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  • SON DAKİKA | Mustafa Sarıgül Yeni Parti'den istifa ettiğini açıkladı! Sosyal medyadan duyurdu

SON DAKİKA | Mustafa Sarıgül Yeni Parti'den istifa ettiğini açıkladı! Sosyal medyadan duyurdu

Son dakika: Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül partisinden istifa ettiğini açıkladı. Mustafa Sarıgül, "Partimi bu soruşturma nedeniyle çıkan tartışmaların dışına çıkarmak amacıyla söz konusu soruşturma sonuçlanıncaya kadar Yeni Parti üyeliğinden istifa ediyorum." dedi.

SON DAKİKA | Mustafa Sarıgül Yeni Parti’den istifa ettiğini açıkladı! Sosyal medyadan duyurdu
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Son dakika... Türkiye, Sarıgüller soruşturmasını ve ortaya çıkan skandallar zincirini konuşurken Sarıgül'den yeni bir açıklama geldi. Mustafa Sarıgül partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Mustafa Sarıgül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Partimi bu soruşturma nedeniyle çıkan tartışmaların dışına çıkarmak amacıyla söz konusu soruşturma sonuçlanıncaya kadar Yeni Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Hukukun üstünlüğü, hakikat, vicdan ve hakkaniyet çerçevesi içinde, adalet tecelli edecek ve ben partime döneceğim." dedi.

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#MUSTAFA SARIGÜL #YENİ PARTİ

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