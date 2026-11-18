HEM YAPMADI HEM DE CEZA KESTİ

Bir esnaf, 9 çalışanıyla birlikte toplam 10 kişinin geçimini sağladığı iş yerinin kapatıldığını belirterek, mühür nedeniyle kendilerine hapis cezası tehdidiyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

2019'DA SÖKÜLEN BORULARIN YERİNE YENİSİ TAKILMADI

Esnafın tepkisinin merkezinde ise otogarın yangın altyapısı bulunuyor. İddiaya göre 2019 yılında, seçimlerin ardından eski olduğu gerekçesiyle otogardaki tesisat boruları söküldü. Yenilerinin takılacağı belirtilmesine rağmen aradan geçen yıllarda gerekli çalışmalar tamamlanmadı.

Şimdi ise işletmelerden yangın ruhsatı alabilmeleri için dedektör ve otomatik sulama sistemlerini kurmaları isteniyor. Ancak esnaf, yangın tesisatının ana boruları bulunmadığı için bu sistemleri dükkanlarına kuramadıklarını savunuyor. Altyapının yenilenmesinin kendi sorumluluklarında olmadığını belirten işletme sahipleri, gerekli düzenlemelerin mülk sahibi İBB tarafından yapılmasını istiyor.