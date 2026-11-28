Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'in 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' çıkışına gönderme: Uzun süredir görüşmedim
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı canlı yayın programında partisinin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin bir açıklama yapacağını söyledi. Haftaya cuma gününü işaret eden Özel, "Bütün Türkiye o açıklamadan sonra başka bir şeyi konuşuyor olacak." dedi. Özgür Özel'in 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' çıkışı için ise Mansur Yavaş'tan dikkat çeken sözler geldi. Gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Yavaş, "Ben uzun süredir kendisiyle görüşmedim. Hiçbir bilgim yok. Ben de sizin gibi televizyondan izleyeceğim." dedi.
Katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Özgür Özel, kamuoyunda sıkça tartışılan "cumhurbaşkanı adayı" konusuna dair dikkat çekici ifadeler kullandı.
Adaylık sürecine dair net mesajlar vermek için gelecek haftayı işaret eden Özgür Özel, düzenleyeceği basın toplantısının ülke gündemini uzun süre meşgul edeceğini belirtti.
"O TOPLANTIYI HERKES BEKLESİN"
Kendisine yöneltilen cumhurbaşkanı adaylığı sorusu üzerine detay vermekten kaçınan Özel, şunları kaydetti:
"Gelecek hafta cuma günü Ankara'da, cumhurbaşkanı adayı değişecek mi, yeni aday kim olabilir sorularına yanıt verecek ve ülke gündemini uzun süre meşgul edecek çok önemli bir basın toplantısı yapacağım. Toplantının sürpriz etkisini şu an tüketmeyeceğim. O toplantıyı herkes beklesin. Sorunun tam cevabı orada."
YAVAŞ'TAN ÖZEL'E GÖNDERME
Bugün ise kameralar karşısında geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gazetecilerin, "Özgür Özel Cuma günü Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda açıklama yapacağını söyledi. Sizin bu konuda bir istişareniz oldu mu?" şeklindeki sorusuna, "Ben uzun süredir kendisiyle görüşmedim. Hiçbir bilgim yok. Ben de sizin gibi televizyondan izleyeceğim." yanıtını verdi.