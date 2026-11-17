POLSAN'ın yönetim yapısındaki değişikliğin fon piyasasındaki gelişmelerle bağlantılı olabileceğini öne süren Özlale, düzenlemeye ilişkin çalışmaların yaklaşık bir ay önceden başladığının açıklanması üzerine "O konuda da aydınlandık." dedi.

Astra Portföy'ün ELZ fonuyla ilgili yetkililerden bilgi aldığını aktaran Özlale, işlemin POLSAN'ın bilgisi dışında portföy yönetimi şirketi tarafından gerçekleştirildiğinin ve zararın şirketin değerlendirme hatasından kaynaklandığının kendisine bildirildiğini söyledi.

"İDDİALAR TAMAMEN GERÇEK DIŞIDIR"

Öte yandan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, iddialarla ilgili yaptığı açıklamada, "POLSAN ve Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfına ilişkin iddialar tamamen gerçek dışıdır. Yaklaşık 80 milyar TL büyüklüğe ulaşan POLSAN fonlarındaki her bir kuruş, kahraman polislerimizin bize emanetidir. Kurumlarımızın herhangi bir zararı bulunmamaktadır" ifadesini kullanmıştı.