Berat Albayrak’ın tarihi hamleleri ile hayata geçirildi! İşte Türkiye’nin enerji kahramanları: Dünyada 4. olduk!

Türkiye, enerjideki bağımsızlık hamleleri ile dünya lideri ülkelere fark attı. Berat Albayrak’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde şekillenen stratejik adımları ile Türkiye’ye enerjide tam bağımsızlık yolu açıldı. Berat Albayrak'ın öncülüğünde, sondaj gemilerinin Türkiye'ye kazandırılması sağlandı ve bu gemiler aktif arama çalışmalarına hızla başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji filosuna 2 yeni sondaj gemisi ekleyerek toplam sondaj gemisi sayısını 6'ya çıkardı. Böyle ülkemiz, Türkiye, derin deniz filolarında dünyada 4. sıraya adını yazdırdı. İşte Türkiye’nin tarih yazan enerji kahramanları…

Türkiye enerji alanında bağımsızlık hamleleri ile fark yarattı. Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde şekillenen stratejik adımlar ile dünya devi ülkeleri geride bıraktı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 4. DENİZ FİLOSUNA SAHİP ÜLKE OLDUK

Berat Albayrak'ın öncülüğünde, sondaj gemilerinin hızla Türkiye'ye kazandırılması sağlandı ve bu gemiler aktif arama çalışmalarına başlandı. Türkiye, 2 sismik araştırma gemisi ve 6 sondaj gemisi ile dünyanın en büyük 4. deniz enerji filosuna sahip ülke konumuna yükselmeyi başardı.

Berat Albayrak'ın enerjide tam bağımsızlık hamlelerinin ilk önemli adım olarak, 2017 yılında Fatih Sondaj Gemisi envantere alınmıştı. Bu gelişmelerle birlikte Türkiye, enerji bağımsızlığı yolunda kritik bir dönüm noktasına imza atmıştı.

ABDÜLHAMİD HAN 3 YILDA 9 KUYUDA SONDAJ YAPTI

Türkiye Petrolleri (TPAO) tarafından 2022 yılında milli enerji filosuna dahil ettiği Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, 3 yılda 9 kuyuda sondaj yapmıştı. 7'nci nesil derin deniz sondaj gemisi sınıfında yer alan Abdülhamid Han, 3 bin 650 metre su derinliğinde çalışabilme kapasitesi ve 12 bin 120 metre maksimum sondaj derinliği ile Akdeniz'deki Yörükler-1, Taşucu-1 ve Akseki-1 kuyularında sondaj faaliyetlerine imza atmıştı.

İŞTE GÖĞSÜMÜZÜ KABARTAN ENERJİ KAHRAMANLARI

SONDAJ GEMİLERİ

FATİH:

Uzunluk: 229 metre

Genişlik: 36 metre

Sondaj Kabiliyeti: 12 bin metre derinlikte

YAVUZ:

Uzunluk: 229 metre

Genişlik: 36 metre

KANUNİ:

Uzunluk: 227 metre

Genişlik: 42 metre

ABDÜLHAMİD HAN:

Uzunluk: 238 metre

Genişlik: 42 metre

Sondaj Kabiliyeti: 12 bin 200 metre derinlikte

5. VE 6. GEMİ:

Uzunluk: 228 metre

Genişlik: 42 metre

Sondaj Kabiliyeti: 12 bin metre derinlikte

SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİLERİ (2 ADET):

ORUÇ REİS:

Uzunluk: 87 metre

Genişlik: 23 metre

Araştırma Kabiliyeti: Denizin 15 bin metre altında araştırma yapabiliyor.

BARBAROS HAYRETTİN PAŞA:

Uzunluk: 84,2 metre

Genişlik: 21,6 metre

Araştırma Kabiliyeti: Denizin 8 bin metre altında araştırma yapabiliyor.