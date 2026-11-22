Başkan Erdoğan'ın lider diplomasisi belgesel oldu: 5 ayda 4 önemli zirve! Kürsü mesajları, ikili temaslar...
Başkan Erdoğan’ın 5 ay içerisinde katıldığı 4 önemli zirvedeki yoğun temasları özel bir esere dönüştü. İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 23 dakikalık belgeselde, Erdoğan’ın zirveler kapsamındaki kürsü konuşmaları, ikili temasları, samimi sohbetleri ve uçak görüntüleri gibi birçok dikkat çekici detaya yer verildi. NATO Zirvesi kapsamında dünya liderlerinin Mehter Marşı eşliğinde karşılandığı anlar da özel yapımda ön plana çıktı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO, BM, Türk Devletleri Teşkilatı ve COP31 zirvelerindeki yoğun diplomasi trafiğini, liderlerle gerçekleştirdiği kritik görüşmeleri ve zirvelerden çok özel anları içeren "Türkiye'nin Diplomasi Rotası: Dört Zirvede Lider Diplomasisi" belgeselini hazırladı.
Görüntülerde Erdoğan'ın BM Zirvesi kapsamındaki yoğun diplomasi trafiğine de özel bölüm ayrıldı. Belgeselin bu bölümünde Başkan Erdoğan'ın, "190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir" ifadelerine yer verildi. Başkan Erdoğan'ın ABD yolculuğu esnasında uçaktaki yeni görüntüleri de belgeselde öne çıkan dikkat çekici detaylar arasında yer aldı.
"BASKETTE ÖNDEYİM"
Erdoğan'ın İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Türkevi'ndeki bir sohbetinden görüntülere de yer verildi. Erdoğan'ın bu sohbette "Baskette şu an hamdolsun öndeyim" ifadelerini kullandığı görüldü.
Başkan Erdoğan'ın lider diplomasisi belgesel oldu
KÜRSÜ MESAJLARI, İKİLİ TEMASLARI...
Belgeselde Başkan Erdoğan'ın BM kürsüsündeki Gazze mesajlarına, ABD'deki ikili temaslarına ve Emine Erdoğan'ın yoğun süreçteki toplantılarına da geniş bölüm ayrıldı.