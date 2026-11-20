SON DAKİKA… Fon soruşturmasında son durum! Devlet hem hesap sordu hem yatırımcıyı korudu: İşte atılan adımlar…
SON DAKİKA… 17 Eylül’de başlayan fon meselesinde devlet vakit kaybetmeden kritik adımları attı. Bir yandan SPK, MASAK ve ilgili kurumların incelemeleri sürerken bir yandan da soruşturma başlatıldı. Başkan Erdoğan talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu görevlendirildi, 1 milyon liraya kadar ara ödemeyi öngören yasa 18 günde çıkarıldı. Bugüne kadar 444 bin 987 yatırımcıya 161 milyar TL ödeme yapıldı. Yeni mağduriyetlerin önüne geçebilmek adına Sermaye Piyasaları Yeni Kanun Taslağı hazırlandı.
SON DAKİKA… 17 Eylül'de başlayan fon meselesinde devlet vakit kaybetmeden kritik adımları attı. Sorunu devletin denetimi ortaya çıkardı. Sermaye Piyasaları Kurumu fon rehberini yayınladı. Olağan dışı işlemler tek tek tespit edilirken, SPK, MASAK ve ilgili kurumların incelemeleriyle süreç başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı vakit kaybetmeden konuyla ilgili soruşturma başlattı. Ayrıca Fon Koordinasyonu Kurulu kuruldu.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA DDK GÖREVLENDİRİLDİ
Soruşturma sürerken Devlet Denetleme Kurulu da göreve başladı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla fon meselesiyle ilgili Devlet Denetleme Kurulu görevlendirildi. İlgili kurum işlem denetim gözetim süreçlerini kapsamlı şekilde incelemeye başladı.
HEM HESAP SORULDU HEM DE MAĞDURLARIN HAKLARI KORUNDU
Bir yandan da mağdurların sıkıntılarının giderilmesi için çalışmalara başlandı.
1 milyon liraya kadar ara ödemeyi öngören yasa 18 günde çıkarıldı. 119 fonda 444 bin 987 yatırımcıya 161 milyar TL ödendi. Ödemelerde öncelik küçük yatırımcıya verildi. Olağanüstü tasfiyede 337 bini aşkın yatırımcı parasının tamamını ara ödeme kapsamında aldı. Ödemeler kamu bütçesinden değil fon ve el konulan varlıklardan yapıldı.