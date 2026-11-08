Ankara Ulus’ta İçişleri Bakanı Çiftçi dönüşüm projelerini yerinde inceledi
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'daki Hacı Bayram-ı Veli Camii çevresi ile Ulus bölgesindeki dönüşüm projelerini yerinde inceledi. Tarihi dokuyu koruyarak bölgeyi güvensiz yapılardan arındıracaklarını belirten Bakan Çiftçi, Ulus’a modern bir Polisevi ve Vilayetler Evi kazandırılacağını açıkladı.
Bakan Mustafa Çiftçi, yapısal dönüşümün başladığı Hacı Bayram-ı Veli Camii çevresi ile Ulus, Çankırı Caddesi ve İsmetpaşa Mahallesi'ni kapsayan bölgede kapsamlı incelemelerde bulundu. Bakan Çiftçi'nin Ulus bölgesindeki inceleme programına; İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir, Ankara Valisi Yakup Canbolat ve İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek de eşlik etti.
ULUS'A YENİ POLİSEVİ VE VİLAYETLER EVİ MÜJDESİ
Ulus'un çehresini değiştirecek yeni projelerin de değerlendirildiği programda, Bakan Mustafa Çiftçi, "Bölgenin tarihi dokusuna zarar veren, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden mevzuata aykırı faaliyetlerin yürütüldüğü yapıların kaldırılmasına yönelik çalışmaları yerinde inceledik. Ulus'a modern bir Polisevi ve Vilayetler Evi kazandırılmasına yönelik planlamaları da değerlendirdik" dedi.
Ankara Ulus'ta İçişleri Bakanı Çiftçi dönüşüm projelerini yerinde inceledi | Video
Bölgeye kazandırılacak Polisevi'nin asayiş açısından taşıdığı öneme de değinen Bakan Çiftçi, bu tesisin Ulus'taki huzur ve güven iklimine doğrudan katkı sağlayacağını kaydetti.