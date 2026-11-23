Zafer Partili ismin mezarlıkta alkol içtiği görüntüler ortaya çıktı! "Ölülerin ruhuna şerefe"
İstiklal Kadınları Hareketi Derneği Başkanı ve Zafer Partisi İzmir Gençlik Kolları Başkanlığı yapan Nursena Gür'ün mezarlıkta alkol aldığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada yayılması büyük tepki topladı. "Ölülerin ruhuna kadeh kaldırıyoruz" diyen Gür "16 yaşındaydım" savunması yaptı. Ancak videodaki içeceğin 2022 yılbaşı özel üretimi olduğu iddia edildi.
İstiklal Kadınları Hareketi Derneği Başkanı ve Zafer Partili olduğu belirtilen Nursena Gür'ün mezarlıkta çekilen görüntüleri kamuoyunda tartışma konusu oldu. Sosyal medyada yayılan görüntülerde Gür'ün elinde alkollü içecekle mezarlıkta bulunduğu ve hayatını kaybedenlerin ruhuna kadeh kaldırdığını söylediği görüldü.
Gür'ün "Biraz önce Fatihamızı okuduk, şimdi hayatını kaybedenlerin ruhlarına kadeh kaldırıyoruz" şeklindeki sözleri, dinî değerlere ve mezarlık adabına saygısızlık olarak değerlendirilerek tepki çekti.
Videonun 16 yaşındayken çekildiğini savunan Gür, pişman olduğunu belirterek üyelerin onaylaması halinde görevinden istifa edeceğini açıkladı.
"ÖLÜLERİN RUHUNA ŞEREFE KALDIRIYORUZ"
İstiklal Kadınları Hareketi Derneği Başkanı Nursena Gür'ün geçmiş yıllarda mezarlıkta alkol aldığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde Gür'ün Fatiha okuduğunu söyledikten sonra bira içtiği ve "Biraz önce Fatiha'mızı da okuduk, şimdi de ölülerin ruhuna şerefe kaldırıyoruz" ifadelerini kullandığı görüldü.