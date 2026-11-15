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  • Bakan Çiftçi'den kritik uyarı: 487 bin kimlik ve ehliyet belgesinin yenilenmesi için son tarih açıklandı!

Bakan Çiftçi'den kritik uyarı: 487 bin kimlik ve ehliyet belgesinin yenilenmesi için son tarih açıklandı!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni tip kimlik kartları ve sürücü belgelerinde geçerlilik süresinin dolmaya başladığını duyurdu. 2026 sonuna kadar 487 bin 596 belgenin yenilenmesi gerektiğini belirten Çiftçi, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için randevu alarak işlemlerini son güne bırakmaması uyarısında bulundu.

Bakan Çiftçi’den kritik uyarı: 487 bin kimlik ve ehliyet belgesinin yenilenmesi için son tarih açıklandı!
Kerim CENGİL
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni tip kimlik kartları ve sürücü belgelerinin geçerlilik sürelerine ilişkin vatandaşlara uyarıda bulundu. Çiftçi, ilk verilen yeni tip kimlik ve sürücü belgelerinde 10 yıllık sürenin dolmaya başladığını belirterek vatandaşların belgelerinin geçerlilik tarihlerini kontrol etmelerini istedi.

Bakan Çiftçi'den kritik uyarı: 487 bin kimlik ve ehliyet belgesinin yenilenmesi için son tarih açıklandı!

487 BİN 596 BELGENİN SÜRESİ DOLUYOR

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen uygulama kapsamında kimlik kartlarının geçerlilik süresi 10 yıl, sürücü belgelerinin geçerlilik süresi ise sınıflarına göre 5 veya 10 yıl olarak uygulanıyor. 2026 yılı sonuna kadar 112 bin 791 kimlik kartı ve 374 bin 805 sürücü belgesi olmak üzere toplam 487 bin 596 belgenin yenilenmesi gerekiyor. Süresi sona eren belgeler geçersiz hale geleceği için vatandaşların resmi işlemlerde mağduriyet yaşamamaları adına yenileme başvurularını zamanında yapmaları gerekiyor.

Bakan Çiftçi'den kritik uyarı: 487 bin kimlik ve ehliyet belgesinin yenilenmesi için son tarih açıklandı!

RANDEVU İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Kimlik kartı ve sürücü belgesi yenilemek isteyen vatandaşlar, randevu.nvi.gov.tr internet adresi, e-Devlet veya Alo 199 Çağrı Merkezi üzerinden randevu alabilecek. İlgili yenileme bedelleri anlaşmalı bankalar, vergi daireleri, PTT veya dijital kanallar üzerinden ödenebilecek. Ödeme işlemlerinin ardından nüfus müdürlüklerine yapılacak başvuruyla yenileme süreci tamamlanacak. Yeni belgeler, başvuru sırasında belirtilen adreslere teslim edilecek.

ÇİFTÇİ'DEN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kamu hizmetlerinde dijitalleşmenin, hızın ve kalitenin en güzel örneklerini milletimizin hizmetine sunmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan, belgelerinin geçerlilik tarihlerini kontrol etmelerini ve işlemlerini son güne bırakmamalarını önemle rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MUSTAFA ÇİFTÇİ #İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

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