Bakan Çiftçi’den kritik uyarı: 487 bin kimlik ve ehliyet belgesinin yenilenmesi için son tarih açıklandı!

487 BİN 596 BELGENİN SÜRESİ DOLUYOR

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen uygulama kapsamında kimlik kartlarının geçerlilik süresi 10 yıl, sürücü belgelerinin geçerlilik süresi ise sınıflarına göre 5 veya 10 yıl olarak uygulanıyor. 2026 yılı sonuna kadar 112 bin 791 kimlik kartı ve 374 bin 805 sürücü belgesi olmak üzere toplam 487 bin 596 belgenin yenilenmesi gerekiyor. Süresi sona eren belgeler geçersiz hale geleceği için vatandaşların resmi işlemlerde mağduriyet yaşamamaları adına yenileme başvurularını zamanında yapmaları gerekiyor.