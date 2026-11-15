Bakan Çiftçi'den kritik uyarı: 487 bin kimlik ve ehliyet belgesinin yenilenmesi için son tarih açıklandı!
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni tip kimlik kartları ve sürücü belgelerinde geçerlilik süresinin dolmaya başladığını duyurdu. 2026 sonuna kadar 487 bin 596 belgenin yenilenmesi gerektiğini belirten Çiftçi, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için randevu alarak işlemlerini son güne bırakmaması uyarısında bulundu.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni tip kimlik kartları ve sürücü belgelerinin geçerlilik sürelerine ilişkin vatandaşlara uyarıda bulundu. Çiftçi, ilk verilen yeni tip kimlik ve sürücü belgelerinde 10 yıllık sürenin dolmaya başladığını belirterek vatandaşların belgelerinin geçerlilik tarihlerini kontrol etmelerini istedi.
487 BİN 596 BELGENİN SÜRESİ DOLUYOR
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen uygulama kapsamında kimlik kartlarının geçerlilik süresi 10 yıl, sürücü belgelerinin geçerlilik süresi ise sınıflarına göre 5 veya 10 yıl olarak uygulanıyor. 2026 yılı sonuna kadar 112 bin 791 kimlik kartı ve 374 bin 805 sürücü belgesi olmak üzere toplam 487 bin 596 belgenin yenilenmesi gerekiyor. Süresi sona eren belgeler geçersiz hale geleceği için vatandaşların resmi işlemlerde mağduriyet yaşamamaları adına yenileme başvurularını zamanında yapmaları gerekiyor.
RANDEVU İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
Kimlik kartı ve sürücü belgesi yenilemek isteyen vatandaşlar, randevu.nvi.gov.tr internet adresi, e-Devlet veya Alo 199 Çağrı Merkezi üzerinden randevu alabilecek. İlgili yenileme bedelleri anlaşmalı bankalar, vergi daireleri, PTT veya dijital kanallar üzerinden ödenebilecek. Ödeme işlemlerinin ardından nüfus müdürlüklerine yapılacak başvuruyla yenileme süreci tamamlanacak. Yeni belgeler, başvuru sırasında belirtilen adreslere teslim edilecek.
ÇİFTÇİ'DEN VATANDAŞLARA ÇAĞRI
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kamu hizmetlerinde dijitalleşmenin, hızın ve kalitenin en güzel örneklerini milletimizin hizmetine sunmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan, belgelerinin geçerlilik tarihlerini kontrol etmelerini ve işlemlerini son güne bırakmamalarını önemle rica ediyorum" ifadelerini kullandı.
KİMLİK KARTI VE SÜRÜCÜ BELGELERİMİZİN GEÇERLİLİK SÜRESİNİ KONTROL EDELİM! 🇹🇷 Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüzün dijital dönüşümünün en önemli adımı olan yeni tip kimlik kartları ile sürücü belgelerinde 10 yılı geride bırakmış bulunmaktayız. Kimlik kartlarımızın 10, sürücü belgelerimizin ise sınıflarına göre 5 veya 10 yıl olan geçerlilik süreleri, ilk verilen kart ve belgelerimizde dolmaya başlamıştır. Bu kapsamda 2026 yılı sonuna kadar 112 bin 791 kimlik kartı ve 374 bin 805 sürücü belgesi olmak üzere toplam 487 bin 596 belgenin yenilenmesi gerekmektedir. Süresi sona eren kimlik kartları ve sürücü belgeleri geçersiz hale geleceğinden, kıymetli vatandaşlarımızın resmi işlemlerinde herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına yenileme işlemlerini zamanında yapmaları önem arz etmektedir. Yenileme işlemleri; https://t.co/qGncNRHdR2, e-Devlet veya Alo 199 Çağrı Merkezi üzerinden randevu alınması ve ilgili bedellerin anlaşmalı bankalar, vergi daireleri, PTT veya dijital kanallar aracılığıyla ödenerek Nüfus Müdürlüklerimize müracaat edilmesiyle gerçekleştirilmektedir. Başvurunun ardından yeni belgeler, belirtilen adreslere teslim edilecektir. Muhterem Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kamu hizmetlerinde dijitalleşmenin, hızın ve kalitenin en güzel örneklerini milletimizin hizmetine sunmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan, belgelerinin geçerlilik tarihlerini kontrol etmelerini ve işlemlerini son güne bırakmamalarını önemle rica ediyorum. @TC_icisleri @TCNufus— Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) November 15, 2026