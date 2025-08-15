Berat Albayrak’ın tarihi hamleleri ile hayata geçirildi! İşte Türkiye’nin enerji kahramanları: Dünyada 4. olduk!
Türkiye, enerjideki bağımsızlık hamleleri ile dünya lideri ülkelere fark attı. Berat Albayrak’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde şekillenen stratejik adımları ile Türkiye’ye enerjide tam bağımsızlık yolu açıldı. Berat Albayrak'ın öncülüğünde, sondaj gemilerinin Türkiye'ye kazandırılması sağlandı ve bu gemiler aktif arama çalışmalarına hızla başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji filosuna 2 yeni sondaj gemisi ekleyerek toplam sondaj gemisi sayısını 6'ya çıkardı. Böyle ülkemiz, Türkiye, derin deniz filolarında dünyada 4. sıraya adını yazdırdı. İşte Türkiye’nin tarih yazan enerji kahramanları…
DÜNYANIN EN BÜYÜK 4. DENİZ FİLOSUNA SAHİP ÜLKE OLDUK
Berat Albayrak'ın öncülüğünde, sondaj gemilerinin hızla Türkiye'ye kazandırılması sağlandı ve bu gemiler aktif arama çalışmalarına başlandı. Türkiye, 2 sismik araştırma gemisi ve 6 sondaj gemisi ile dünyanın en büyük 4. deniz enerji filosuna sahip ülke konumuna yükselmeyi başardı.
Berat Albayrak'ın enerjide tam bağımsızlık hamlelerinin ilk önemli adım olarak, 2017 yılında Fatih Sondaj Gemisi envantere alınmıştı. Bu gelişmelerle birlikte Türkiye, enerji bağımsızlığı yolunda kritik bir dönüm noktasına imza atmıştı.