Berat Albayrak’ın tarihi hamleleri ile hayata geçirildi! İşte Türkiye’nin enerji kahramanları: Dünyada 4. olduk!

ABDÜLHAMİD HAN 3 YILDA 9 KUYUDA SONDAJ YAPTI

Türkiye Petrolleri (TPAO) tarafından 2022 yılında milli enerji filosuna dahil ettiği Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, 3 yılda 9 kuyuda sondaj yapmıştı. 7'nci nesil derin deniz sondaj gemisi sınıfında yer alan Abdülhamid Han, 3 bin 650 metre su derinliğinde çalışabilme kapasitesi ve 12 bin 120 metre maksimum sondaj derinliği ile Akdeniz'deki Yörükler-1, Taşucu-1 ve Akseki-1 kuyularında sondaj faaliyetlerine imza atmıştı.