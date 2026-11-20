41 MİLYAR TL'LİK GÖNÜLLÜ ÖDEME…

Gönüllü iadeler 41 milyar TL'yi aştı. Yurt dışına çıkarıldığı değerlendirilen varlıkların takibi ise devam ediyor. Makam unvan ayrımı yapılmadan hesap soruldu. Eski bakan, bakan yardımcısı, milletvekili bürokrat ya da şirket yöneticileri hakkında işlem başlatıldı. 500 şüpheliden 136'sı tutuklandı 385'ine adli kontrol kararı verildi. 417 kişi ile 149 kurumun mal arlıklarına el konuldu.

YENİ KANUN TASLAĞI HAZIRLANDI: AĞIR YAPTIRIMLAR GELİYOR

Piyasa güvenle yönetildi. Sermaye piyasalarının istikrarı ve güveni korundu. Panik ve tedirginlik oluşmasına izin verilmedi. Yeni kanun taslağı hazırlandı. Sermaye Piyasaları Yeni Kanun Taslağı hazırlandı. TBMM'ye sunulması bekleniyor. Düzenleme güçlendirme ve ağır yaptırımlar içeriyor.