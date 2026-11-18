İBB hem yapmadı hem de ceza kesti! Otogarda 200 dükkan mühürlendi: Esnaf isyanda!
İstanbul Büyük Esenler Otogarı'nda yangın yönetmeliğine uygun olmadığı gerekçesiyle yaklaşık 200 iş yeri mühürlendi. Dükkanların sahibi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eksik yangın tesisatını tamamlamadığını öne süren esnaf, hem işinden hem de ekmeğinden oldu. Esnaf dükkanları tadil etmeyen ve ceza kesen İBB'ye isyan etti.
İstanbul Büyük Esenler Otogarı'nda esnaf ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) arasında yangın yönetmeliği nedeniyle kriz yaşanıyor. Yangın güvenliği şartlarını karşılamadığı gerekçesiyle yaklaşık 200 yedek parça ve otobüs tamirhanesinin faaliyetleri durduruldu, dükkanlara mühür vuruldu. Ancak iş yerlerinin sahibi olan İBB'nin gerekli altyapı çalışmalarını yapmadığını savunan esnaf, kapalı dükkanlar için kira ödemeyi sürdürdüklerini belirterek duruma tepki gösterdi.
200 DÜKKANIN KAPISINA MÜHÜR VURULDU
Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın faciasının ardından iş güvenliği ve yangın yönetmeliği kapsamında denetimler artırıldı. Bu denetimlerden İstanbul Büyük Esenler Otogarı'ndaki işletmeler de etkilendi. İBB'ye kira ödeyen yaklaşık 200 yedek parça ve otobüs tamir işletmesi, yangın güvenliği eksiklikleri nedeniyle ruhsat alamadı. Önce yangın dedektörü, ardından otomatik sulama sistemi eksikliği gerekçe gösterilerek iş yerleri birer birer mühürlendi.
'MÜHÜRLÜ DÜKKANLARDAN DA KİRA ALDILAR'
ATV Haber'den İremnaz Aksoy'un haberine göre iş yerlerini açamadıkları halde kira ödemeye devam ettiklerini söyleyen esnaf, yaşadıkları mağduriyete dikkat çekti. Bazı işletmelerin birden fazla kez mühürlendiğini belirten esnaf, mühürlü dükkanlardan da kira alınmayı sürdürdüğünü ifade etti.
Otogarda 200 dükkan mühürlendi: Esnaf İBB'ye isyan etti | Video