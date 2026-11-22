Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne ilişkin de önemli detaylara belgeselde yer verildi. Liderlerin Ankara 'ya gelişleri, ana etkinlikler ve ikili temaslar bu bölümde kamuoyu ile paylaşıldı. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nden 13 gün sonra Antalya 'daki COP31 temaslarından kesitler de eserde yer aldı. Bu bölümde de yine Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği, ikili temasları ve kürsü konuşmaları ön plana çıkarıldı.

Belgeseli sosyal medya hesabından paylaşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Küresel dengelerin yeniden şekillendiği, savaşların ve krizlerin dünya gündemini belirlediği bir dönemde Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde diplomasi alanındaki etkinliğini her geçen gün artırıyor. Son beş ayda üçü ülkemizde, biri ABD'de gerçekleştirilen dört önemli zirve, Türkiye'nin uluslararası meselelerde üstlendiği rolü ve küresel diplomasideki ağırlığını bir kez daha ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

Belgeselde yer alan zirvelerin yoğun diplomasi trafiğine sahne olduğunu kaydeden Duran, "Bu süreçte Cumhurbaşkanımız, çok sayıda devlet ve hükûmet başkanıyla, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve düşünce kuruluşlarıyla bir araya gelerek ikili ilişkilerden bölgesel ve küresel gelişmelere, barış girişimlerinden farklı alanlarda iş birliklerine kadar pek çok kritik konuda önemli temaslarda bulundu" dedi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör