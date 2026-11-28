"Gelecek hafta cuma günü Ankara'da, cumhurbaşkanı adayı değişecek mi, yeni aday kim olabilir sorularına yanıt verecek ve ülke gündemini uzun süre meşgul edecek çok önemli bir basın toplantısı yapacağım. Toplantının sürpriz etkisini şu an tüketmeyeceğim. O toplantıyı herkes beklesin. Sorunun tam cevabı orada."

YAVAŞ'TAN ÖZEL'E GÖNDERME

Bugün ise kameralar karşısında geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gazetecilerin, "Özgür Özel Cuma günü Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda açıklama yapacağını söyledi. Sizin bu konuda bir istişareniz oldu mu?" şeklindeki sorusuna, "Ben uzun süredir kendisiyle görüşmedim. Hiçbir bilgim yok. Ben de sizin gibi televizyondan izleyeceğim." yanıtını verdi.