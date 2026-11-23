İstiklal Kadınları Hareketi Derneği Başkanı ve Zafer Partili olduğu belirtilen Nursena Gür'ün mezarlıkta çekilen görüntüleri kamuoyunda tartışma konusu oldu. Sosyal medyada yayılan görüntülerde Gür'ün elinde alkollü içecekle mezarlıkta bulunduğu ve hayatını kaybedenlerin ruhuna kadeh kaldırdığını söylediği görüldü.