partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Mustafa Sarıgül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Partimi bu soruşturma nedeniyle çıkan tartışmaların dışına çıkarmak amacıyla söz konusu soruşturma sonuçlanıncaya kadar Yeni Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Hukukun üstünlüğü, hakikat, vicdan ve hakkaniyet çerçevesi içinde, adalet tecelli edecek ve ben partime döneceğim." dedi.

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